Дизайнер и муза: что известно о супруге нового министра обороны Михаила Федорова

Министр обороны Украины Михаил Федоров женат уже 11 лет и в октября прошлого года отметил годовщину со своей супругой, дизайнером Анастасией Федоровой.
Главред решил разобраться, кем является избранница чиновника и чем живет семейство Федоровых.
Семья Михаила и Анастасии Федоровых:
- Как Федоров познакомился с женой
- Чем занимается Анастасия Федорова
- Традиции в семье Федоровых
- Как Анастасия Федорова относится к профессии мужа
Михаил и Анастасия Федоровы живут в браке с 2015 года. Они оба родом из Запорожья. Жена вице-премьер-министра окончила факультет иностранной филологии Запорожского национального университета.
Как Михаил Федоров познакомился с женой
Михаил и Анастасия Федоровы познакомилась в общежитии. Известно даже, что Анастасия какое-то время была репетитором Михаила. Предложение руки и сердца Федоров сделал накануне годовщины их отношений.
Чем занимается жена Михаила Федорова
Анастасия начала свою карьеру, преподавая английский для IT-специалистов в родном Запорожье. Она преподавала язык на протяжении 4 лет. Переехав в Киев вместе с Михаилом, она осуществила давнюю мечту и основала бренд женской одежды COVER.
"Английский язык я преподавала более 4 лет назад. Это была совсем другая жизнь. Я получала удовольствие от коммуникации с людьми. Мне нравилось делать процесс обучения креативным и небанальным. Однако я всегда понимала, чего хочу. В Запорожье, откуда я и Михаил родом, было сложно достичь своих целей. Когда мы переехали в Киев, я попыталась создать бренд одежды. Сначала я зондировала почву, тестировала рынок. Я подошла к созданию бренда взвешенно и грамотно, потому что для меня это был не просто салон ради салона, а бизнес и душа, который должен быть прибыльным, в том числе, как и любой бизнес", - рассказывала она в интервью Elle.
Параллельно с развитием собственного бизнеса Анастасия вместе с мужем воспитывает их дочь Марусю.
Традиции в семье Федоровых
Семья Федоровых имеет некоторые свои традиции. К примеру - Федоровы любят устраивать фотосессию "на память" на каждую годовщину. Снимками этого года Федоров поделился в блоге, и рассказал, чем его так влюбляет жена.
"Могу бесконечно рассказывать, за что люблю жену — и за ее красоту, и за ум, и за то, какая она мама нашей дочери. А что мы только не пережили вместе... Недавно понял, что моя жена — самый честный человек, которого я когда-либо встречал в этом мире. Это так бесценно — в мире симулякров и подмены ценностей. Люблю тебя и открываю в тебе что-то новое и важное каждый год. И спасибо, что терпишь меня", - писал тогда чиновник.
Отношение Анастасии к профессии Михаила Федорова
По словам Анастасии Федоровой, ей не очень нравится публичность. "А вот мой муж, если мы говорим о его профессии, делает максимум того, что от него требуют. До вторжения мы любили посещать мероприятия вдвоем и проводить время дома. Этого было достаточно. Раньше меня даже обижало то, что все обращаются ко мне как к жене министра, потому что я себя такой не чувствую. Да, я жена, но Миши Федорова, а не министра. Это одна из важных моих ролей, но не единственная", - рассказывала она.
Отметим, 14 января в Верховной Раде во время пленарного заседания поддержали назначение Михаила Федорова на должность Министра обороны Украины.
О личности: Михаил Федоров
Федоров Михаил - украинский предприниматель и государственный деятель. С 29 августа 2019 года - вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины в правительстве Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля. Инициатор электронного сервиса государственных услуг "Дія". Самый молодой министр в истории украинской политики.
В прошлом Народный депутат Украины IX созыва. Участник списка "Forbes 30 до 30" как молодой визионер. Советник Президента (вне штата) по цифровому направлению. Руководитель digital-направления предвыборной кампании кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского 2019 года.
Член Совета национальной безопасности и обороны Украины с 19 марта 2021 года. Член Ставки Верховного Главнокомандующего Украины с 22 ноября 2023 года.
