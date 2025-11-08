Терпение лопнуло, сотни людей вышли на улицы: в России масштабный протест

Россияне жалуются на очень тяжелое положение.

https://glavred.info/world/terpenie-lopnulo-sotni-lyudey-vyshli-na-ulicy-v-rossii-masshtabnyy-protest-10713536.html Ссылка скопирована

Недовольные россияне протестуют из-за ненадлежащих условий труда и задержки зарплат / Коллаж: Главред, фото: скриншоты

Главное:

В Ульяновской области РФ люди вышли на протест

Россиянам месяцами не выплачивают зарплату

Власти РФ никак не решают проблемы граждан

Из-за решения кремлевского диктатора Владимира Путина начать полномасштабную войну в Украине, положение самих россиян становится все хуже.

Однако если первые годы они молча жили в нищете, теперь их терпение начало лопаться и они выходят на протесты. Один из них состоялся в Ульяновской области, сообщает украинский активист и волонтер Сергей Стерненко.

видео дня

Почему россияне вышли на протест

Около 300 строителей ядерной установки Акционерного общества Институт "Оргэнергострой" в Димитровграде вышли на митинг из-за того, что им не выплачивают зарплату. Россияне рассказали, что задержки выплат были уже несколько месяцев, но за последние два им деньги вообще не выплатили.

Строители признались, что кроме задержек зарплат их не устраивают и условия труда: туалеты у них не откачивают, воду не привозят, обеды отменили, питания никакого нет, как и транспорта. А вахтовиков просто выселяют.

При этом уровень жизни россиян уже опустился ниже плинтуса, потому что они требуют деньги не для обеспечения семей, а для того, чтобы выплачивать кредиты и гасить долги.

Какую реакцию получили протестующие

Через некоторое время к протестующим таки вышло уполномоченное лицо, но ничего конкретного россиянам не ответили. Лишь в очередной раз "накормили" их обещаниями о том, что "это все не оставят просто так" и якобы защита интересов работников на первом месте.

При этом мужчина, который вышел к строителям, проговорился, что их "водят за нос". Но он пообещал доложить о проблеме всем органам, хотя до этого рабочие сказали, что их обращения были напрасными.

Что интересно, строители работают над исследовательской ядерной установкой на базе многоцелевого реактора на быстрых нейтронах (МБИР). Сам диктатор Владимир Путин ранее называл МБИР "революционной разработкой" и заявлял, что на его базе создается Международный центр исследований. Однако об обеспечении причастных к этому россиян позаботиться забыл.

Скриншот из телеграм-канала Главред

Смотрите видео протеста в России:

Когда в России могут начаться протесты Путина - мнение эксперта

Главред писал, что по мнению политического и экономического эксперта Тараса Загороднего, российские регионы могут начать задавать неприятные вопросы центру, то есть Москве, и могут начаться процессы, ведущие к распаду России.

Украине достаточно перебить газораспределительные сети Москвы в хороший мороз, а дальше покупать попкорн и смотреть, что там будет происходить.

Протесты в России - последние новости

Ранее Главред писал, что в России возмущенные россияне, которые работают на предприятиях, выходят на забастовки. А все потому, что на предприятиях все чаще стали задерживать зарплаты, отправлять работников во внеплановые отпуска, сокращать персонал или переводить работников на 4-дневную рабочую неделю.

Накануне стало известно, что бунты солдатских матерей и другие попытки протестов против войны, которые случались в некоторых регионах России, сейчас абсолютно сошли на нет.

Напомним, в Курске в январе текущего года состоялся митинг беженцев из приграничных районов, пострадавших из-за боевых действий. Люди, потерявшие свои дома и имущество, возмущаются из-за отсутствия обещанного постоянного жилья, недостаточной поддержки со стороны властей.

Другие новости:

О персоне: Сергей Стерненко Сергей Стерненко - украинский общественный деятель, известный активист, блогер, волонтер, бывший глава одесского областного отделения "Правого сектора" (2014-2017). Участник Евромайдана и противостояния в Одессе 2 мая 2014 года. Автор и ведущий популярного украиноязычного ютуб-канала.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред