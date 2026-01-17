Укр
Харьков под массированным ракетным ударом: в городе раздается серия мощных взрывов

Марина Фурман
17 января 2026, 14:38обновлено 17 января, 15:47
В результате вражеского удара пострадал человек.
Ракетный удар
Россияне нанесли ракетный удар по Харькову / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Кратко:

  • В Харькове прогремели взрывы
  • Россияне атакуют объекты критической инфраструктуры

В субботу, 17 января, в Харькове прогремела серия взрывов. Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения.

Мэр города Игорь Терехов заявил о российском ударе по Индустриальному району города, последствия уточняются.

Он добавил, что в результате вражеского удара есть пострадавшие.

"Враг бьет по объекту критической инфраструктуры", - написал Терехов.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов уточнил, что один человек пострадал в результате вражеского обстрела Харькова.

Медики оказывают пострадавшему всю необходимую помощь.

По уточненной информации, пострадал 62-летний мужчина.

откуда запускают ракеты по Украине, ракеты
Какими ракетами РФ атакует Украину / Инфографика: Главред

По состоянию на 15.30 мэр Харькова Игорь Терехов добавил, что в результате удара РФ по объекту критической инфраструктуры зафиксированы очень значительные повреждения.

"Это не тот случай, когда "немного подлатали и поехали дальше". Речь о серьезных ударах по системе, которая держит город в тепле и со светом. С каждым таким обстрелом централизованная подача тепла и электричества дается все труднее. Повреждение сразу "съедает" возможности для стабилизации", - пояснил он.

Враг готовится к новым массовым ударам - предупреждение Зеленского

Президент Владимир Зеленский заявил, что россияне в ближайшие дни готовятся к новым массовым ударам по территории Украины.

"Сейчас от разведки мы имеем информацию, что россияне готовятся к новым массовым ударам... Все равно, пожалуйста, обращайте внимание на воздушные тревоги. Пожалуйста, помогайте тем, кто рядом с вами, одиноким, кто нуждается в вашей поддержке", - сказал президент.

Удары РФ по Украине - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 17 января страна-агрессор Россия нанесла удар по энергетическому объекту в Одесской области. Возник пожар, есть повреждения.

Днем ранее противник атаковал объекты энергетической инфраструктуры сразу в нескольких областях. В результате обстрелов в ряде регионов произошли отключения электроэнергии.

Недавно полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан сказал, что вряд ли в ближайшее время страна-агрессор Россия запустит по Украине "Орешник".

О персоне: Игорь Терехов

Терехов Игорь Александрович - украинский чиновник, политик и деятель местного самоуправления. Городской голова Харькова с 11 ноября 2021 года. С 2015 года до 11 ноября 2021 года был депутатом Харьковского городского совета, с 2020 года - председателем фракции партии "Блок Кернеса - Успешный Харьков", пишет Википедия.

