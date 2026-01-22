Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Политика

Украина будет в ЕС: премьер Нидерландов в Давосе назвал реальные сроки

Анна Косик
22 января 2026, 12:17
159
Европейское сообщество должно подготовиться к членству Украины.
схооф, украина и ес
Украина станет членом ЕС, но есть нюанс / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот из видео

Что сказал Схооф:

  • Украина станет членом ЕС
  • Для вступления Украины в Евросоюз нужно еще осуществить определенные важные шаги

Премьер-министр Нидерландов Дик Схооф подтвердил, что Украина в перспективе станет полноправным членом Европейского Союза. Об этом он заявил во время дебатов на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Политик отметил, что сомнений в членстве Украины в ЕС нет, однако процесс вступления потребует времени. В ближайшие несколько лет он, вероятно, не состоится.

видео дня

"Мы должны быть честными в этом вопросе. Мы не хотим дестабилизировать Европейский Союз, слишком быстро присоединяя страну", — отметил он.

Схооф объяснил, что расширение ЕС должно происходить взвешенно и с учетом готовности двух сторон: государства-кандидата и самого Союза.

Вступление стран в ЕС инфографика
Вступление стран в ЕС / Инфографика: Главред

Что нужно Украине для вступления в ЕС – мнение эксперта

Главред писал , что, по словам заместителя председателя Верховной Рады Александра Корниенко, для вступления в Европейский Союз Украине необходимо принять от 500 до 700 законов в относительно сжатые сроки.

Если цель – быть готовыми к 2029 году, эти изменения должны быть внедрены к этому времени. Необходимо также коммуницировать их с обществом, экспертными кругами.

Вступление Украины в ЕС – последние новости

Напомним, Главред писал, что Европейская комиссия разрабатывает двухступенчатую модель вступления в Евросоюз, которая позволит Украине получить членство в ЕС значительно быстрее, хотя и с некоторыми ограничениями на первом этапе.

Ранее сообщалось, что вступление Украины в Европейский Союз запланировано на 2030 год. Киев работает с европейскими партнерами по стандартному календарю.

Накануне стало известно, что предложение США об ускоренном вступлении Украины в Европейский Союз уже в январе 2027 года вызвало критику и скептицизм среди европейских дипломатов и высокопоставленных чиновников.

Читайте также:

О персоне: Дик Схооф

Гендрикус Вильгельмус Мария "Дик" Схооф — нидерландский государственный служащий. Премьер-министр Нидерландов с 2 июля 2024 года. С 1 марта 2020 по 28 мая 2024 года — генеральный секретарь Министерства юстиции и безопасности. Ранее он был генеральным директором Генеральной службы разведки и безопасности и Национальным координатором по вопросам контртерроризма и безопасности, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Евросоюз Нидерланды членство в ЕС Давос Всемирный экономический форум в Давосе новости Украины Вступление Украины в Евросоюз
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Пригреет до +2 градусов: названа дата, когда в Украину придет оттепель

Пригреет до +2 градусов: названа дата, когда в Украину придет оттепель

13:12Синоптик
Трамп создал "Совет мира" и пообещал конец войны в Украине - первые подробности

Трамп создал "Совет мира" и пообещал конец войны в Украине - первые подробности

13:01Война
"На этой земле будет мир": Келлог назвал вероятную дату завершения войны в Украине

"На этой земле будет мир": Келлог назвал вероятную дату завершения войны в Украине

12:18Война
Реклама

Популярное

Ещё
"Для меня это принципиально": украинская певица рассказала, как ее звали петь в РФ

"Для меня это принципиально": украинская певица рассказала, как ее звали петь в РФ

Отключение света в Черкасской области 22 января - когда не будет электроэнергии

Отключение света в Черкасской области 22 января - когда не будет электроэнергии

Водный гигант, протекающий через 11 стран: какая река является самой длинной в мире

Водный гигант, протекающий через 11 стран: какая река является самой длинной в мире

Гороскоп Таро на завтра 22 января: Овнам - начать разговор, Львам - близость

Гороскоп Таро на завтра 22 января: Овнам - начать разговор, Львам - близость

Доллар и евро синхронно подешевели после взлета: курс валют на 22 января

Доллар и евро синхронно подешевели после взлета: курс валют на 22 января

Последние новости

13:22

В Харькове срочно объявили I уровень опасности: какая погода будет в городе

13:12

Пригреет до +2 градусов: названа дата, когда в Украину придет оттепель

13:06

Наталка Денисенко отказалась от белого и сделала заявление: "Мне очень больно"

13:01

Трамп создал "Совет мира" и пообещал конец войны в Украине - первые подробности

12:57

Такое бывает раз в 36 лет: что февраль 2026 готовит Стрельцам - гороскопВидео

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

12:49

Фокстрот представляет: портативные колонки с Bluetooth новости компании

12:28

Почему 23 января нельзя лениться: какой церковный праздник

12:23

Как спрятать мусорное ведро на кухне: стильные и удобные решения

12:23

Как понять, что вас тайно недолюбливают: психологи назвали 11 ключевых фраз

Реклама
12:18

"На этой земле будет мир": Келлог назвал вероятную дату завершения войны в Украине

12:17

Украина будет в ЕС: премьер Нидерландов в Давосе назвал реальные сроки

11:53

Унесла тяжелая болезнь: умер 24-летний украинский режиссер

11:52

После "Шахедов" полетела баллистика: россияне атаковали Кривой Рог, детали

11:22

Ценовой сдвиг неизбежен: сколько будут стоить цитрусовые в конце зимы

11:03

Зеленский уже прибыл в Швейцарию: когда состоится встреча с Трампом

10:51

Командование отдало приказ, элитные войска РФ снимают с фронта - детали

10:49

Срезал ветку — получил дерево: простой способ получить хвойное дерево на участкеВидео

10:42

"Это изменит правила игры": в США заговорили о зоне свободной торговли с Украиной

10:34

95-летняя Лина Костенко оказалась в критической ситуации в Киеве — детали

10:25

Китайский гороскоп на завтра 23 января: Быкам пора слушать, Тиграм - везение

Реклама
10:21

РФ готовит новую волну атак: Украина в ОБСЕ раскрыла, что может попасть под удар

09:58

Один миллион каждому: Трамп придумал "идеальную сделку" по Гренландии - Daily Mail

09:52

Быстрого мира не будет: в НАТО сказали правду о потерях армии РФ в Украине

09:20

Силы обороны Украины выбили оккупантов из села под Мирноградом - DeepState

09:11

Перемены пугают больше всего: астрологи назвали самых осторожных знаков зодиака

09:05

По Украине распространяются аварийные отключения света: где графики не действуют

08:55

Новый мир жесткого прагматизмамнение

08:35

"Россия не выиграет": Келлог сказал, как Украина может получить преимущество в войнеВидео

08:29

С Днем соборности Украины - красивые картинки и душевные слова

08:01

США могут получить суверенные территории в Гренландии - СМИ

06:48

Умеров встретился с Кушнером и Уиткоффом: о чем говорили на переговорах в Давосе

06:35

Звезды Национальной оперы Украины оскандалились выступлением в балете россиянинаВидео

06:10

Трамп теперь еще и Исландию хочет: что задумал президент СШАмнение

05:47

Гороскоп на завтра 23 января: Скорпионам - большая удача, Тельцам - спор

05:17

Идеальная морковь по-корейски: рецепт пикантного салата за 5 минут

04:41

Для кого-то это может показаться дикостью: на чем в СССР экономила большинство семей

04:00

Супертест на IQ: найдите 3 отличия на картинке коалы за 33 секунды

03:35

Полив водой из-под крана опасен: какие комнатные растения могут погибнуть

03:00

Внезапный поворот судьбы: каким знакам зодиака откроется путь к богатству

01:47

"Ловушка замкнулась": в одном из городов ВСУ готовят финальный этап зачистки

Реклама
00:42

Секрет "сильных" ростков: простой метод поможет получить всходы раньшеВидео

21 января, среда
22:33

В более чем 3000 домов Киева начнут подачу тепла: мэр сообщил сроки

22:24

Путину передали последнюю версию плана окончания войны - как отреагировали в Кремле

22:07

В Киеве свет будут выключать по-новому: в Минэнерго рассказали, что изменится

21:32

Продолжительность отключений меняется: новые графики для Днепра и области на 22 январяФото

21:28

Почти весь день без света: графики отключений для Полтавщины на 22 января

21:10

Отключение света в Черкасской области 22 января - когда не будет электроэнергии

20:54

Как приготовить идеальный кофе: эксперты назвали точную пропорцию для одной чашкиВидео

20:50

Графики изменились: как будут отключать свет в Запорожской области 22 января

20:32

Все видели, но знают единицы: почему на деревьях появляются странные зеленые шарыВидео

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Регионы
Новости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости Львова
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруЕлена ЗеленскаяОльга СумскаяФилипп Киркоров
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять