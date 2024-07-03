Что можно подключить к генератору 3 квт: приборы, которые нужны нам каждый день

Каждый, кто живет в Украине, время от времени задумывается о покупке генератора. Купить генератор 3 кВт или другой мощности – выбор человека в зависимости от того, для каких целей нужно устройство. И мы рассмотрим возможности генератора именно на 3 кВт, которого должно хватить, чтобы включить нужные электроприборы в квартире.
Специалисты профильного сайта Generator.ua рассказали о генераторе на 3 кВт. Его будет достаточно, чтобы запитать отдельные электроприборы и бытовую технику в ситуации, когда включен свет.
Такие генераторы подходят и для использования их на природе. Генератор можно поместить даже в багажник автомобиля.
Что можно включить на 3 киловатт
- Генератор на 3 кВт подойдет для подключения мелкой и крупной бытовой техники:
- Холодильник;
- Блендер;
- Микроволновая печь;
- Электрические инструменты (дрель, шуруповерт) ;
- Насос;
- Компьютерная техника;
- Зарядные устройства для гаджетов.
Смотрите видео, какого типа генератор на 3 кВт можно купить:
Удары России по Украине и отключение света
С марта Россия начала наносить прицельные удары по объектам критической инфраструктуры Украины, в частности фактически разрушив производственные мощности Трипольской ТЭС.
Неоднократным атакам подвергалась и Змиевская ТЭС, которая перекрывает потребности света Харьковщины и других областей.
Именно усиление ударов РФ по энергообъектам заставили США передумать насчет ATACMS и в том же месяце передать Украине баллистику до 300 км. Сейчас, из-за нехватки снарядов к ПВО, России удалось обесточить еще ряд объектов, из-за чего в "Укрэнерго" были вынуждены ввести аварийные отключения.
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