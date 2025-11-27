Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

"Хватаешься за голову": дипломат разгромил "мирный план" Трампа

Анна Ярославская
27 ноября 2025, 10:32
150
Предложение США - это "типичный вариант принуждения жертвы к миру и приглашения агрессора к новому витку агрессии".
Владимир Огрызко, Украина, США
Владимир Огрызко раскритиковал "мирный план" Дональда Трампа, назвав его опасным и пророссийским / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ОП

Главные тезисы Огрызко:

  • Любой из 28 пунктов мирного плана вызывает шок
  • Документ нельзя назвать планом — он выглядит как текст, фактически составленный в Москве
  • В документе не учтена ни одна позиция Украины

Руководитель Центра исследований России, экс-министр иностранных дел Украины, дипломат Владимир Огрызко прокомментировал "мирный план" Дональд Трампа и объяснил, какие его пункты могут быть наиболее опасными и приведут к новым рискам в будущем.

"Какой из 28 пунктов ни возьми – хватаешься за голову", - сказал Огрызко в интервью Главреду.

видео дня

"Безопасность и политический статус Украины" – что это за формула такая? Нам что, будут определять наш статус? Как прочитать эту формулировку? Далее – "подтверждение суверенитета Украины". Украине не нужно ничего подтверждать! Она является членом ООН, и множество международно-правовых документов уже давно подтвердили наш суверенитет и статус. О чем тогда идет речь? Этот пункт является абсурдным", - объяснил он.

Пункт о гарантиях безопасности также вызывает вопросы. В частности, непонятно, о чем именно идет речь и какие условия будут выдвигаться.

Огрызко считает, что на самом деле никакого плана нет. Госсекретарь США Марко Рубио говорил, что это Штаты выслушали предложения и идеи, чтобы учесть позиции сторон. Но на самом деле ни одна позиция Украины не учтена.

"Какой пункт ни возьми, это требование, прописанное в России, и с этим почему-то согласилась американская администрация. Это типичный вариант принуждения жертвы к миру и приглашения агрессора к новому витку агрессии через определенный период времени. Поводы агрессору не нужны, он найдет их сам", - резюмировал дипломат.

Мирные переговоры - последние новости

Как писал Главред, США и Украина продвинулись в вопросе согласования плана окончания войны, однако ключевые разногласия все еще остаются не решенными, и конечный текст документа пока не сформирован. Об этом сообщает CNN со ссылкой на украинский источник, знакомый с ходом переговоров.

Президент США Дональд Трамп главную уступку со стороны РФ.

Также Трамп заявил, что не существует жестких временных рамок для заключения мирного соглашения между Украиной и Россией. По его словам, главная цель – прекращение убийств, а не соблюдение календарных дат.

Как пишет издание Politico со ссылкой на источники, США хотят заключить мирное соглашение, прежде чем согласиться на какие-либо гарантии безопасности для Украины. Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет приглашать главу Украины Владимира Зеленского в Белый дом, пока не будет подписано соглашение.

Американский план окончания войны
Американский план окончания войны / Инфографика: Главред

Сработает ли мирный план Трампа: мнение эксперта

Политтехнолог Тарас Загородний считает, что мирный план Трампа не приведет к результату.

По его словам, позиция Путина как была, так и остается неизменной. Она базируется на двух его публичных выступлениях - 17 июня 2023 года и 14 июня 2024 года.

"Первое было посвящено так называемым "стамбульским соглашениям", где, по мнению Путина, ему кто-то что-то обещал, в том числе сокращение армии до 250 тыс. (россияне настаивали на 85 тыс.) и контроль над украинским тяжелым вооружением и тому подобное. Ну, и прочие фантазии Кремля. Вторая была посвящена "условиям прекращения огня". Это "выход Украины из четырех областей" и "отказ от НАТО". Ни он, ни его чинуши не отходят от этой позиции и не отойдут - царь не может давать слабину", - напомнил эксперт.

"Наша главная задача, как была, так и остается неизменной - масштабировать производство оружия и наращивать удары по российской энергетике. Еще неизвестно, как они эту зиму переживут", - добавил Загородний.

Другие новости по теме:

О персоне: Владимир Огрызко

Владимир Огрызко – украинский дипломат, министр иностранных дел Украины (2007-2009), чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996). С сентября 2014 года руководит аналитико-информационным Центром исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как Новое время и Украинская правда. С 2022 года проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Когда может закончиться мобилизация в Украине: названо главное условие

Когда может закончиться мобилизация в Украине: названо главное условие

11:56Украина
Бундесвер готовится: СМИ раскрыли тайный план Германии на случай войны с РФ

Бундесвер готовится: СМИ раскрыли тайный план Германии на случай войны с РФ

11:52Мир
Защита неба усилится: Британия будет производить перехватчики Шахедов для Украины

Защита неба усилится: Британия будет производить перехватчики Шахедов для Украины

11:03Война
Реклама

Популярное

Ещё
"Постановочная сцена": появилась информация о помолвке Melovin

"Постановочная сцена": появилась информация о помолвке Melovin

Флаг "перевернули", а Тризуб имеет другое значение: вся правда о символах Украины

Флаг "перевернули", а Тризуб имеет другое значение: вся правда о символах Украины

Гороскоп Таро на декабрь 2025: Ракам - деньги, Львам - новый путь, Девам - сомнения

Гороскоп Таро на декабрь 2025: Ракам - деньги, Львам - новый путь, Девам - сомнения

Путин подписал указ касательно украинцев на оккупированных территориях - что их ждет

Путин подписал указ касательно украинцев на оккупированных территориях - что их ждет

Европа планирует нанести удар в ответ на атаки РФ: СМИ раскрыли планы стран

Европа планирует нанести удар в ответ на атаки РФ: СМИ раскрыли планы стран

Последние новости

12:00

Михаил Поплавский: Счастье – наша молодость актуально

11:56

Когда может закончиться мобилизация в Украине: названо главное условие

11:52

Бундесвер готовится: СМИ раскрыли тайный план Германии на случай войны с РФ

11:50

Почему ёлка осыпается через неделю: названо самое опасное место для новогодней красавицы

11:45

Путинистка Лариса Гузеева осталась без третьего мужа - что произошло

Счет идет на недели, "воевалка" Путина иссякнет к весне – ОрешкинСчет идет на недели, "воевалка" Путина иссякнет к весне – Орешкин
11:13

Легендарный секрет стиральной машины: одна деталь полностью меняет правила игрыВидео

11:03

Атака РФ на Тернополь: в больнице умерла 12-летняя девочка, ее мать также погибла

11:03

Защита неба усилится: Британия будет производить перехватчики Шахедов для Украины

10:46

Живые елки готовят на продажу: сколько будут стоить новогодние деревья в Украине

Реклама
10:41

Китайский гороскоп на завтра 28 ноября: Лошадям - страх, Козлам - разочарование

10:32

"Хватаешься за голову": дипломат разгромил "мирный план" Трампа

10:17

Дмитрий Комаров сходил на свидание с известной певицей — деталиВидео

10:14

Пятна с посуды исчезают за 5 минут: простое средство творит чудеса без химииВидео

10:03

Меган Маркл обвинили в воровстве: что произошло

10:02

Сколько времени нужно РФ, чтобы захватить Донбасс: в ISW назвали точные сроки

09:36

Россияне пытаются прорваться на линии трех городов: военный оценил план врага

09:22

"Такие крики": Ольга Сумская рассказала о своей первой измене мужу

09:12

Секрет идеального хранения: один предмет сохранит картофель свежим до полугодаВидео

08:57

Пентагон пугает Европу ракетами РФ, продвигая "быстрый мир" для Украины - NYT

08:51

Когда закончится война в Украине: в НАТО назвали сроки и указали на нюанс

Реклама
08:32

Ресурсов у России осталось максимум на годмнение

08:15

Европа планирует нанести удар в ответ на атаки РФ: СМИ раскрыли планы стран

07:49

Серия из 10 мощных взрывов: дроны атаковали НПЗ под Самарой в РФВидео

06:55

Гарантии будут после: США требуют от Украины сначала договориться с РФ - Politico

06:10

Зачем россияне слили разговор Виткофа и Ушакова или сможет ли Путин сорвать переговоры?мнение

05:58

Гороскоп на завтра 28 ноября: Девам - срыв, Ракам - интересное предложение

05:37

Здоровье на десятилетия вперед: что делать в 30, чтобы чувствовать себя молодым в 70

04:58

Снимется одним движением: как быстро очистить колбасу от шкурки, простой трюк

04:15

Путинистам Киркорову и Баскову высказали правду о войне — детали

03:12

Как нарядить ёлку красиво: ловушки, в которые попадаются даже опытные декораторы

02:40

Учёные потрясли мир сенсацией: темную материю удалось зафиксировать впервые

02:06

Украина и МВФ согласовали важное финансовое соглашение: Свириденко раскрыла сумму

01:30

Криштиану Роналду выбрал для свадьбы символическое место

00:52

Мирные переговоры с Украиной: на какие уступки Путин может пойти — прогноз NYT

26 ноября, среда
23:59

Российский телеведущий принял решение умирать от рака

23:55

Какое авто дает больше шансов сдать экзамен с первого раза: МВД дало подсказку

23:35

Страховой стаж под угрозой: названо главное условие для трудовых книжек

23:28

Батареи станут горячее мгновенно: инженер поделился простым секретом

23:13

Победительница "Холостяка" сделала неожиданное признание о новом бойфренде

22:52

Динамо сыграет против Омонии без ключевых игроков - кто не поможет команде

Реклама
22:40

"У нее проблемы": мама предательницы Наташи Королевой рассказала правду о дочери

22:37

"Не будет шанса на выживание": названа главная опасность "мирного плана" США

22:15

Просто разместите над батареей: лайфхак, как сделать комнату теплее за минуты

22:14

Возле Белого дома произошла стрельба, есть погибшие военные - что известноВидео

22:05

Когда водитель может смело ехать на желтый сигнал светофора - законный случай

21:59

Как мозг выбирает, что запомнить: ученые раскрыли секрет существования воспоминанийВидео

21:33

Отошли на другие позиции: в ВСУ раскрыли тревожные данные о боях на юге

21:31

В РФ скончался популярный советский актер и режиссер

21:06

Путин подписал указ касательно украинцев на оккупированных территориях - что их ждет

21:05

Враг лупит фактически каждые три дня: энергосистема крупного города под угрозой

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиПростые блюдаСалатыЛегкие десерты
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийФилипп КиркоровПотапСофия РотаруЕлена ЗеленскаяОльга СумскаяАни ЛоракКейт Миддлтон
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять