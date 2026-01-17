Харьков под массированным ракетным ударом: в городе раздается серия мощных взрывов

Кратко:
- В Харькове прогремели взрывы
- Россияне атакуют объекты критической инфраструктуры
В субботу, 17 января, в Харькове прогремела серия взрывов. Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения.
Мэр города Игорь Терехов заявил о российском ударе по Индустриальному району города, последствия уточняются.
Он добавил, что в результате вражеского удара есть пострадавшие.
"Враг бьет по объекту критической инфраструктуры", - написал Терехов.
Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов уточнил, что один человек пострадал в результате вражеского обстрела Харькова.
Медики оказывают пострадавшему всю необходимую помощь.
По уточненной информации, пострадал 62-летний мужчина.
По состоянию на 15.30 мэр Харькова Игорь Терехов добавил, что в результате удара РФ по объекту критической инфраструктуры зафиксированы очень значительные повреждения.
"Это не тот случай, когда "немного подлатали и поехали дальше". Речь о серьезных ударах по системе, которая держит город в тепле и со светом. С каждым таким обстрелом централизованная подача тепла и электричества дается все труднее. Повреждение сразу "съедает" возможности для стабилизации", - пояснил он.
Враг готовится к новым массовым ударам - предупреждение Зеленского
Президент Владимир Зеленский заявил, что россияне в ближайшие дни готовятся к новым массовым ударам по территории Украины.
"Сейчас от разведки мы имеем информацию, что россияне готовятся к новым массовым ударам... Все равно, пожалуйста, обращайте внимание на воздушные тревоги. Пожалуйста, помогайте тем, кто рядом с вами, одиноким, кто нуждается в вашей поддержке", - сказал президент.
Удары РФ по Украине - последние новости
Как писал Главред, в ночь на 17 января страна-агрессор Россия нанесла удар по энергетическому объекту в Одесской области. Возник пожар, есть повреждения.
Днем ранее противник атаковал объекты энергетической инфраструктуры сразу в нескольких областях. В результате обстрелов в ряде регионов произошли отключения электроэнергии.
Недавно полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан сказал, что вряд ли в ближайшее время страна-агрессор Россия запустит по Украине "Орешник".
Другие новости:
- Украинцы получают тревожные письма о блэкауте: в ЦПД объяснили, что происходит
- "До сих пор без отопления": Зеленский отдал поручение по теплоснабжению в Киеве
- РФ ожидает противостояние за Чечню: всплыли новые детали ДТП с сыном Кадырова
О персоне: Игорь Терехов
Терехов Игорь Александрович - украинский чиновник, политик и деятель местного самоуправления. Городской голова Харькова с 11 ноября 2021 года. С 2015 года до 11 ноября 2021 года был депутатом Харьковского городского совета, с 2020 года - председателем фракции партии "Блок Кернеса - Успешный Харьков", пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред