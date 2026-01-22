Укр
Трамп создал "Совет мира" и пообещал конец войны в Украине - первые подробности

Анна Косик
22 января 2026, 13:01
"Совет мира" официально стал международной организацией.
Трамп, Рада мира
Трамп подписал устав "Совета мира" / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, facebook.com/worldeconomicforum

Главное:

  • Трамп создал "Совет мира"
  • Более 10 стран присоединились к организации
  • В США планируют закончить войну в Украине

22 января в Давосе продолжается заседание по созданию "Совета мира" президентом США Дональдом Трампом. Там присутствуют лидеры и высокопоставленные чиновники из многих стран мира.

Во время выступления на инаугурационном заседании "Совета мира" американский лидер заявил, что сегодня мир богаче, безопаснее и намного мирнее, чем это было всего год назад.

"Это очень захватывающий день, который долго готовился. Многие страны только что получили свое сообщение, и все хотят быть частью этого. Мы будем работать со многими другими, в частности с ООН", - подчеркнул Трамп.

Кроме этого президент США в очередной раз напомнил, что благодаря ему удалось достичь мира на Ближнем Востоке и вскоре наступит момент, когда он завершит еще одну, 9-ю войну. Речь идет о войне в Украине.

Украина была "мечтой" Путина

Глава Белого дома заявил, что общался с российским диктатором и говорил ему, что нельзя нападать на Украину. Кроме того, США сейчас работают с Украиной над тем, чтобы установить мир.

"Этого бы никогда не случилось, если бы я был президентом", - добавил Трамп.

Трамп представил первую группу выдающихся членов "Совета мира"

Американский лидер также отметил, что в первую группу выдающихся членов "Совета мира" вошли: Бахрейн, Марокко, Аргентина, Армения, Азербайджан, Бельгия, Болгария, Египет, Венгрия, Индонезия, Иордания, Казахстан, Косово, Монголия, Пакистан, Парагвай, Катар, Саудовская Аравия, Турция, ОАЭ, Узбекистан.

Президент США добавил, что каждый хочет быть частью "Совета мира", хотя большинство европейских стран, включая Великобританию, не приняли приглашение.

Совет мира
"Совет мира" / Инфографика: Главред

Когда Трамп может закончить войну в Украине – мнение эксперта

Главред писал, что по словам руководителя Центра общественной аналитики "Вежа" и главы благотворительного фонда "Новая дорога" Валерия Клочка, президент США настроен на максимально быстрое завершение войны в Украине.

По его мнению, ключевые события в переговорном процессе с участием Дональда Трампа могут произойти уже в ближайшие недели. Он добавил, что для Трампа завершение войны в Украине – это не финальная точка, а лишь предпосылка для реализации его стратегии по Китаю.

"Совет мира" Трампа - последние новости

Напомним, Главред писал, что Украина получила приглашение в "Совет мира" Дональда Трампа. В настоящее время дипломаты работают над этим приглашением. В то же время, президент Украины не может представить участие государства в одном органе с Россией и Беларусью.

Ранее сообщалось, что предусмотренный срок членства в "Совете мира" - до трех лет, но государства, которые внесут более 1 млрд долларов в течение первого года, получат возможность оставаться без ограничений.

Накануне стало известно, что проект Совета мира, который часто называют де-факто альтернативой Организации Объединенных Наций, вызвал критическую реакцию на международной арене.

