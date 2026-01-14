Укр
Аудит ТЦК, дроны и ИИ: основные направления Федорова на посту главы Минобороны

Мария Николишин
14 января 2026, 13:00
Федоров подчеркнул, что главной гарантией безопасности Украины остаются Силы обороны.
Федоров назвал приоритетные направления на новой должности / коллаж: Главред, фото: скриншот

Главное:

  • Федоров пообещал провести армейскую реформу
  • Он признал наличие проблем в работе ТЦК
  • Новоизбранный министр также сообщил о планах увеличения международной военной помощи

Бывший министр цифровой трансформации, теперь - министр обороны Украины Михаил Федоров выступил в Верховной Раде с речью, в которой изложил свое видение трансформации системы обороны Украины.

В частности, он заявил, что главной гарантией безопасности государства остаются Силы обороны и технологическое превосходство над врагом, и подчеркнул необходимость комплексных изменений в армии и Министерстве обороны.

Приоритетные направления Федорова на посту главы Минобороны

Армейская система управления

Федоров заявил, что новые технологии невозможно эффективно применять со старой организационной структурой. Он пообещал провести армейскую реформу, искоренить советские подходы, чрезмерную бюрократию и сделать лидерство и доверие новой культурой в Силах обороны.

Масштабирование дронов и ИИ

Он подчеркнул, что искусственный интеллект уже работает на фронте на всех уровнях военных операций. Украина движется к полной автономности на поле боя – от машинного зрения и аналитики до роев дронов.

Среди целей – сделать Украину первой страной в мире, способной прогнозировать и нейтрализовать вражеские атаки с помощью ИИ.

Подготовка военных и реформа ТЦК

Федоров подчеркнул необходимость быстрого изменения системы подготовки военнослужащих, ведь качественная подготовка напрямую уменьшает потери.

Он также признал наличие проблем в работе ТЦК и сообщил, что после комплексного аудита будет предложено системное решение для преодоления накопившихся проблем с сохранением обороноспособности страны.

"Минобороны попадает в мои руки с дефицитом бюджета в минус 300 млрд, 2 млн украинцев в розыске и 200 тыс в СЗЧ. Нам нужно решить эти проблемы", - говорится в заявлении.

Антикоррупция и аудит Минобороны

Отдельно Федоров рассказал о борьбе с коррупцией, назвав ее фундаментом нового Министерства обороны.

По его словам, будет проведен глубокий аудит Минобороны и ВСУ, чтобы найти дополнительные возможности для повышения финансового и социального обеспечения военных.

Оборонная промышленность и международные партнеры

По его мнению, defense tech должна стать ключевой индустрией Украины и драйвером экономического роста.

Также он сообщил о планах увеличения международной военной помощи и более эффективного использования ресурсов партнеров.

Назначение Михаила Федорова министром обороны Украины

14 января в Верховной Раде во время пленарного заседания поддержали назначение Михаила Федорова на должность министра обороны Украины.

Известно, что "за" назначение нового министра обороны проголосовали 277 депутатов.

Кадровые изменения - что известно

Как сообщал Главред, 13 января народные депутаты поддержали решение об увольнении Дениса Шмыгаля с должности министра обороны. "За" это решение проголосовали 265 нардепов.

8 января президент Владимир Зеленский подписал ряд кадровых указов, которыми утвердил новых глав областных государственных администраций в Винницкой, Днепропетровской, Полтавской и Черновицкой областях.

2 января Зеленский назначил новым руководителем Главного управления разведки Минобороны Украины главу Службы внешней разведки генерал-лейтенанта Олега Иващенко.

О личности: Михаил Федоров

Федоров Михаил - украинский предприниматель и государственный деятель. С 29 августа 2019 года - вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины в правительстве Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля. С 14 января 2026 года — министр обороны Украины. Инициатор электронного сервиса государственных услуг "Дія". Самый молодой министр в истории украинской политики.

В прошлом народный депутат Украины IX созыва. Участник списка "Forbes 30 до 30" как молодой визионер. Советник Президента (вне штата) по цифровому направлению. Руководитель digital-направления предвыборной кампании кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в 2019 году.

Член Совета национальной безопасности и обороны Украины с 19 марта 2021 года. Член Ставки Верховного Главнокомандующего Украины с 22 ноября 2023 года.

