В Украине задержки поездов из-за "блэкаутов": где меняют графики отправлений

Утренние отправления пассажирского железнодорожного транспорта в Украине во всех направлениях состоялись в основном вовремя.
Утренние прибытия также происходят с минимальными отклонениями от графика, несмотря на блэкауты по стране, сообщает "Укрзализныця".
"Задержки в движении фиксируются на Днепропетровщине из-за отсутствия напряжения в контактной сети вследствие вражеского обстрела. Это касается ряда пригородных поездов", - отметила компания.
Согласно ее информации, с задержкой до часа отправились из Дарницы поезда:
- 722 Киев - Харьков;
- №712 Киев - Краматорск.
Рейсы Киев Сити Экспресс курсируют по маршруту и графику с учетом ремонтных работ, о которых мы сообщали ранее: от станции Почайна до Радужной и обратно.
Высадка и посадка на станции Березняки временно осуществляются на 3-й и 4-й платформах вместо привычных 1-й и 2-й.
Сложности с движением - в районе Гребенки: задерживаются ряд пригородных поездов, в частности:
- Киев - Гребенка;
- Березань - Киев-Волынский.
Удары РФ по железной дороге: прогноз эксперта
Украинский эксперт по военным радиотехнологиям Сергей Бескрестнов (позывной "Флеш") предупредил, что агрессор — Россия — способна вывести из строя украинскую железнодорожную инфраструктуру. По его словам, основная цель атак — локомотивы: лишившись тяги, железные сообщения фактически остановятся.
Как сообщал Главред, в четверг, 9 октября, страна-агрессор Россия снова атаковала железную дорогу. Известно, что в Сумской области организовано движение поездов по измененным маршрутам.
Напомним, что из-за российской атаки на Черниговскую область было затруднено движение поездов Нежинского направления. Некоторые поезда задерживались, а некоторые не курсировали в течение дня.
Ранее сообщалось, что страна-агрессор Россия атаковала железнодорожный вокзал в Шосткинской общине. Враг прицельно ударил по гражданской инфраструктуре, а именно в пассажирский поезд сообщением Шостка-Киев.
