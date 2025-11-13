Российский военный истребитель разбился в Карелии - выжил ли экипаж

О чем говорится в материале:
- В России самоуничтожился истребитель Су-30
- Экипаж самолета не выжил
Сегодня, 13 ноября, в российской Карелии разбился истребитель Су-30. Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.
Сообщается, что истребитель Су-30 разбился вблизи Петрозаводска. По информации российских СМИ, инцидент произошел недалеко от местного аэропорта - самолет упал в лесной зоне, на место катастрофы направлены экстренные службы.
"Погибли 2 члена экипажа", - жалуются российские пропагандисты.
Впоследствии в российском Минобороны подтвердили уничтожение самолета вместе с экипажем.
Самоуничтожение российской авиации - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, 10 октября 2025 года в России, непосредственно перед массированным обстрелом территории Украины, о котором заранее предупреждали мониторинговые ресурсы, неожиданно взорвался и самоуничтожился гиперзвуковой истребитель МиГ-31, использовавшийся для запуска ракет "Кинжал" по Украине. Об этом сообщил лейтенант ВСУ с позывным "Алекс".
24 июля 2025 года в Амурской области России потерпел крушение пассажирский самолет Ан-24. Воздушное судно вылетело из Хабаровска, направляясь через Благовещенск в Тынду, но во время полета экипаж перестал выходить на связь с диспетчерами.
1 июля в Нижегородской области РФ упал многоцелевой истребитель Су-34. Пилоты успели катапультироваться. Об инциденте сообщили российские пропагандистские медиа.
Другие новости:
- "Там смерть Путина": Ступак назвал цели для ракетных ударов по РФ
- Графики отключений на 14 ноября: у кого не будет света 12 часов
- Будет ли эвакуация жителей Киева в случае полного блэкаута: что говорят в КГГА
Самолет Су-30СМ - что о нем известно
Су-30СМ (по кодификации НАТО: Flanker-H) - российский тяжелый многоцелевой истребитель поколения 4++, предназначенный для завоевания господства в воздухе. По сути, это модификация Су-30МКИ. Первый полет истребитель Су-30СМ совершил в 2012 году.
Истребитель Су-30СМ способен действовать днем и ночью, в любых погодных условиях, он может не только сбивать самолеты противника, но и уничтожать наземные цели, а также проводить воздушную разведку и давать целеуказания другим самолетам группы (в том числе и бомбардировщикам Су-34).
Стоимость такого самолета составляет примерно 50 миллионов долларов.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред