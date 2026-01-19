РФ не может запускать ракеты с моря: в ВМС сказали, сколько продлится 'пауза'

Ключевые тезисы:
- РФ испытывает трудности с использованием морских ракетоносителей
- Это произошло из-за ухудшения погодных условий в море
- Сезон штормов продлится до середины весны
Из-за ухудшения погодных условий в акваториях Черного и Азовского морей страна-агрессор Россия испытывает трудности с использованием морских ракетоносителей. Об этом сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.
По его словам, сезон штормов, который продлится до середины весны, делает пуски ракет слишком рискованными.
"Штормы три-четыре балла уже несколько дней продолжаются, применение морских носителей не происходит. Не потому, что корабли не могут выйти, — они могут, а потому, что на таком море, как правило, запускать никто не рискует", — подчеркнул он.
Представитель ВМС добавил, что при значительном волнении моря пуски "Калибров" грозят повреждением пусковых установок или нештатным срабатыванием ракет.
"Основные силы Черноморского флота РФ базируются в Новороссийске. География этого пункта в сочетании со штормами создает серьезные навигационные препятствия для маневрирования крупных судов", — подчеркнул Плетенчук.
Кроме того, он добавил, что в настоящее время в бухтах временно оккупированного полуострова Крым не осталось ни одной боевой единицы вражеского флота.
Также ситуацию для захватчиков ухудшает и снижение эффективности их аэроразведки.
"Из-за штормового ветра и облачности российская авиация работает значительно меньше, чем обычно. Это и ограничивает возможности РФ по корректировке ударов и наблюдению за акваторией", - подытожил Плетенчук.
РФ наращивает масштабы ударов по Украине
Военный эксперт, экс-сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак заявлял, что в 2026 году Россия может нарастить масштаб атак по территории Украины.
По его мнению, уже в первом квартале этого года РФ сможет запускать до 5 тысяч беспилотников в месяц.
"Если в марте 2024 года РФ за месяц запустила по нам 500 беспилотников, то в конце декабря 2025-го она запустила по Украине за одну ночь около 600 беспилотников. Поэтому наращивание массовости ударов для России не является проблемой", - подчеркнул он.
Удары РФ по Украине - что известно
Как сообщал Главред, российские оккупационные войска днем, 19 января, нанесли удары управляемыми авиабомбами по Харькову. В результате атаки есть погибшие и раненые. Все попадания зафиксированы в Слободском районе города.
Мониторинговые каналы писали, что страна-агрессор Россия, вероятно, готовится к новому ракетному удару по Украине. Оккупанты поднимали в небо стратегические бомбардировщики Ту-95. Угроза нанесения массированного ракетного удара существует в ближайшие 48 часов.
Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан говорил, что вряд ли в ближайшее время страна-агрессор Россия запустит по Украине "Орешник". В первую очередь на опасность реагирует американское посольство, однако пока никаких заявлений от ведомств не поступает.
О персоне: Дмитрий Плетенчук
Дмитрий Викторович Плетенчук — украинский военнослужащий, капитан 3 ранга, руководитель пресс-центра Сил обороны Юга (с 22 апреля 2024 года).
С 2014 года работал в пресс-службе николаевского отделения "Правого сектора". С 2016 по 2020 год служил пресс-офицером в 406-й отдельной артиллерийской бригаде имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова. С февраля по ноябрь 2022 года работал пресс-офицером в Николаевской ОГА. После деоккупации Херсона в ноябре 2022 года полгода был начальником пресс-службы в Силах обороны города, а именно тактической группы "Гром".
В мае 2023 года стал спикером командования ВМС ВС Украины.
