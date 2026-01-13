Блэкаут в Киевской области: часть супермаркетов прекращают работу

В Киеве и области закрываются крупные супермаркеты из-за длительных отключений.

https://glavred.info/ukraine/blekaut-v-kievskoy-oblasti-chast-supermarketov-prekrashchayut-rabotu-10731845.html Ссылка скопирована

В Киеве закрываются крупные супермаркеты / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Заявление компании Novus

Заявление компании "Сільпо"

Из-за отключений электричества в Киеве и области часть супермаркетов временно приостанавливает работу. Об этом сообщили представители торговых сетей.

В сети Novus отметили, что не все магазины могут функционировать в обычном режиме. По состоянию на 9 утра было закрыто около 17 торговых точек в Киеве и области.

видео дня

"Мы все сейчас в непростой ситуации из-за перебоев с электроснабжением. Команда NOVUS делает все возможное, чтобы как можно быстрее возобновить работу магазинов и находиться рядом с вами. Из-за отключения не все магазины могут работать в обычном режиме и просим вас заранее проверять актуальный график работы. Благодарим наших энергетиков за их труд и вас - за понимание", - говорится в сообщени компании в Facebook.

В "Сільпо" также заявили о временном прекращении работы отдельных магазинов из-за холода и перебоев с электроснабжением.

"Даже в дни длительных отключений электроэнергии мы стараемся оставаться рядом, чтобы у вас была возможность прийти за продуктами, подзарядить гаджеты и согреться. Однако из-за низкой температуры и блэкаутов оборудование в отдельных супермаркетах иногда выходит из строя. В таких случаях супермаркет может быть ненадолго закрыт. В то же время, команды на местах делают все возможное, чтобы как можно быстрее возобновить работу", - говорится в сообщени компании в Facebook.

Когда ситуация со светом в Киеве улучшится

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что ситуация с электроэнергией в Киеве может улучшиться к 15 января.

По ее словам, продолжаются работы по восстановлению подачи электроэнергии в столице.

"По Киеву россияне осуществили одну из самых масштабных атак на энергетическую инфраструктуру за все время полномасштабной войны. Враг целенаправленно бил баллистикой, в частности по теплогенерирующим объектам. Ситуацию дополнительно осложнили сложные погодные условия и существенное понижение температуры", - отметила она.

Атака РФ на Украину 13 января 2026

Как писал Главред, утром во вторник, 13 января, из-за сложной ситуации в энергосистеме в Киеве и части Киевской области применены аварийные отключения электроэнергии. Причины введения ограничений – ракетно-дроновая атака на энергообъекты, сильный мороз и последствия непогоды в Киевской области.

В ночь на 13 января в Украине объявили воздушную тревогу из-за российской ракетно-дроновой атаки. Под ударом оказался и Харьков - ударный дрон типа "Шахед" попал в детский санаторий и терминал "Новой почты" в пригороде. По предварительным данным, в результате атаки погибли 4 человека, еще 6 - пострадали.

Утром 13 января российская оккупационная армия нанесла ракетный удар по Украине.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред