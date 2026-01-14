Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  Звёзды

Дизайнер и муза: что известно о супруге нового министра обороны Михаила Федорова

Алена Кюпели
14 января 2026, 13:02
288
Михаил и Анастасия Федоровы живут в браке с 2015 года и воспитывают дочку.
Жена Михаила Федорова Анастасия имеет личный бренд одежды
Жена Михаила Федорова Анастасия имеет личный бренд одежды / Коллаж Главред, фото Instagram/michael.fedorov

Министр обороны Украины Михаил Федоров женат уже 11 лет и в октября прошлого года отметил годовщину со своей супругой, дизайнером Анастасией Федоровой.

Главред решил разобраться, кем является избранница чиновника и чем живет семейство Федоровых.

Семья Михаила и Анастасии Федоровых:

видео дня

Михаил и Анастасия Федоровы живут в браке с 2015 года. Они оба родом из Запорожья. Жена вице-премьер-министра окончила факультет иностранной филологии Запорожского национального университета.

Чем занимается семья Михаила Федорова
Чем занимается семья Михаила Федорова / Фото Instagram/michael.fedorov, fedorova.more

Как Михаил Федоров познакомился с женой

Михаил и Анастасия Федоровы познакомилась в общежитии. Известно даже, что Анастасия какое-то время была репетитором Михаила. Предложение руки и сердца Федоров сделал накануне годовщины их отношений.

Чем занимается семья Михаила Федорова
Чем занимается семья Михаила Федорова / Фото Instagram/michael.fedorov, fedorova.more

Чем занимается жена Михаила Федорова

Анастасия начала свою карьеру, преподавая английский для IT-специалистов в родном Запорожье. Она преподавала язык на протяжении 4 лет. Переехав в Киев вместе с Михаилом, она осуществила давнюю мечту и основала бренд женской одежды COVER.

"Английский язык я преподавала более 4 лет назад. Это была совсем другая жизнь. Я получала удовольствие от коммуникации с людьми. Мне нравилось делать процесс обучения креативным и небанальным. Однако я всегда понимала, чего хочу. В Запорожье, откуда я и Михаил родом, было сложно достичь своих целей. Когда мы переехали в Киев, я попыталась создать бренд одежды. Сначала я зондировала почву, тестировала рынок. Я подошла к созданию бренда взвешенно и грамотно, потому что для меня это был не просто салон ради салона, а бизнес и душа, который должен быть прибыльным, в том числе, как и любой бизнес", - рассказывала она в интервью Elle.

Чем занимается семья Михаила Федорова
Чем занимается семья Михаила Федорова / Фото Instagram/michael.fedorov, fedorova.more

Параллельно с развитием собственного бизнеса Анастасия вместе с мужем воспитывает их дочь Марусю.

Традиции в семье Федоровых

Семья Федоровых имеет некоторые свои традиции. К примеру - Федоровы любят устраивать фотосессию "на память" на каждую годовщину. Снимками этого года Федоров поделился в блоге, и рассказал, чем его так влюбляет жена.

Чем занимается семья Михаила Федорова
Чем занимается семья Михаила Федорова / Фото Instagram/michael.fedorov, fedorova.more

"Могу бесконечно рассказывать, за что люблю жену — и за ее красоту, и за ум, и за то, какая она мама нашей дочери. А что мы только не пережили вместе... Недавно понял, что моя жена — самый честный человек, которого я когда-либо встречал в этом мире. Это так бесценно — в мире симулякров и подмены ценностей. Люблю тебя и открываю в тебе что-то новое и важное каждый год. И спасибо, что терпишь меня", - писал тогда чиновник.

Чем занимается семья Михаила Федорова
Чем занимается семья Михаила Федорова / Фото Instagram/michael.fedorov, fedorova.more

Отношение Анастасии к профессии Михаила Федорова

По словам Анастасии Федоровой, ей не очень нравится публичность. "А вот мой муж, если мы говорим о его профессии, делает максимум того, что от него требуют. До вторжения мы любили посещать мероприятия вдвоем и проводить время дома. Этого было достаточно. Раньше меня даже обижало то, что все обращаются ко мне как к жене министра, потому что я себя такой не чувствую. Да, я жена, но Миши Федорова, а не министра. Это одна из важных моих ролей, но не единственная", - рассказывала она.

Чем занимается семья Михаила Федорова
Чем занимается семья Михаила Федорова / Фото Instagram/michael.fedorov, fedorova.more

Отметим, 14 января в Верховной Раде во время пленарного заседания поддержали назначение Михаила Федорова на должность Министра обороны Украины.

О личности: Михаил Федоров

Федоров Михаил - украинский предприниматель и государственный деятель. С 29 августа 2019 года - вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины в правительстве Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля. Инициатор электронного сервиса государственных услуг "Дія". Самый молодой министр в истории украинской политики.

В прошлом Народный депутат Украины IX созыва. Участник списка "Forbes 30 до 30" как молодой визионер. Советник Президента (вне штата) по цифровому направлению. Руководитель digital-направления предвыборной кампании кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского 2019 года.

Член Совета национальной безопасности и обороны Украины с 19 марта 2021 года. Член Ставки Верховного Главнокомандующего Украины с 22 ноября 2023 года.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости шоу бизнеса Михаил Федоров
