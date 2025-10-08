Укр
Отдают за копейки: в Украине рухнула стоимость популярного овоща

Мария Николишин
8 октября 2025, 16:32
Сегодня стоимость овоща уже на 66% ниже, чем в 2024 году.
Цены на капусту в Украине / коллаж: Главред, фото: pixabay

Коротко:

  • В Украине упали цены на белокочанную капусту
  • Сейчас ее продают от 5 до 10 гривен за килограмм
  • За неделю стоимость снизилась на 16%

В Украине снова дешевеет белокочанная капуста. Падение цен связано с избытком продукции на рынке. Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Отмечается, что сейчас значительную часть предложения составляет капуста среднепоздних сортов, которая не пригодна для закладки на хранение.

Так, цены на белокочанную капусту сейчас колеблются в пределах от 5 до 10 грн/кг, что в среднем на 16% дешевле, чем на прошлой неделе.

Аналитики добавляют, что в большинстве хозяйств все еще продолжаются активные уборочные работы, в результате чего предложение на рынке растет, но спрос остается крайне низким.

Стоит заметить, что на сегодняшний день цены на белокочанную капусту в Украине уже в среднем на 66% ниже, чем в аналогичный период прошлого года.

"Участники рынка не исключают, что цена на данную продукцию будет снижаться и дальше, поскольку многие хозяйства, благодаря улучшению погодных условий, активно ведут сбор урожая. Как результат, постепенный рост поставок капусты на рынок будет заставлять аграриев и дальше уступать в цене, если ситуация с темпами сбыта не изменится", - говорится в сообщении.

Когда могут подорожать овощи

Генеральный директор Украинской аграрной конфедерации Павел Коваль заявил, что сейчас лучшее время, чтобы запасаться на зиму овощами, ведь скоро цены поползут вверх.

По его словам, если сегодня картофель стоит около 17 гривен за килограмм, то в ближайшее время его цена вырастет до 20 гривен. Также в конце октября повысятся на 5-6 гривен цены на морковь, свеклу, лук, капусту и чеснок.

Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Цены на продукты - последние новости

Как сообщал Главред, в Украине зафиксирован рост цен на нефасованные куриные яйца. Сейчас средняя стоимость составляет 5,19 грн за штуку (51,90 грн за десяток), что на 45 копеек больше, чем в конце сентября.

Также известно, что из-за неблагоприятных погодных условий многие эксперты опасаются, что цены на подсолнечное масло в Украине могут повыситься.

В то же время, цены на лук в Украине продолжают снижаться. Этому способствует заметное ослабление спроса, хотя предложение на рынке продолжает увеличиваться.

капуста цены на продукты
Можно ли официально жить на даче в Украине - поставлена точка в вопросе

Можно ли официально жить на даче в Украине - поставлена точка в вопросе

Путин открыто признал провал оккупантов в Украине: СМИ указали на важную деталь

Путин открыто признал провал оккупантов в Украине: СМИ указали на важную деталь

Все резко изменилось: НБУ дал новый курс валют на 8 октября

Все резко изменилось: НБУ дал новый курс валют на 8 октября

"За что вы так": Наталье Могилевской предоставили обвинения

"За что вы так": Наталье Могилевской предоставили обвинения

Грозовой шторм с мощным ветром: синоптики предупредили украинцев об опасности

Грозовой шторм с мощным ветром: синоптики предупредили украинцев об опасности

