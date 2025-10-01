В США впервые с 2019 наступил шатдаун, правительство приостановило работу

Независимые аналитики предупреждают, что задержка может продлиться дольше, чем предыдущие закрытия, связанные с бюджетом.

В США впервые с 2019 наступил шатдаун

Кратко:

Если шатдаун продлится три недели, уровень безработицы может подскочить

В последние 50 лет шатдауны случались довольно часто

В среду, 1 октября, правительство США прекратило большую часть своей деятельности, поскольку глубокие партийные разногласия помешали Конгрессу и Белому дому достичь соглашения о финансировании. Это первое прекращение работы правительства с 2019 года. Об этом сообщает Reuters.

Приостановка работы (шатдаун) началась через несколько часов после того, как Сенат отклонил краткосрочную меру расходов, которая позволила бы правительству продолжить свою деятельность до 21 ноября. Демократы выступили против законопроекта из-за отказа республиканцев продлить действие медицинской страховки для миллионов американцев, срок действия которой истекает в конце года. Республиканцы считают, что этот вопрос должен рассматриваться отдельно.

Независимые аналитики предупреждают, что задержка может продлиться дольше, чем предыдущие закрытия, связанные с бюджетом, поскольку президент США Трамп и чиновники Белого дома угрожают наказать демократов сокращениями государственных программ и федерального фонда заработной платы.

Бюджетное управление Белого дома отдало приказ ведомствам начать выполнять свои планы на случай прекращения финансирования, закрыв правительство за исключением выполнения необходимых обязанностей. Это решение нарушит работу сотен тысяч американцев и подорвет многие государственные услуги, пишет Bloomberg. Трамп предположил, что его администрация воспользуется этим закрытием для проведения массовых увольнений федеральных служащих.

Из-за приостановки работы правительства также задержится публикация ключевых экономических данных, таких как отчет Бюро трудовой статистики о занятости. Федеральная резервная система внимательно следит за экономическими данными, учитывая изменения процентных ставок, и будет работать без критически важных данных во время приостановки работы правительства.

Также агентство подсчитало, что, если приостановка продлится три недели, уровень безработицы может подскочить до 4,6-4,7% с 4,3% в августе, поскольку работники, находящиеся в неоплачиваемом отпуске, считаются временно безработными.

Насколько часто происходят шатдауны в США

В последние 50 лет шатдауны случались довольно часто. За первый срок Трампа было три шатдауна, включая самый длительный в истории, длившийся 36 дней и завершившийся в январе 2019 года. Он был вызван разногласиями по поводу финансирования строительства стены на границе с Мексикой.

При президенте Рональде Рейгане правительство прекращало работу восемь раз, хотя каждый раз относительно ненадолго.

Какие последствия могут быть для Украины

Шатдаун может иметь лишь косвенные последствия для Украины. Ведь с возвращением Трампа к власти новые программы поддержки Киева не запускались.

Поставки оружия продолжаются в рамках программ PDA и USAI, начатых еще при президентстве Джо Байдена. Они реализуются за счет ранее одобренных фондов, однако новых масштабных ассигнований пока нет.

Сейчас Украина получает вооружение также через программу PURL. Она предусматривает поставки оружия, приобретенного для Киева европейскими союзниками, как с собственных складов, так и напрямую от американских производителей. Координацию этого процесса осуществляет Министерство войны США.



Как писал Главред, президент США Дональд Трамп сделал ряд важных заявлений относительно ситуации в США и мире. В ходе выступления он также упомянул войну России против Украины и призвал страны Европы прекратить закупать нефть и газ у России.

Дональд Трамп разрешил Украине наносить удары с помощью беспилотных летательных аппаратов и ракет большой дальности американского производства по целям на территории страны-агрессора России. Некоторые удары потребуют дополнительного одобрения со стороны Пентагона.

Государственный секретарь США Марко Рубио считает, что война в Украине не может закончиться путем боевых действий - она завершится дипломатией.



Что такое шатдаун? Шатдаун в США - приостановка работы правительства, возникшая из-за того, что Конгрессу США не удалось вовремя согласовать финансирование деятельности госорганов. За всю историю страны было 20 таких остановок. Последняя приостановка были самой длинной. Она продолжалась 35 дней - с 22 декабря 2018 года по 25 января 2019 года. Этот шатдаун начался с принятой Палатой представителей резолюции о финансировании правительства США. Конгресс и на тот момент президент Дональд Трамп не смогли договориться о своевременном выделении достаточных средств на 2019 финансовый год. Это привело к упаду финансирования для 9-ти исполнительных департаментов. Тогда 420 тысяч сотрудников были вынуждены работать без оплаты, а 380 тысяч отправили в неоплачиваемый отпуск. Об этом сообщает Википедия.

