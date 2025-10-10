В Украине задержки поездов из-за "блэкаутов": где меняют графики отправлений

Задержки в движении фиксируются на Днепропетровщине из-за отсутствия напряжения в контактной сети.

https://glavred.info/ukraine/v-ukraine-zaderzhki-poezdov-iz-za-blekautov-gde-menyayut-grafiki-otpravleniy-10705280.html Ссылка скопирована

В Украине задержки на железной дороге из-за ударов РФ / Коллаж: Главред, фото: t.me/UkrzalInfo, МО РФ

Главное:

Задержки в движении фиксируются на Днепропетровщине

С задержкой до часа отправились из Дарницы несколько поездов

Утренние отправления пассажирского железнодорожного транспорта в Украине во всех направлениях состоялись в основном вовремя.

Утренние прибытия также происходят с минимальными отклонениями от графика, несмотря на блэкауты по стране, сообщает "Укрзализныця".

видео дня

"Задержки в движении фиксируются на Днепропетровщине из-за отсутствия напряжения в контактной сети вследствие вражеского обстрела. Это касается ряда пригородных поездов", - отметила компания.

Согласно ее информации, с задержкой до часа отправились из Дарницы поезда:

722 Киев - Харьков;

№712 Киев - Краматорск.

Рейсы Киев Сити Экспресс курсируют по маршруту и графику с учетом ремонтных работ, о которых мы сообщали ранее: от станции Почайна до Радужной и обратно.

Высадка и посадка на станции Березняки временно осуществляются на 3-й и 4-й платформах вместо привычных 1-й и 2-й.

Сложности с движением - в районе Гребенки: задерживаются ряд пригородных поездов, в частности:

Киев - Гребенка;

Березань - Киев-Волынский.

/ t.me/s/UkrzalInfo

Удары РФ по железной дороге: прогноз эксперта

Украинский эксперт по военным радиотехнологиям Сергей Бескрестнов (позывной "Флеш") предупредил, что агрессор — Россия — способна вывести из строя украинскую железнодорожную инфраструктуру. По его словам, основная цель атак — локомотивы: лишившись тяги, железные сообщения фактически остановятся.

Задержки на железной дороге - новости по теме

Как сообщал Главред, в четверг, 9 октября, страна-агрессор Россия снова атаковала железную дорогу. Известно, что в Сумской области организовано движение поездов по измененным маршрутам.

Напомним, что из-за российской атаки на Черниговскую область было затруднено движение поездов Нежинского направления. Некоторые поезда задерживались, а некоторые не курсировали в течение дня.

Ранее сообщалось, что страна-агрессор Россия атаковала железнодорожный вокзал в Шосткинской общине. Враг прицельно ударил по гражданской инфраструктуре, а именно в пассажирский поезд сообщением Шостка-Киев.

Читайте также:

Об источнике: "Укрзализныця" Акционерное общество "Украинская железная дорога" (АО "Укрзализныця", Укрзализныця) - национальный перевозчик грузов и пассажиров, пишет Википедия. Де-факто является государственным предприятием-монополистом в сфере железнодорожных перевозок. Компания обеспечивает почти 82% грузовых и 36% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии. "Укрзализныця" – акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в список госпредприятий, не подлежащих приватизации.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред