План ЕС по членству для Украины столкнулся с мощным сопротивлением – FT

Виталий Кирсанов
16 января 2026, 14:19
Предварительный план позволит Украине присоединиться к блоку, но с гораздо меньшими полномочиями в принятии решений.
Европейская комиссия разрабатывает двуступенчатую модель вступления в Евросоюз, которая позволит Украине получить членство в ЕС существенно быстрее, хотя и с некоторыми ограничениями на первом этапе. Однако этот план уже вызывает значительное беспокойство и сопротивление со стороны некоторых стран-членов ЕС. Об этом пишет Financial Times.

Что предусматривает ускоренный план

Предварительный план позволит Украине присоединиться к блоку, но с гораздо меньшими полномочиями в принятии решений. Например, по словам чиновников, Украина изначально не будет иметь обычных прав голоса на саммитах лидеров и встречах министров.

При этом Киев получит поэтапный доступ к частям единого рынка блока, его сельскохозяйственным субсидиям и внутреннему финансированию развития после достижения определенных этапов после вступления в ЕС.

Это кардинально изменит правила вступления, согласованные в 1993 году, которые требуют от стран соблюдения огромного количества правил ЕС в самых разных областях политики, и вступления только после выполнения всех необходимых условий.

"Чрезвычайные времена требуют чрезвычайных мер… Мы не подрываем расширение. Мы расширяем концепцию расширения… Правила были написаны более 30 лет назад. И они должны быть более гибкими. Это момент, который бывает раз в поколение, и мы должны его использовать", - отметил один из чиновников.

Яростное сопротивление

Однако дипломаты из стран-членов ЕС и других стран-кандидатов, участвовавшие в неофициальных обсуждениях с Комиссией по поводу этого предложения, заявили о глубоком беспокойстве по поводу этой концепции. Некоторые опасаются, что это негативно повлияет на будущую стабильность блока, снизит ценность членства и расстроит другие страны-кандидаты.

"Это ловушка, расставленная Путиным и Трампом, и мы в неё попадаем", – заявил один из дипломатов ЕС, указав на риск для единства блока.

По словам четырех дипломатов, большая группа действующих членов ЕС, хотя и стремится поддержать Украину, яростно сопротивляется любым мерам, которые могли бы создать лазейки в правилах или установить двухуровневую систему членства.

"Невозможно проводить процесс на основе заслуг с фиксированной датой завершения", – сказал один из дипломатов.

"Попытайтесь навязать это государствам-членам, и они никогда этого не примут", – сказал высокопоставленный чиновник ЕС, предупредив, что это создаст разрушительный раскол между Брюсселем и государствами-членами.

У других кандидатов возникнут вопросы

Другие чиновники заявили, что любые шаги по корректировке процесса расширения также подорвут амбиции других кандидатов на вступление и поставят более широкие вопросы о том, как ЕС взаимодействует со своими ближайшими соседями.

Черногория и Албания ближе всего к получению членства с точки зрения прогресса в рамках соответствующих глав, и, по словам трех из семи опрошенных, могут чувствовать, что им предлагают менее привлекательный приз.

Это также вызовет вопросы о том, будет ли предложен аналогичный вариант "умеренного расширения" другим государствам, которые в последние годы практически не продвинулись к членству, таким как Босния и Турция.

Также неясно, как это повлияет на страны Европейской экономической зоны, такие как Норвегия, которые являются частью единого рынка без права голоса или другие страны-партнеры, не входящие в ЕС, но близкие к нему, такие как Великобритания.

Украина нацелена на вступление в ЕС: мнение эксперта

Эксперт Центра международных исследований ОНУ имени И. И. Мечникова Денис Кузьмин убеждён, что, несмотря на критику со стороны Будапешта, присоединение Украины к Европейскому союзу принесёт Венгрии экономические выгоды.

По его словам, для венгерской экономики объективно предпочтительнее, чтобы Украина находилась внутри пространства Шенгенской зоны и Еврозоны, а не оставалась внешней границей ЕС. С экономической точки зрения вступление Украины в Евросоюз будет для Венгрии исключительно положительным, подчеркнул Кузьмин в эфире телеканала FREEДOM.

Вступление Украины в ЕС - новости по теме

Как сообщал Главред, Украина продолжает демонстрировать значительную приверженность идее вступления в Европейский Союз, в то же время Киеву необходимо изменить "последние негативные тенденции" в борьбе с коррупцией и ускорить реформы в сфере верховенства права.

Напомним, в Еврокомиссии считают необходимым ускорить процесс присоединения Украины к Европейскому союзу и открыть все переговорные кластеры еще в 2025 году.

Ранее сообщалось о том, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в очередной раз выступил с заявлением против вступления Украины в Европейский Союз.

Читайте также:

Об источнике: Financial Times

Financial Times - британская ежедневная газета, выходящая в печатном и цифровом виде и посвященная текущим событиям бизнеса и экономики. Редакция базируется в Лондоне, Англия, и принадлежит японской холдинговой компании Nikkei, главные редакционные офисы которой расположены в Британии, Соединенных Штатах и континентальной Европе. Газета уделяет значительное внимание деловой журналистике и экономическому анализу, а не общим событиям, вызывая как критику, так и анонсы, пишет Википедия.

The Financial Times Европейский союз Вступление Украины в Евросоюз
