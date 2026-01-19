Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

РФ не может запускать ракеты с моря: в ВМС сказали, сколько продлится "пауза"

Мария Николишин
19 января 2026, 17:07
333
В бухтах Крыма не осталось ни одной боевой единицы вражеского флота.
РФ не может запускать ракеты с моря: в ВМС сказали, сколько продлится 'пауза'
РФ имеет проблемы с ракетоносителями / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, ua.depositphotos.com

Ключевые тезисы:

  • РФ испытывает трудности с использованием морских ракетоносителей
  • Это произошло из-за ухудшения погодных условий в море
  • Сезон штормов продлится до середины весны

Из-за ухудшения погодных условий в акваториях Черного и Азовского морей страна-агрессор Россия испытывает трудности с использованием морских ракетоносителей. Об этом сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.

По его словам, сезон штормов, который продлится до середины весны, делает пуски ракет слишком рискованными.

видео дня

"Штормы три-четыре балла уже несколько дней продолжаются, применение морских носителей не происходит. Не потому, что корабли не могут выйти, — они могут, а потому, что на таком море, как правило, запускать никто не рискует", — подчеркнул он.

Представитель ВМС добавил, что при значительном волнении моря пуски "Калибров" грозят повреждением пусковых установок или нештатным срабатыванием ракет.

"Основные силы Черноморского флота РФ базируются в Новороссийске. География этого пункта в сочетании со штормами создает серьезные навигационные препятствия для маневрирования крупных судов", — подчеркнул Плетенчук.

Кроме того, он добавил, что в настоящее время в бухтах временно оккупированного полуострова Крым не осталось ни одной боевой единицы вражеского флота.

Также ситуацию для захватчиков ухудшает и снижение эффективности их аэроразведки.

"Из-за штормового ветра и облачности российская авиация работает значительно меньше, чем обычно. Это и ограничивает возможности РФ по корректировке ударов и наблюдению за акваторией", - подытожил Плетенчук.

РФ не может запускать ракеты с моря: в ВМС сказали, сколько продлится 'пауза'
Ракета Калибр / Инфографика: Главред

РФ наращивает масштабы ударов по Украине

Военный эксперт, экс-сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак заявлял, что в 2026 году Россия может нарастить масштаб атак по территории Украины.

По его мнению, уже в первом квартале этого года РФ сможет запускать до 5 тысяч беспилотников в месяц.

"Если в марте 2024 года РФ за месяц запустила по нам 500 беспилотников, то в конце декабря 2025-го она запустила по Украине за одну ночь около 600 беспилотников. Поэтому наращивание массовости ударов для России не является проблемой", - подчеркнул он.

Удары РФ по Украине - что известно

Как сообщал Главред, российские оккупационные войска днем, 19 января, нанесли удары управляемыми авиабомбами по Харькову. В результате атаки есть погибшие и раненые. Все попадания зафиксированы в Слободском районе города.

Мониторинговые каналы писали, что страна-агрессор Россия, вероятно, готовится к новому ракетному удару по Украине. Оккупанты поднимали в небо стратегические бомбардировщики Ту-95. Угроза нанесения массированного ракетного удара существует в ближайшие 48 часов.

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан говорил, что вряд ли в ближайшее время страна-агрессор Россия запустит по Украине "Орешник". В первую очередь на опасность реагирует американское посольство, однако пока никаких заявлений от ведомств не поступает.

Читайте также:

О персоне: Дмитрий Плетенчук

Дмитрий Викторович Плетенчук — украинский военнослужащий, капитан 3 ранга, руководитель пресс-центра Сил обороны Юга (с 22 апреля 2024 года).

С 2014 года работал в пресс-службе николаевского отделения "Правого сектора". С 2016 по 2020 год служил пресс-офицером в 406-й отдельной артиллерийской бригаде имени генерал-хорунжего Алексея Алмазова. С февраля по ноябрь 2022 года работал пресс-офицером в Николаевской ОГА. После деоккупации Херсона в ноябре 2022 года полгода был начальником пресс-службы в Силах обороны города, а именно тактической группы "Гром".

В мае 2023 года стал спикером командования ВМС ВС Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

ВМС Украины новости Украины война России и Украины ракетный удар
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Россияне пошли на прорыв границы по новым направлениям - в ВСУ рассказали о боях

Россияне пошли на прорыв границы по новым направлениям - в ВСУ рассказали о боях

18:35Фронт
Вторник с дефицитом: в Укрэнерго объяснили, как будут отключать свет 20 января

Вторник с дефицитом: в Укрэнерго объяснили, как будут отключать свет 20 января

18:20Энергетика
Доллар и евро внезапно обвалились: новый курс валют на 20 января

Доллар и евро внезапно обвалились: новый курс валют на 20 января

17:21Экономика
Реклама

Популярное

Ещё
Такого не было нигде в мире: для чего в СССР строили мосты через многоэтажки

Такого не было нигде в мире: для чего в СССР строили мосты через многоэтажки

Жизнь трех знаков зодиака значительно улучшится после 25 января

Жизнь трех знаков зодиака значительно улучшится после 25 января

Отключение света 19 января: в Укрэнерго раскрыли, где не будет света в понедельник

Отключение света 19 января: в Укрэнерго раскрыли, где не будет света в понедельник

РФ подняла в небо Ту-95: названы сроки нового массированного удара по Украине

РФ подняла в небо Ту-95: названы сроки нового массированного удара по Украине

Китайский гороскоп на сегодня 19 января: Быкам - страх, Тиграм - беспокойство

Китайский гороскоп на сегодня 19 января: Быкам - страх, Тиграм - беспокойство

Последние новости

18:43

Бюджетное решение для зимы: как устранить сквозняк из окон раз и навсегда

18:35

Россияне пошли на прорыв границы по новым направлениям - в ВСУ рассказали о боях

18:20

Вторник с дефицитом: в Укрэнерго объяснили, как будут отключать свет 20 января

18:09

Есть ли угроза коллапса: эксперт о сценарии полного отключения отопления в Киеве

17:51

Тернопольскую область накроет опасная погода – предупреждение от синоптиков

Гороскоп на 2026 год: какие знаки зодиака станут главными счастливчиками годаГороскоп на 2026 год: какие знаки зодиака станут главными счастливчиками года
17:47

Будущие топ-трансферы "Динамо": тренер киевлян анонсировал уход трех игроков

17:46

Кошки это ненавидят: 6 неочевидных вещей, которые раздражают их больше всего

17:45

Москва боялась - зачем СССР похитил из Украины череп легендарного атамана СиркаВидео

17:31

"Жажда мести": Тарас Тополя заговорил об авторе скандального видео с его экс-женойФото

Реклама
17:21

Доллар и евро внезапно обвалились: новый курс валют на 20 января

17:07

РФ не может запускать ракеты с моря: в ВМС сказали, сколько продлится "пауза"

17:02

Путин взвинтит репрессии, но режим может рухнуть: раскрыт неожиданный сценарийВидео

16:59

Когда в Украине отменят чрезвычайную ситуацию в энергетике - названы четкие сроки

16:39

РФ собралась обстрелять подстанции АЭС: "Флеш" предупредил о риске катастрофы

16:38

Кремль через Медведчука отверг мирные переговоры по Украине – ISW

16:28

Россияне пытаются полностью изолировать важный город: в ВСУ оценили угрозу

16:06

Формула идеального завтрака: сколько варить яйца для правильной консистенции

15:51

Дома разрушены: Россия нанесла удар КАБами по Харькову, есть жертвы

15:48

Украина вырвала из рук РФ ключевой город фронта - Washington Post

15:32

Сильные морозы отступят, но ненадолго: когда погода в Украине изменится

Реклама
15:32

Свекла сварится за 10 минут, если добавить всего один ингредиент: секретный трюк

15:24

"Шахеды" будут сбивать по-новому - какое решение готовит Украина

15:19

Как сказать по-украински "дедлайн" - слово, которое несправедливо забылиВидео

15:15

Холодный фронт не отступает: какая будет погода в Житомирской области 20–23 января

14:48

Нужно ли включать поворот на главной дороге: окончательный ответ инструктораВидео

14:37

Посланник Путина приедет в Давос для переговоров по Украине – Reuters

14:31

В Ровенской области от холода погибли два человека: детали трагедии

13:59

Мороз и гололед: какая погода будет сегодня в Харькове

13:57

Секретный объект СССР: где в Украине спрятана самая большая "тарелка" и что с ней стало

13:56

"Внутренний хаос": Вера Брежнева оказалась в Киеве и призналась в проблемах

13:54

Евро превысит психологический рубеж: озвучен тревожный прогноз по курсу

13:34

Китайский гороскоп на завтра 20 января: Драконам - потери, Свиньям - опасность

13:21

В Кремле похвастались, что Путина пригласили в Совет мира Трампа

13:06

Люди, родившиеся в эти месяцы, приходят в этот мир повторно

12:55

"Пожертвовать Донбассом" ради мира: Жорин назвал единый вариант паузы в войне

12:54

Веник может притянуть проблемы: где его нельзя держать и как правильно выбросить

12:47

Европа готовит новый военный альянс без США: будет ли в нем Украина — Politico

12:08

Новый опасный конкурент Украины: прогноз букмекеров на Евровидение-2026

12:05

РФ пытается прорвать оборону возле Покровска: Сырский принял важное решение

12:01

"Стыд": Елену Тополю шантажируют из-за провокационного видео якобы с любовником

Реклама
11:59

Почему 20 января нельзя поднимать мелкие вещи с пола: какой церковный праздник

11:55

Может запускаться с самолетов: в ГУР рассказали о новом опасном дроне РФ

11:51

Враг продвинулся в Покровске и еще возле двух ключевых городов - DeepState

11:35

68-летняя Ирина Дерюгина заговорила о третьем браке: "Я сказала"

11:05

Трамп сделал громкое заявление о российской угрозе в Гренландии и обвинил Данию

10:55

По 20 часов без света: известно, когда графики отключения станут более жесткимиВидео

10:41

Под прицелом ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6: эксперт сказал, выдержит ли Киев новые атаки

10:35

В Харькове раздаются мощные взрывы: город под обстрелом баллистики, есть прилеты

10:28

Собака разбудил хозяйку в 4:30 утра: поняв причину, она не поверила своим глазам

10:10

Отключение света в Украине — графики на 19 января (обновляется)

Новости Киева
Погода в КиевеКогда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Регионы
Новости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости Житомира
Новости шоу бизнеса
Настя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим Галкин
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять