"Там смерть Путина": Ступак назвал цели для ракетных ударов по РФ

При достаточном количестве дальнобойных ракет, интенсивность ударов ВСУ увеличится, считает Иван Ступак.

https://glavred.info/war/tam-smert-putina-stupak-nazval-celi-dlya-raketnyh-udarov-po-rf-10715186.html Ссылка скопирована

Эксперт предложил ударить по администрации Владимира Путина / коллаж: Главред, фото: скриншот, kremlin.ru

Важное из заявлений Ступака:

"Жирных" объектов на территории России предостаточно

При наличии дальнобойных ракет интенсивность ударов ВСУ увеличится

Военный эксперт, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак ответил на вопрос о том, где находится "кощеева смерть" диктатора РФ Владимира Путина.

"Кощеева смерть" находится в Москве, в здании на Старой площади – там администрация президента Путина. Там – и сам Кощей, и его смерть. Безусловно, мы хотели бы, чтобы туда прилетело, но, к сожалению, и нельзя, и пока нет возможности", - сказал он в ходе чата в Главреде.

видео дня

Эксперт считает, что "жирных" объектов на территории России предостаточно, куда могут бить Силы обороны Украины.

"Целей достаточно, вопрос – чем бить. Дронами? Дрон стоит примерно 100 тысяч долларов, но его боевая часть – всего 50 кг (тогда как у ракеты 500 кг). То есть нужно, чтобы десять дронов прилетели в одну точку, чтобы добиться эффекта, как от одной ракеты. А желательно, чтобы было две-три ракеты", - говорит он.

По его мнению, у Украины пока таких возможностей пока нет, поэтому ВСУ ограничены в ресурсах.

"Если дрон прилетит в железобетонную конструкцию, особых разрушений не будет, но если – в НПЗ, то достаточно и 20 кг взрывчатки, чтобы сжечь большую емкость с топливом. Поэтому Украина выбирает цели "жирные", важные, приносящие много денег в российский бюджет, но которые легко уничтожить", - отметил он.

Ступак также убежден, что при достаточном количестве дальнобойных ракет, интенсивность ударов ВСУ увеличится.

"Когда мы сможем бить по России собственными ракетами (президент говорит, что "Фламинго" полетят уже к новому году), прилеты должны быть само собой по военным объектам РФ, а также по квазивоенным объектам, то есть по научно-исследовательским институтам и конструкторским бюро, работающим на российский ВПК, например, по местам, где проектируются двигатели для авиации и беспилотников вроде "шахедов", - добавил он.

Смотрите видео - чат с Иваном Ступаком:

Удары по РФ: мнение экспертов

Украинские удары беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам на территории России привели к сбоям в снабжении топливом и спровоцировали рост внутренних цен на бензин. Об этом говорится в отчёте Института изучения войны. По оценке экспертов, возникший дефицит горючего увеличит затраты как бизнеса, так и граждан, что в дальнейшем может ускорить инфляцию в стране.

Удары по целям РФ - новости по теме

Ранее сообщалось о том, что РФ атаковали дроны, вспыхнули пожары в районе НПЗ. Ударными БПЛА была поражена электрическая подстанция 330 кВ "Кропоткин".

Напомним, ранее в ISW раскрыли последствия ударов по НПЗ РФ. Правительство РФ уже объявило о продлении запрета на экспорт бензина.

Как сообщал Главред, ранее в России зафиксировали масштабные пожары на стратегических нефтеперерабатывающих заводах. Огонь охватил одни из крупнейших НПЗ России - Афипский и Новокуйбышевский.

Другие новости:

О персоне: Иван Ступак Иван Ступак - военный эксперт, бывший сотрудник СБУ.

Окончил Национальную академию СБУ. После завершения учебы около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред