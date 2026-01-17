Укр
Перемирие на фронте: Украина и Россия прекратили огонь на одной локации

Марина Фурман
17 января 2026, 07:59
Прекращение огня позволит провести ремонтные работы на ЗАЭС.
АФУ, российская армия
На ЗАЭС договорились о прекращении огня / Коллаж: Главред, фото: 53 ОМБр им. князя Владимира Мономаха, Минобороны РФ

Кратко:

  • Украина и РФ согласовали локальное перемирие
  • Прекращение огня позволит отремонтировать электролинию к ЗАЭС

Украина и страна-агрессор Россия согласились на локальное прекращение огня для проведения ремонтных работ на Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Он подчеркнул, что договоренность о локальном прекращении огня позволит начать ремонт именно последней резервной линии электропередачи на Запорожской АЭС.

видео дня

Известно, что резервная линия была повреждена в результате боевых действий 2 января, что сделало крупнейшую АЭС Европы полностью зависимой от единственной действующей магистральной линии 750 кВ.

Отмечается, что специалисты Украины уже в ближайшие дни начнут ремонтные работы на линии 330 кВ.

"МАГАТЭ продолжает тесно сотрудничать с обеими сторонами, чтобы обеспечить ядерную безопасность на ЗАЭС и предотвратить ядерную аварию во время конфликта. Это временное перемирие, четвертое, которого мы добились, демонстрирует незаменимую роль, которую мы продолжаем играть", - добавил Гросси.

ЗАЭС, Запорожская АЭС инфографика
Запорожская АЭС / Инфографика: Главред

РФ предлагает Трампу ЗАЭС как "готовый актив" - что известно

По словам эксперта по международной безопасности Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Тараса Жовтенко, Россия пытается использовать временно оккупированную Запорожскую атомную электростанцию как инструмент для экономических договоренностей с США, предлагая ее администрации Дональда Трампа как альтернативный "бизнес-проект".

Жовтенко подчеркнул, что Украине необходимо скоординировать позицию с европейскими партнерами и не допустить реализации такого сценария. По его словам, важно донести до Трампа, что ЗАЭС в нынешнем состоянии не может быть источником быстрой прибыли.

Ситуация на Запорожской АЭС - последние новости

Недавно Владимир Путин заявил, что США заинтересованы в организации майнинга на Запорожской АЭС и совместном управлении объектом с участием американцев, но без Украины.

Позже Главред писал, что МАГАТЭ начало консультации по созданию временной зоны прекращения огня вблизи оккупированной Запорожской АЭС для проведения ремонтных работ.

Между тем оккупационная армия страны-агрессора России разместила свою военную технику прямо у ядерных реакторов Запорожской АЭС, что возле временно оккупированного Энергодара.

Другие новости:

Об источнике: МАГАТЭ

Международное агентство по атомной энергии — международная организация, которая стремится содействовать мирному использованию ядерной энергии и препятствовать ее использованию в любых военных целях, в частности ядерному оружию, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине МАГАТЭ режим прекращения огня Запорожская АЭС
