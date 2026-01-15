Враг установил возле ядерных реакторов ЗАЭС опасную технику: что задумала РФ

Украинские военные не могут противодействовать врагу, который нарушает все правила.

https://glavred.info/ukraine/vrag-ustanovil-vozle-yadernyh-reaktorov-zaes-opasnuyu-tehniku-chto-zadumala-rf-10732529.html Ссылка скопирована

Россияне пренебрегают опасностью на ЗАЭС / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Энергоатом

Что сообщил Волошин:

На ЗАЭС оккупанты разместили военную технику

Враг использует станцию как учебный полигон

С территории ЗАЭС, вероятно, противник наносит удары по Запорожью

Оккупационная армия страны-агрессора России разместила свою военную технику прямо у ядерных реакторов Запорожской АЭС, что возле временно оккупированного Энергодара.

Об этом в Facebook сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин. По его данным, эти опасные действия оккупантов недавно зафиксировал беспилотник-разведчик.

видео дня

"Это является нарушением норм международного гуманитарного права. Им запрещено использовать АЭС в качестве военных объектов, но врагу на это наплевать", - подчеркнул он.

ЗАЭС / Инфографика: Главред

Для чего россияне переместили технику на ЗАЭС

Военнослужащий пояснил, что оккупанты решили использовать украинскую атомную электростанцию как щит, ведь понимают, что ВСУ не будут наносить огневые удары по АЭС, поэтому и прячут там свою технику.

"Они используют территорию и объекты ЗАЭС как учебный полигон для своих операторов БПЛА. Есть даже данные, что отсюда несколько раз наносились удары РСЗО по Запорожью", - добавил Волошин.

Какой план Кремля в отношении ЗАЭС должен сорвать Киев - мнение эксперта

Главред писал, что, по словам эксперта по международной безопасности Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Тараса Жовтенко, Россия пытается использовать временно оккупированную Запорожскую атомную электростанцию как инструмент для экономических договоренностей с США, предлагая ее администрации Дональда Трампа как альтернативный "бизнес-проект".

По его словам, последствия таких попыток Украина уже начинает ощущать, в частности в контексте ситуации вокруг ЗАЭС. Россияне продвигают идею совместного производства электроэнергии, заработка на криптомайнинге и получения быстрой прибыли.

Ситуация на Запорожской АЭС - последние новости

Напомним, Главред писал, что МАГАТЭ начало консультации по созданию временной зоны прекращения огня вблизи оккупированной Запорожской АЭС для проведения ремонтных работ.

Накануне стало известно, что Украина и Россия достигли договоренности о локальном перемирии вблизи ЗАЭС. Временное прекращение огня позволит отремонтировать линии электропередач в районе станции.

Ранее Владимир Путин заявил, что США заинтересованы в организации майнинга на Запорожской АЭС и совместном управлении объектом с участием американцев, но без Украины.

Другие новости:

О персоне: Владислав Волошин Владислав Волошин — спикер Сил обороны Юга Украины. Регулярно информирует о ситуации на Херсонском, Запорожском и Днепропетровском направлениях фронта. В июне 2025 года вошел в десятку лучших военных коммуникаторов по версии конкурса "Война в объективе" от ТРО Медиа.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред