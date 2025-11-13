Графики отключений на 14 ноября: у кого не будет света 12 часов

Главное:
- В Украине завтра будут выключать свет по графикам
- Электроэнергии не будет до 12 часов
В пятницу, 14 ноября, в Украине будут действовать графики отключений света. Электроэнергию будут отключать в большинстве регионов. Об этом сообщили в "Укрэнерго".
В пресс-службе отметили, что причина введения ограничений - последствия массированных российских ракетно-дронных атак на энергообъекты Украины.
Графики отключения света на 14 ноября
Завтра, 14 ноября с 00:00 до 23:59 для бытовых потребителей будут действовать ограничения объемом от 2 до 4 очередей.
В то же время будут действовать и графики ограничения мощности для промышленных потребителей.
В "Укрэнерго" предупредили, что в течение суток продолжительность и объемы ограничений могут меняться в зависимости от ситуации в энергосистеме. Актуальную информацию об отключении можно найти на сайтах и официальных страницах облэнерго.
"Когда электроэнергия появляется по графику - пожалуйста, потребляйте ее экономно", - написали в компании.
Сколько будут длиться отключения света в Украине - прогноз
Народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк рассказал, что графики отключения света будут действовать до конца зимы.
"Избежать их невозможно. Они могут только становиться более длительными, потому что враг ежедневно выбивает генерацию", - говорит Нагорняк.
Отключение света в Украине - новости по теме
Напомним, в Минэнерго рассказали, почему в некоторых областях не выключают свет и кто составляет графики отключений электроэнергии.
Как писал Главред, 13 ноября, в большинстве регионов Украины будут отключать электроэнергию согласно графикам. Причина введения ограничений - последствия массированных российских ракетно-дронных атак на энергообъекты Украины.
В то же время глава Укрэнерго Виталий Зайченко заявил, что ситуация в энергосистеме может улучшиться в ближайшие несколько недель.
Читайте также:
- Пострадают малообеспеченные: стало известно, где правительство возьмет деньги для "тысячи Зеленского"
- Кремль принял решение о судьбе украинцев на оккупированных территориях - что их ждет
- Продвижение РФ на Запорожье: в Силах обороны сделали важное заявление
О компании: "Укрэнерго"
ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред