Россия атакует Украину 'Шахедами': дроны летят на столицу, раздаются взрывы

Россия запустила ударные БпЛА типа "Шахед" по территории Украины. Воздушная тревога уже объявлена в ряде областей Украины, в том числе и в столице. Об этом сообщает КГВА.

"В столице объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских БпЛА. Призываем жителей города немедленно пройти в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги", - говорится в сообщении.

Карта воздушных тревог по состоянию на 21:42 / Скриншот: alerts in ua

Киевская ОВА сообщила об обнаружении вражеских беспилотников в небе над Киевской областью. В регионе действуют силы противовоздушной обороны.

Жителей призвали не снимать и не фотографировать работу украинских военных. Гражданам напомнили о важности соблюдения правил безопасности и призвали оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги.

Ранее Воздушные силы ВСУ сообщали о движении вражеских беспилотников с Черниговщины в направлении Вышгорода и Дымера Киевской области, а также с севера области в сторону Житомирщины.

Новые группы БпЛА зафиксировали на севере Сумщины, которые двигались на юг, и на северо-востоке Черниговщины - в направлении юго-запада.

Кроме того, беспилотники замечены на северо-востоке Полтавщины, откуда они двигались тем же курсом.

Сообщалось также о БПЛА, направлявшихся на Киев с севера.

