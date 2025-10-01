Укр
Оккупанты пытались прорвать оборону: в Генштабе сообщили последние новости с фронта

Руслан Иваненко
1 октября 2025, 01:48
Украинские войска отбивают многочисленные атаки оккупантов и уничтожают технику и безвозвратные силы врага.
Враг пытается продвинуться на Покровском и Лиманском направлениях / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos

По состоянию на 22:00 30 сентября на фронте с начала суток зафиксировано 137 боевых столкновений. Российские оккупанты атакуют почти на всех направлениях, больше всего - на Покровском.

"Всего с начала этих суток произошло 137 боевых столкновений. Сегодня российские войска нанесли 31 авиационный удар, сбросив 55 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли 1552 дроны-камикадзе и осуществили 2733 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов", - говорится в сообщении Генштаба.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские воины отбили пять штурмовых действий врага. Враг нанес десять авиаударов, сбросил 19 управляемых авиабомб и совершил 117 обстрелов, из которых девять - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник трижды штурмовал позиции возле Волчанска и Каменки. На Купянском направлении оккупанты пытались наступать в районах Купянска, Петропавловки и Песчаного; три атаки остановлены, два боестолкновения продолжаются.

На Лиманском направлении захватчики 13 раз атаковали позиции вблизи Шандриголово, Новомихайловки, Грековки, Колодязов, Ямполовки и в направлении Дробышево. Один бой продолжается.

На Северском направлении украинские защитники отбили шесть штурмовых действий в направлении Ямполя, Дроновки и Серебрянки.

На Краматорском - три атаки в районе Белой Горы и Предтечино. На Торецком - 13 наступлений в районах Торецка, Дилиевки, Яблоновки, Катериновки, Русиного Яра и Полтавки; все атаки остановлены.

Наиболее интенсивные бои продолжаются на Покровском направлении: враг пытался продвинуться 42 раза в районах Владимировки, Никаноровки, Родинского, Красного Лимана, Новоэкономического, Миролюбовки, Луча, Лисовки, Покровска, Звёздного, Котлиного, Удачного, Молодецкого, Орехового и Филиала.

Покровск Инфографика
Покровск / Инфографика: Главред

По предварительным данным, украинские воины обезвредили 138 оккупантов, из них 82 - безвозвратно. Также уничтожено пять единиц автомобильной техники и 15 БпЛА, поражено два автомобиля и пять укрытий для личного состава врага.

На Новопавловском направлении враг 20 раз пытался прорвать оборону украинских подразделений в районах Зеленого Гая, Поддубного, Вороного, Сосновки, Январского, Калиновского, Тернового, Ольговского и Новогригорьевки; три боестолкновения продолжаются.

На Гуляйпольском направлении отбита атака возле Полтавки, на Ореховском - три штурмовых действия в районе Плавней, Малой Токмачки и Новоандреевки. На Приднепровском направлении враг совершил пять тщетных попыток приблизиться к позициям ВСУ.

Экспертная оценка ситуации

Руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук отмечает, что российские оккупанты создают иллюзию оптимизма относительно ситуации на фронте, однако на самом деле это не соответствует действительности.

Он напоминает, что начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов заявил о намерении продолжать наступление осенью. По оценке Лакийчука, с военной точки зрения такие заявления свидетельствуют о провале летней кампании оккупантов и о серьезных проблемах в реализации их стратегических планов.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, Главред писал, что ВСУ проводят ряд контрнаступательных действий на Добропольском направлении, которые свидетельствуют о возможности создания уже оперативного окружения для российских военнослужащих.

Недавно воины 73 морского центра ССО вместе с бойцами ГУР МО провели специальные действия в тылу врага. Украинская боевая группа провела специальную разведку в одной из областей страны-агрессора России. Во время проведения операции противник понес потери в технике и живой силе.

Ранее аналитики ISW сообщали, что оккупационные войска РФ имеют серьезные проблемы с логистикой на Покровском направлении и недостаток личного состава на Донецко-Днепропетровском направлении.

Об источнике: Генштаб ВСУ

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.

Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, пишет Википедия.

