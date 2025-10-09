Россия атакует Украину 'Шахедами': дроны летят на столицу, раздаются взрывы

Россия запустила ударные БпЛА типа "Шахед" по территории Украины. Воздушная тревога уже объявлена в ряде областей Украины, в том числе и в столице. Об этом сообщает КГВА.
"В столице объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских БпЛА. Призываем жителей города немедленно пройти в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги", - говорится в сообщении.
Киевская ОВА сообщила об обнаружении вражеских беспилотников в небе над Киевской областью. В регионе действуют силы противовоздушной обороны.
Жителей призвали не снимать и не фотографировать работу украинских военных. Гражданам напомнили о важности соблюдения правил безопасности и призвали оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги.
Ранее Воздушные силы ВСУ сообщали о движении вражеских беспилотников с Черниговщины в направлении Вышгорода и Дымера Киевской области, а также с севера области в сторону Житомирщины.
Новые группы БпЛА зафиксировали на севере Сумщины, которые двигались на юг, и на северо-востоке Черниговщины - в направлении юго-запада.
Кроме того, беспилотники замечены на северо-востоке Полтавщины, откуда они двигались тем же курсом.
Сообщалось также о БПЛА, направлявшихся на Киев с севера.
Новость дополняется...
