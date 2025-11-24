Тысяча дронов и ракеты: РФ готовит один из крупнейших ударов по Украине, что станет целью

Мониторинговые ресурсы предупреждают о возможной подготовке Россией одного из самых масштабных комбинированных ударов за время полномасштабной войны.

Россия готовит один из крупнейших ударов по Украине - что известно / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео YouTube, Главред

О чем говорится в материале:

Россия, вероятно, готовит новый массированный удар по Украине

Целью атак может стать Киев

Страна-агрессор Россия может готовить новый массированный ракетно-дроновой удар по территории Украины, который может состояться в течение недели. Он может быть одним из самых масштабных за время полномасштабного вторжения РФ. Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Мониторинговые ресурсы сообщают, что потенциальной целью очередной комбинированной атаки РФ может стать Киев. По имеющейся информации, во время нового массированного удара российские войска могут использовать до тысячи беспилотников, крылатые и баллистические ракеты комплекса "Искандер", ракеты Х-69, которые запускаются с бортов тактической авиации, а также Х-47м2 (Кинжал) с МиГ-31К и Х-22/32 с самолетов Ту-22м3.

"Ни для кого не секрет, что таким образом, рф будет пытаться заставить нас подписать невыгодный "мирный" договор, поэтому не исключено, что удары будут в том числе по крупным гражданским объектам и жилым домам. Так враг хочет показать, что будет еще хуже, в случае не подписания договора", - предполагается в сообщении.

Точное время атаки пока не установлено, но предварительно ее прогнозируют в пределах ближайшей недели. Кроме того, наблюдается выполнение передислокационных рейсов девяти Ту-22м3 с аэродрома "Белая" на "Оленью", вероятно для оснащения их ракетами Х-22/32.

Откуда и какими ракетами Россия наносит удары по Украине / Инфографика: Главред

Какова новая тактика российских атак - мнение эксперта

Как писал Главред, авиационный эксперт Анатолий Храпчинский отметил, что российские войска наращивают количество баллистических ракет, которые запускают по Украине. Из-за этого стране крайне необходимо усиливать противовоздушную оборону. Он отметил, что только в октябре РФ выпустила около 95 ракет "Искандер-М". Об этом он заявил в комментарии "Украинскому радио".

По его словам, в зоне работы комплексов Patriot их результативность составила 67%. Это нельзя назвать высоким показателем, ведь для действительно безупречной работы ПВО эффективность должна была бы достигать не менее 70-80%.

Удары по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 24 ноября российские оккупационные войска нанесли удары по энергетическим объектам в Донецкой, Харьковской, Черниговской и Днепропетровской областях. Об этом сообщили в Министерстве энергетики.

Харьков вечером 23 ноября подвергся массированной атаке ударных дронов РФ. О взрывах сообщил городской голова Игорь Терехов.

По предварительным данным, во время атаки в Харькове погибли четыре человека и по меньшей мере 13 получили ранения, среди них двое детей. Как уточнили в ГСЧС, вражеские дроны попали по Шевченковскому и Салтовскому районам города, где загорелись три жилых дома и объект инфраструктуры.

Другие новости:

О персоне: Анатолий Храпчинский Анатолий Храпчинский - заместитель Генерального директора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы, эксперт по авиации, бывший офицер Воздушных сил ВС Украины.

