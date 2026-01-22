Зеленский уже прибыл в Швейцарию: когда состоится встреча с Трампом

Кратко:
- Встреча Зеленского с Трампом ориентировочно состоится в 13:00
- Пока предусмотрена только протокольная съемка
- В 14:30 Зеленский выступит с основным докладом на саммите в Давосе
Президент Украины Владимир Зеленский уже прибыл в Швейцарию для участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе и встречи с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщил журналистам спикер президента Украины Сергей Никифоров.
Ориентировочно в 13:00 состоится встреча Зеленского с Трампом. По состоянию на сейчас предусмотрена только протокольная съемка, но формат может измениться незадолго до встречи.
В 14:30 состоится основное выступление украинского президента на саммите. Будет трансляция с переводом.
Также Зеленский примет участие в панельном заседании "International Advisory Council for Ukraine's Recovery". В рамках мероприятия президент Украины встретится с представителями энергетических компаний.
Всемирный экономический форум в Давосе 2026 - последние новости
Как писал Главред, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров сообщил, что украинская делегация в Давосе провела встречи с представителями американской инвесткомпании BlackRock, премьер-министрами Норвегии и Катара и переговорщиками США. Ключевые темы встреч — экономическое развитие, послевоенное восстановление и гарантии безопасности.
Тем временем Трамп уже выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, где в своей речи коснулся войны России против Украины, контактов с Владимиром Путиным и анонсировал предстоящий разговор с Зеленским. Трамп заявил, что общается с Путиным, который якобы готов подписать мирное соглашение.
Спецпредставитель США Стив Уиткофф во время выступления на Украинском завтраке в Давосе заявил, что после завершения войны Украина может получить зону свободной торговли без тарифов с Соединенными Штатами, что существенно будет способствовать восстановлению страны.
