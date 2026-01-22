После 'Шахедов' полетела баллистика: россияне атаковали Кривой Рог, детали

До этого город более десяти часов находился под атакой "Шахедов".

Россияне нанесли баллистический удар по Кривому Рогу

В городе были слышны взрывы

Утром россияне атаковали Кривой Рог "Шахедами"

В четверг, 22 января, страна-агрессор Россия атаковала Кривой Рог "Шахедами" и баллистическими ракетами. В городе раздавались взрывы. Об этом сообщил председатель Совета обороны города Александр Вилкул.

"Кривой Рог. Взрывы. Ракетная атака. Баллистика. Берегите себя, возможны еще выходы", - говорится в сообщении. видео дня

Ранее он писал, что город более десяти часов находился под атакой "Шахидов".

"Сегодня все средства ПВО отработали почти идеально. Спасибо! Движение по улице Вольной Ичкерии через час-два восстановим. Работают взрывотехники и коммунальщики. Пока, пожалуйста, по объездной", - добавил Вилкул.

РФ имеет проблемы с пуском ракет

Спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук ранее говорил, что из-за ухудшения погодных условий в акваториях Черного и Азовского морей Россия испытывает трудности с использованием морских ракетоносителей.

По его словам, при значительном волнении моря пуски "Калибров" грозят повреждением пусковых установок или нештатным срабатыванием ракет.

Российские атаки - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 21 января армия РФ также нанесла удар баллистикой по Кривому Рогу. В результате обстрела в городе было повреждено много домов и автомобилей.

В ту же ночь российская армия нанесла удар по Запорожью. В результате атаки россиян четыре человека погибли, еще шестеро - ранены.

В то же время, Украина в ОБСЕ заявила, что Россия готовится к дальнейшим атакам по энергетическому сектору и инфраструктуре Украины. Удары могут быть направлены по объектам и сетям, обслуживающим атомные электростанции.

О персоне: Александр Вилкул Александр Вилкул - украинский политик, руководитель партии "Блок Вилкула". Руководитель военной администрации Кривого Рога с 26 февраля 2022 года. Председатель Совета обороны Кривого Рога, пишет Википедия.

