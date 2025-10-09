Новый исторический максимум: любимый напиток украинцев безумно подорожал

Цены растут из-за падения производства кофе в ключевых регионах.

В этом году цены на кофе снова могут вырасти. Вероятно, подорожание составит 20%. Об этом пишет издание CBS.

"В течение следующих трех-четырех месяцев цены на кофе, вероятно, вырастут еще больше", - говорится в сообщении. видео дня

Отмечается, что главная причина резкого скачка цен - падение производства кофе в ключевых регионах, особенно в Бразилии.

Известно, что оптовая цена зерен превысила 4 доллара за фунт (0,45 кг). Для сравнения, еще в начале 2024 года арабика стоила примерно 2 доллара за фунт, а к октябрю 2025-го - уже около 3,85 доллара.

"Рынок остается в сложном положении. Некоторые американские продавцы прямо заявляют, что не смогут продолжать бизнес при нынешних ценах. Супермаркеты и продуктовые магазины неохотно покупают дорогой кофе, что приводит к дефициту на полках", - отмечает издание.

Цены на кофе в Украине

В отчете Минфин отмечается, что индекс потребительских цен на кофе в октябре 2025 года составил 104,03%. По сравнению с предыдущим месяцем средние цены выросли на 4,03%.

Так, сейчас стоимость кофе Nescafe Gold за упаковку 210 грамм в среднем составляет 588,60 грн, но еще в сентябре его можно было купить за 565,80 грн.

Отмечается, что с сентября средние цены выросли на 38,90 грн.

Что может подорожать в Украине

Основатель группы компаний Prime, топливный эксперт Дмитрий Леушкин ранее сообщал, что в 2026 году украинцев ожидают новые налоговые правила и повышенные акцизы, которые непосредственно повлияют на цены на топливо, табак и сладкие напитки.

В частности, он отметил, что акциз на сигареты поднимут с 58 до 61 евро за тысячу штук, а минимальное налоговое обязательство увеличат с 78 до 82 евро.

Как сообщал Главред, в Украине может подорожать свинина из-за сокращения поголовья животных. С начала 2025 года цены на свинину выросли на 34%.

Также известно, что в Украине снова дешевеет белокочанная капуста. Падение цен связано с избытком продукции на рынке.

Кроме того, генеральный директор Украинской аграрной конфедерации Павел Коваль предупредил, что в Украине ряд продуктов заметно подорожают. Ожидается, что стоимость некоторых овощей вырастет на 5-6 гривен.

