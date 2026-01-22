Украина будет в ЕС: премьер Нидерландов в Давосе назвал реальные сроки

Европейское сообщество должно подготовиться к членству Украины.

Украина станет членом ЕС, но есть нюанс / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот из видео

Что сказал Схооф:

Украина станет членом ЕС

Для вступления Украины в Евросоюз нужно еще осуществить определенные важные шаги

Премьер-министр Нидерландов Дик Схооф подтвердил, что Украина в перспективе станет полноправным членом Европейского Союза. Об этом он заявил во время дебатов на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Политик отметил, что сомнений в членстве Украины в ЕС нет, однако процесс вступления потребует времени. В ближайшие несколько лет он, вероятно, не состоится.

"Мы должны быть честными в этом вопросе. Мы не хотим дестабилизировать Европейский Союз, слишком быстро присоединяя страну", — отметил он.

Схооф объяснил, что расширение ЕС должно происходить взвешенно и с учетом готовности двух сторон: государства-кандидата и самого Союза.

Вступление стран в ЕС / Инфографика: Главред

Что нужно Украине для вступления в ЕС – мнение эксперта

Главред писал , что, по словам заместителя председателя Верховной Рады Александра Корниенко, для вступления в Европейский Союз Украине необходимо принять от 500 до 700 законов в относительно сжатые сроки.

Если цель – быть готовыми к 2029 году, эти изменения должны быть внедрены к этому времени. Необходимо также коммуницировать их с обществом, экспертными кругами.

Вступление Украины в ЕС – последние новости

Напомним, Главред писал, что Европейская комиссия разрабатывает двухступенчатую модель вступления в Евросоюз, которая позволит Украине получить членство в ЕС значительно быстрее, хотя и с некоторыми ограничениями на первом этапе.

Ранее сообщалось, что вступление Украины в Европейский Союз запланировано на 2030 год. Киев работает с европейскими партнерами по стандартному календарю.

Накануне стало известно, что предложение США об ускоренном вступлении Украины в Европейский Союз уже в январе 2027 года вызвало критику и скептицизм среди европейских дипломатов и высокопоставленных чиновников.

О персоне: Дик Схооф Гендрикус Вильгельмус Мария "Дик" Схооф — нидерландский государственный служащий. Премьер-министр Нидерландов с 2 июля 2024 года. С 1 марта 2020 по 28 мая 2024 года — генеральный секретарь Министерства юстиции и безопасности. Ранее он был генеральным директором Генеральной службы разведки и безопасности и Национальным координатором по вопросам контртерроризма и безопасности, пишет Википедия.

