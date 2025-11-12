Укр
Могут ли элиты РФ выступить против Путина - экс-сотрудник СБУ поставил вердикт

Юрий Берендий
12 ноября 2025, 03:47
Среди элит РФ растет внутреннее напряжение и борьба за ресурсы на фоне экономического спада, однако реальных предпосылок для переворота нет, указывает Ступак.
Могут ли элиты РФ выступить против Путина
Могут ли элиты РФ выступить против Путина / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

В России пока нет никаких условий для "дворцового переворота". Однако, российские элиты могут принять определенные меры против российского диктатора и военного преступника Путина. Об этом в чате на Главреде рассказал военный эксперт, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак.

Ступак отметил, что среди российских элит отсутствует единство - в стране сокращается бизнес, уменьшается объем денег в экономике, а процесс национализации набирает масштабы. Происходит перераспределение остатков ресурсов, когда крупные олигархи забирают у меньших все, что возможно, то есть "большая рыба пожирает мелкую".

По его словам, межклановая борьба в России действительно существует, хотя пока не перерастает в открытые конфликты или физические расправы, однако соперничество за ресурсы продолжается.

"Впрочем, ситуация может заставить российских олигархов принимать какие-то меры в отношении Путина. Ведь они не молодеют, и со своими деньгами хотели бы жить так, как раньше: в четверг вечером на своем бизнес-джете вылетать из Шереметьево в Ниццу, там прогуливаться на своей яхте, затем отправиться в Монако, посидеть в казино и ресторане, а в воскресенье вечером вернуться в Москву", - указал он.

Эксперт также отметил, что представители российских элит не стремятся тратить средства в пределах страны - в городах вроде Туапсе, Нижнего Тагила или Москвы им скучно и тесно. Они хотят жить роскошно и свободно, наслаждаясь поездками в Rolls-Royce вдоль Лазурного побережья, а не по дорогам подмосковных Химок.

"Этот фактор может сыграть роль. Но пока предпосылок для переворота в России нет", - резюмирует он.

Смотрите видео, в котором Иван Ступак рассказал, какие города станут следующими целями российских войск после Покровска, и что будет с войной в 2026 году:

Возможен ли бунт элит в России - мнение эксперта

Как писал Главред, элиты РФ могут поднять бунт, однако предсказать, когда именно это произойдет, сложно. Об этом заявил российский оппозиционный политик и бывший депутат Госдумы Илья Пономарев, который в свое время был единственным, кто выступил против аннексии Крыма.

Он отметил, что в политике решающее значение имеет время, поэтому любой вопрос о возможности событий следует рассматривать с учетом временных рамок. До конца лета подобный сценарий маловероятен, но к концу 2026 года он уже не исключается, хотя вероятность остается невысокой. Если же не ограничиваться конкретными сроками, то такое развитие событий вполне возможно.

Протесты в России - есть ли угроза переворота против Путина в РФ

Напомним, как ранее сообщал Главред, из-за решения кремлевского диктатора Владимира Путина развязать полномасштабную войну против Украины, положение самих россиян неустанно ухудшается. Если раньше они молча мирились с нищетой, то сейчас начинают терять терпение и выходят на акции протеста. Одно из таких выступлений состоялось в Ульяновской области, сообщил украинский волонтер и активист Сергей Стерненко.

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний отметил, что российские регионы могут начать задавать неудобные вопросы Москве, что потенциально может привести к процессам, которые угрожают целостности самой России.

В то же время, по словам российского экономиста Владимира Милова, в обществе страны-агрессора растет недовольство властью, однако большинство боится открыто протестовать из-за беспрецедентных репрессий, которых не было со времен Сталина. Люди запуганы долгими тюремными сроками. Они смогут массово выйти на улицы только тогда, когда совпадут два фактора - ослабление власти и преодоление страха.

О персоне: Иван Ступак

Иван Ступак - военный эксперт, бывший работник СБУ.
Окончил Национальную академию СБУ. После завершения обучения около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

Китайский гороскоп на завтра 12 ноября: Крысам - ссоры, Собакам - проблемы

Китайский гороскоп на завтра 12 ноября: Крысам - ссоры, Собакам - проблемы

Первые задержания и подозрения: НАБУ обнародовало новую часть "пленок"

Первые задержания и подозрения: НАБУ обнародовало новую часть "пленок"

Батареи не нужны: мужчина показал гениальный трюк обогрева без отопления

Батареи не нужны: мужчина показал гениальный трюк обогрева без отопления

Люди начинают резко стареть после двух возрастных периодов - ученые назвали их

Люди начинают резко стареть после двух возрастных периодов - ученые назвали их

Умер скандальный украинский политик и экс-нардеп Балашов - что известно

Умер скандальный украинский политик и экс-нардеп Балашов - что известно

