Графики отключений на 14 ноября: у кого не будет света 12 часов

Ограничения для бытовых и промышленных потребителей будут действовать в течение всех суток.

Графики отключений света на 14 ноября / Коллаж: Главред, фото УНИАН

Главное:

В Украине завтра будут выключать свет по графикам

Электроэнергии не будет до 12 часов

В пятницу, 14 ноября, в Украине будут действовать графики отключений света. Электроэнергию будут отключать в большинстве регионов. Об этом сообщили в "Укрэнерго".

В пресс-службе отметили, что причина введения ограничений - последствия массированных российских ракетно-дронных атак на энергообъекты Украины.

Графики отключения света на 14 ноября

Завтра, 14 ноября с 00:00 до 23:59 для бытовых потребителей будут действовать ограничения объемом от 2 до 4 очередей.

В то же время будут действовать и графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

В "Укрэнерго" предупредили, что в течение суток продолжительность и объемы ограничений могут меняться в зависимости от ситуации в энергосистеме. Актуальную информацию об отключении можно найти на сайтах и официальных страницах облэнерго.

"Когда электроэнергия появляется по графику - пожалуйста, потребляйте ее экономно", - написали в компании.

Сколько будут длиться отключения света в Украине - прогноз

Народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк рассказал, что графики отключения света будут действовать до конца зимы.

"Избежать их невозможно. Они могут только становиться более длительными, потому что враг ежедневно выбивает генерацию", - говорит Нагорняк.

Напомним, в Минэнерго рассказали, почему в некоторых областях не выключают свет и кто составляет графики отключений электроэнергии.

Как писал Главред, 13 ноября, в большинстве регионов Украины будут отключать электроэнергию согласно графикам. Причина введения ограничений - последствия массированных российских ракетно-дронных атак на энергообъекты Украины.

В то же время глава Укрэнерго Виталий Зайченко заявил, что ситуация в энергосистеме может улучшиться в ближайшие несколько недель.

О компании: "Укрэнерго" ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

