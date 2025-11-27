"Хватаешься за голову": дипломат разгромил "мирный план" Трампа

Предложение США - это "типичный вариант принуждения жертвы к миру и приглашения агрессора к новому витку агрессии".

https://glavred.info/ukraine/hvataeshsya-za-golovu-diplomat-razgromil-mirnyy-plan-trampa-10719206.html Ссылка скопирована

Владимир Огрызко раскритиковал "мирный план" Дональда Трампа, назвав его опасным и пророссийским / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ОП

Главные тезисы Огрызко:

Любой из 28 пунктов мирного плана вызывает шок

Документ нельзя назвать планом — он выглядит как текст, фактически составленный в Москве

В документе не учтена ни одна позиция Украины

Руководитель Центра исследований России, экс-министр иностранных дел Украины, дипломат Владимир Огрызко прокомментировал "мирный план" Дональд Трампа и объяснил, какие его пункты могут быть наиболее опасными и приведут к новым рискам в будущем.

"Какой из 28 пунктов ни возьми – хватаешься за голову", - сказал Огрызко в интервью Главреду.

видео дня

"Безопасность и политический статус Украины" – что это за формула такая? Нам что, будут определять наш статус? Как прочитать эту формулировку? Далее – "подтверждение суверенитета Украины". Украине не нужно ничего подтверждать! Она является членом ООН, и множество международно-правовых документов уже давно подтвердили наш суверенитет и статус. О чем тогда идет речь? Этот пункт является абсурдным", - объяснил он.

Пункт о гарантиях безопасности также вызывает вопросы. В частности, непонятно, о чем именно идет речь и какие условия будут выдвигаться.

Огрызко считает, что на самом деле никакого плана нет. Госсекретарь США Марко Рубио говорил, что это Штаты выслушали предложения и идеи, чтобы учесть позиции сторон. Но на самом деле ни одна позиция Украины не учтена.

"Какой пункт ни возьми, это требование, прописанное в России, и с этим почему-то согласилась американская администрация. Это типичный вариант принуждения жертвы к миру и приглашения агрессора к новому витку агрессии через определенный период времени. Поводы агрессору не нужны, он найдет их сам", - резюмировал дипломат.

Мирные переговоры - последние новости

Как писал Главред, США и Украина продвинулись в вопросе согласования плана окончания войны, однако ключевые разногласия все еще остаются не решенными, и конечный текст документа пока не сформирован. Об этом сообщает CNN со ссылкой на украинский источник, знакомый с ходом переговоров.

Президент США Дональд Трамп главную уступку со стороны РФ.

Также Трамп заявил, что не существует жестких временных рамок для заключения мирного соглашения между Украиной и Россией. По его словам, главная цель – прекращение убийств, а не соблюдение календарных дат.

Как пишет издание Politico со ссылкой на источники, США хотят заключить мирное соглашение, прежде чем согласиться на какие-либо гарантии безопасности для Украины. Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет приглашать главу Украины Владимира Зеленского в Белый дом, пока не будет подписано соглашение.

Американский план окончания войны / Инфографика: Главред

Сработает ли мирный план Трампа: мнение эксперта

Политтехнолог Тарас Загородний считает, что мирный план Трампа не приведет к результату.

По его словам, позиция Путина как была, так и остается неизменной. Она базируется на двух его публичных выступлениях - 17 июня 2023 года и 14 июня 2024 года.

"Первое было посвящено так называемым "стамбульским соглашениям", где, по мнению Путина, ему кто-то что-то обещал, в том числе сокращение армии до 250 тыс. (россияне настаивали на 85 тыс.) и контроль над украинским тяжелым вооружением и тому подобное. Ну, и прочие фантазии Кремля. Вторая была посвящена "условиям прекращения огня". Это "выход Украины из четырех областей" и "отказ от НАТО". Ни он, ни его чинуши не отходят от этой позиции и не отойдут - царь не может давать слабину", - напомнил эксперт.

"Наша главная задача, как была, так и остается неизменной - масштабировать производство оружия и наращивать удары по российской энергетике. Еще неизвестно, как они эту зиму переживут", - добавил Загородний.

Другие новости по теме:

О персоне: Владимир Огрызко Владимир Огрызко – украинский дипломат, министр иностранных дел Украины (2007-2009), чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996). С сентября 2014 года руководит аналитико-информационным Центром исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как Новое время и Украинская правда. С 2022 года проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред