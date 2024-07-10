Что можно подключить к генератору 1 кВт: приборы, которые нам пригодятся

В условиях, когда часто отключают свет, генератор становится одной из самых необходимых покупок. При выборе устройства у многих возникает вопрос, что можно подключить на один киловатт.
Такой генератор подойдет, чтобы запустить работу небольших бытовых устройств. Он компактный, имеет маленький вес, что позволяет спокойно переносить генератор с одного места на другое. Особенно он подойдет для временных работ на дачном участке.
Специалисты сайта Generator.ua, которые занимаются продажей генераторов, рассказали, какие приборы можно будет запитать генератором на 1 кВт, когда нет света.
Генератор 1 кВт – что можно подключить
Такой генератор дешевле, чем устройства на 2 или 3 кВт, и позволяет подключить следующие типы техники:
- Лампы накаливания, мощность которых до 250 ватт;
- Ноутбуки и игровые приставки;
- Зарядные устройства для смартфонов, планшетов и других гаджетов;
- Небольшие аудиосистемы;
- Садовые насосы.
Удары России по Украине и отключение света
С марта Россия начала наносить прицельные удары по объектам критической инфраструктуры Украины, в частности фактически разрушив производственные мощности Трипольской ТЭС.
Неоднократным атакам подвергалась и Змиевская ТЭС, которая перекрывает потребности света Харьковщины и других областей.
Именно усиление ударов РФ по энергообъектам заставили США передумать насчет ATACMS и в том же месяце передать Украине баллистику до 300 км. Сейчас, из-за нехватки снарядов к ПВО, России удалось обесточить еще ряд объектов, из-за чего в "Укрэнерго" были вынуждены ввести аварийные отключения.
Смотрите видео о том, хватит ли 1 кВт генератора для запитки дома:
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