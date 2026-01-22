Умеров встретился с Кушнером и Уиткоффом: о чем говорили на переговорах в Давосе

Рустем Умеров рассказал о ключевых переговорах Украины с BlackRock, США и союзниками.

Умеров провел встречи с Кушнером и Уиткоффом / Коллаж: Главред, фото: t.me/umerov_rustem, ОП

Краткие тезисы:

Украинская делегация провела ряд международных встреч в Давосе

Умеров сообщил о переговорах с инвесткомпанией BlackRock и спредставителями США

Ключевые темы встреч — экономическое развитие, послевоенное восстановление и гарантии безопасности

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров сообщил, что украинская делегация в Давосе провела встречи с представителями американской инвесткомпании BlackRock, премьер-министрами Норвегии и Катара и переговорщиками США.

"Вместе с Давидом Арахамией и Александром Камышиным провели встречи с коллегами из BlackRock – одной из крупнейших американских инвестиционных компаний мира, которая вовлечена в планы восстановления и экономического восстановления Украины", - написал Умеров в Telegram.

Также он сообщил, что провел встречи с премьер- министрами Норвегии и Катара.

"Отдельно состоялась встреча с американскими партнерами – Джаредом Кушнером и Стивом Уиткоффом. Основные темы – экономическое развитие, восстановление после войны и гарантии безопасности. Проинформировали партнеров об очередных российских обстрелах гражданской инфраструктуры, в частности ситуацию в Киеве, где из-за ударов миллионы людей остались без света и тепла", - сообщил секретарь СНБО.

Он добавил, что работа с партнерами продолжается для обеспечения безопасности Украины сегодня и ее восстановления в будущем.

Кто такой Джаред Кушнер / Инфографика: Главред

Переговоры в Давосе

Как писал Главред, президент Украины Владимир Зеленский планирует визит в Давос 22 января. По данным Axios, украинский лидер хочет встретиться с президентом США Дональдом Трампом на полях Всемирного экономического форума перед тем, как спецпосланцы США Стив Виткофф и Джаред Кушнер отправятся в Москву.

Тем временем Трамп выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, где в своей речи коснулся войны России против Украины, контактов с Владимиром Путиным и анонсировал предстоящий разговор с Зеленским. Трамп заявил, что общается с Путиным, который якобы готов подписать мирное соглашение.

Ранее издание The Telegraph писало со ссылкой на свои источники, что Владимир Зеленский и Дональд Трамп планируют подписать соглашение о "процветании" и послевоенном восстановлении Украины на сумму 800 миллиардов долларов на встрече мировых лидеров в Давосе.

По данным Reuters, специальный посланник Путина Кирилл Дмитриев посетит Всемирный экономический формум в Давосе, где встретится с членами американской делегации.

Когда закончится война - прогноз Буданова

Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил в Давосе, что сегодня мы проходим через самую кровавую войну после 1945 года.

"Надеюсь, что мы все же на пути к кардинальному решению. Мы движемся вперед, и хотя было бы неправдой обещать, что мир наступит уже завтра, усилия для этого прилагаются огромные. Если нужно четко очертить ситуацию, в которой мы находимся сейчас, я бы использовал термин "сдержанный оптимизм"", - сказал он.

По его словам, быстрого завершения войны ожидать не стоит.

Трамп хочет быстрого мира: мнение эксперта

Президент США Дональд Трамп настроен на максимально быстрое завершение войны в Украине. Ключевые события в переговорном процессе могут произойти уже в ближайшие недели. Об этом в интервью Главреду заявил руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" и глава благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок.

"Скорее всего, Украине стоит ожидать дальнейшей интенсификации переговорного процесса. Трамп от этого не отступит. По моему мнению, он стремится завершить эту историю как можно быстрее - потенциально до конца января, в частности, учитывая желание получить номинацию на Нобелевскую премию мира", - предположил Клочок.

О персоне: Валерий Клочок Валерий Клочок - общественный и политический деятель, магистр государственной службы. С 2017 года активно занимается политической и экономической аналитикой. С 2020 по 2022 год сотрудничал с независимой неправительственной организацией Growford Institute (Think Tank), которая осуществляет стратегические глобальные исследования в сфере экономики и финансов, оценивает системные риски и разрабатывает оптимальные модели экономического развития для стран, регионов и мира в целом. С 2022 года - руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", председатель благотворительного фонда "Новая дорога".

