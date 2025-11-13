Российский военный истребитель разбился в Карелии - выжил ли экипаж

В российском Минобороны подтвердили уничтожение истребителя Су-30 в небе над Карелией.

Российский военный истребитель Су-30 разбился в Карелии / Коллаж Главред, фото: wikimedia, Минобороны РФ

В России самоуничтожился истребитель Су-30

Экипаж самолета не выжил

Сегодня, 13 ноября, в российской Карелии разбился истребитель Су-30. Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

Сообщается, что истребитель Су-30 разбился вблизи Петрозаводска. По информации российских СМИ, инцидент произошел недалеко от местного аэропорта - самолет упал в лесной зоне, на место катастрофы направлены экстренные службы.

"Погибли 2 члена экипажа", - жалуются российские пропагандисты.

Впоследствии в российском Минобороны подтвердили уничтожение самолета вместе с экипажем.

Су-30 / Инфографика: Главред

Самоуничтожение российской авиации - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 10 октября 2025 года в России, непосредственно перед массированным обстрелом территории Украины, о котором заранее предупреждали мониторинговые ресурсы, неожиданно взорвался и самоуничтожился гиперзвуковой истребитель МиГ-31, использовавшийся для запуска ракет "Кинжал" по Украине. Об этом сообщил лейтенант ВСУ с позывным "Алекс".

24 июля 2025 года в Амурской области России потерпел крушение пассажирский самолет Ан-24. Воздушное судно вылетело из Хабаровска, направляясь через Благовещенск в Тынду, но во время полета экипаж перестал выходить на связь с диспетчерами.

1 июля в Нижегородской области РФ упал многоцелевой истребитель Су-34. Пилоты успели катапультироваться. Об инциденте сообщили российские пропагандистские медиа.

Самолет Су-30СМ - что о нем известно Су-30СМ (по кодификации НАТО: Flanker-H) - российский тяжелый многоцелевой истребитель поколения 4++, предназначенный для завоевания господства в воздухе. По сути, это модификация Су-30МКИ. Первый полет истребитель Су-30СМ совершил в 2012 году. Истребитель Су-30СМ способен действовать днем и ночью, в любых погодных условиях, он может не только сбивать самолеты противника, но и уничтожать наземные цели, а также проводить воздушную разведку и давать целеуказания другим самолетам группы (в том числе и бомбардировщикам Су-34). Стоимость такого самолета составляет примерно 50 миллионов долларов.

