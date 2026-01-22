После 'Шахедов' полетела баллистика: россияне атаковали Кривой Рог, детали

Кратко:
- Россияне нанесли баллистический удар по Кривому Рогу
- В городе были слышны взрывы
- Утром россияне атаковали Кривой Рог "Шахедами"
В четверг, 22 января, страна-агрессор Россия атаковала Кривой Рог "Шахедами" и баллистическими ракетами. В городе раздавались взрывы. Об этом сообщил председатель Совета обороны города Александр Вилкул.
"Кривой Рог. Взрывы. Ракетная атака. Баллистика. Берегите себя, возможны еще выходы", - говорится в сообщении.видео дня
Ранее он писал, что город более десяти часов находился под атакой "Шахидов".
"Сегодня все средства ПВО отработали почти идеально. Спасибо! Движение по улице Вольной Ичкерии через час-два восстановим. Работают взрывотехники и коммунальщики. Пока, пожалуйста, по объездной", - добавил Вилкул.
РФ имеет проблемы с пуском ракет
Спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук ранее говорил, что из-за ухудшения погодных условий в акваториях Черного и Азовского морей Россия испытывает трудности с использованием морских ракетоносителей.
По его словам, при значительном волнении моря пуски "Калибров" грозят повреждением пусковых установок или нештатным срабатыванием ракет.
Российские атаки - последние новости
Как сообщал Главред, в ночь на 21 января армия РФ также нанесла удар баллистикой по Кривому Рогу. В результате обстрела в городе было повреждено много домов и автомобилей.
В ту же ночь российская армия нанесла удар по Запорожью. В результате атаки россиян четыре человека погибли, еще шестеро - ранены.
В то же время, Украина в ОБСЕ заявила, что Россия готовится к дальнейшим атакам по энергетическому сектору и инфраструктуре Украины. Удары могут быть направлены по объектам и сетям, обслуживающим атомные электростанции.
Читайте также:
- По Украине распространяются аварийные отключения света: где графики не действуют
- Силы обороны Украины выбили оккупантов из села под Мирноградом - DeepState
- Быстрого мира не будет: в НАТО сказали правду о потерях армии РФ в Украине
О персоне: Александр Вилкул
Александр Вилкул - украинский политик, руководитель партии "Блок Вилкула". Руководитель военной администрации Кривого Рога с 26 февраля 2022 года. Председатель Совета обороны Кривого Рога, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред