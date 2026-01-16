Подорожали на ровном месте: в Украине подняли цены на популярные продукты

В супермаркетах изменили ценники на товары, которые украинцы часто покупают.

https://glavred.info/ukraine/podorozhali-na-rovnom-meste-v-ukraine-podnyali-ceny-na-populyarnye-produkty-10732919.html Ссылка скопирована

В украинских супермаркетах подорожали сыры / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Главред

Главное:

Кисломолочный сыр в Украине стоит более 100 гривен за пачку

Твердый сыр в супермаркетах подорожал

В Украине цены на продукты постоянно меняются. В частности, сегодня в супермаркетах подорожали некоторые молочные продукты. Речь идет о кисломолочном и твердом сырах.

Как свидетельствуют данные на сайте Минфина, по состоянию на 16 января цены на эту молочную продукцию поднялись по сравнению со среднемесячным показателем за декабрь 2025 года.

видео дня

Как супермаркеты переписали цены на сыры

Сыр кисломолочный Простонаше 9% сегодня в среднем можно купить по 100,36 гривны за 300 граммов. Хотя еще в прошлом месяце украинцам его продавали по 98,04 гривны.

Подобная ситуация с твердым сыром Звени Гора голландским 45%, который стоит сейчас 209 гривен за 285 граммов, а в декабре его цена составляла 206,83 гривны. В то же время наиболее существенно подорожал сыр твердый Комо традиционный 50%. Его цена выросла с 527 гривен в декабре до 566,67 гривен 16 января.

Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Какой продукт скоро ударит по бюджету украинцев - мнение эксперта

Главред писал, что, по словам экономиста Владимира Чижа, супермаркеты регулярно повышают цены на продукты. Такая тенденция не обошла и муку, стоимость которой тоже вырастет в 2026 году.

По его мнению, в этом году цена муки вырастет примерно еще на 10-15%. Рост будет плавным и обусловлен дополнительными расходами на электроэнергию и поддержание производственных мощностей

Цены на продукты в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что в Украине дорожают тепличные помидоры. Сейчас популярный овощ в среднем продается на 10% дороже, чем в середине января 2025 года.

Ранее стало известно, что на этой неделе украинские потребители также почувствовали подорожание тепличных огурцов: по сравнению с прошлой пятницей, цены на овощи выросли на 10% и сейчас торгуются в диапазоне 115-145 грн за килограмм.

Накануне сообщалось, что белый лук в супермаркетах стоит теперь более полусотни гривен за килограмм - 52,88 гривны, хотя еще в прошлом месяце украинцы его покупали по 44,33 гривны.

Другие новости:

Об источнике: Минфин Минфин - украинский информационный портал о финансах и инвестициях, работает с 2007 года, пишет Википедия. На портале публикуется информация об инвестициях, курсах валют, сравниваются депозитные ставки в банках. Также на сайте размещается статистика с финансовых рынков, финансовые новости и аналитические обзоры.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред