Зеленский сказал, когда уйдет в отставку и попросит Раду объявить выборы президента

Анна Ярославская
25 сентября 2025, 12:25
Владимир Зеленский утверждает, что не намерен оставаться на своей должности в мирное время.
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский готов провести выборы в случае режима тишины / Коллаж: Главред, фото: ОП

Кратко:

  • Зеленский готов уйти в отставку после окончания войны
  • В период прекращения огня есть шанс провести выборы
  • Зеленский считает, что стране может понадобиться лидер с новым мандатом для мирных переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не намерен оставаться на своей должности в мирное время. Провести выборы президента он готов в том случае, если будет подписано соглашение о прекращении огня. Об этом он сказал в интервью политическому аналитику Бараку Равиду в программе The Axios Show.

На вопрос, считает ли он свою работу завершенной после окончания войны, Зеленский ответил, что он "готов" уйти в отставку.

"Моя цель — закончить войну", - сказал Зеленский.

Он также пообещал обратиться в Верховную Раду с просьбой о проведении выборов в случае достижения режима прекращения огня.

Зеленский отметил, что ситуация с безопасностью и Конституция Украины представляют собой вызовы. Однако он считает, что выборы возможны.

На вопрос, готов ли он провести выборы, если будет достигнуто соглашение о многомесячном прекращении огня, он ответил "да".

По его словам, во время их встречи во вторник он сказал Трампу , что если будет достигнуто прекращение огня, "мы сможем использовать этот период времени, и я смогу дать об этом сигнал парламенту".

"Во время режима прекращения огня, я думаю, безопасность может дать возможность провести выборы. Это возможно", — сказал Зеленский.

Зеленский заявил, что понимает, что людям может понадобиться "лидер с новым мандатом" для принятия важных решений, необходимых для достижения долгосрочного мира.

При этом президент добавил, что проблемы безопасности затруднят организацию выборов, но считает, что это осуществимо.

Axios напоминает, что Зеленский одержал убедительную победу на выборах 2019 года. Если бы не война, его пятилетний срок закончился бы в мае 2024 года.

Стоит отметить, что Конституция Украины прямо запрещает проведение выборов в период военного положения. И даже если это будет преодолено, ситуация с безопасностью крайне осложнит логистику. Около 20% территории Украины оккупировано Россией, и миллионы украинцев стали вынужденными переселенцами.

Выборы в Украине - последние новости

Как писал Главред, недавно Зеленский высказался о целесообразности проведения выборов в Украине. По его словам, голосование можно провести при условии, если удастся обеспечить перемирие и надлежащий уровень безопасности.

"Мы готовы. Если будет перемирие, даже если это сложно согласно нашей Конституции", - заявил президент.

Он уточнил, что это будет зависеть от поддержки международных партнеров и наличия гарантий безопасности.

В конце августа Зеленский заявлял, что избирательная тема не должна раскалывать общество во время войны.

"Я был бы доволен, если бы выборы уже были. Чтобы уже закончить с этой темой, потому что эта тема ничего не дает, кроме потасовки и политических призывов, плакатов и т.д.", - сказал Зеленский.

Ранее народный депутат, член комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности Федор Вениславский заявлял, что работа над законопроектом по выборам в Украине ведется уже длительное время при участии представителей ЦИК и международных партнеров.

Когда могут состояться выборы в Украине

Заместитель председателя ЦИК Сергей Дубовик ранее говорил, что местные выборы в Украине могут состояться 30 октября только с разрешения Верховной Рады.

Он отмечал, что любые выборы во время военного положения запрещены, поэтому нужно менять законодательство.

