Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Энергетика

Графики становятся более жесткими: как будут отключать свет в Днепре и области 26 января

Руслан Иваненко
25 января 2026, 22:06
138
ДТЭК и ЦЭК опубликовали графики отключений электроэнергии для всех очередей и специальные графики для Павлограда.
Графики становятся более жесткими: как будут отключать свет в Днепре и области 26 января
Графики могут меняться по решению НЭК "Укрэнерго" / Коллаж: Главред, фото: freepik.com

Кратко:

  • Во всех регионах Украины 26 января ограничат электроэнергию
  • ДТЭК и ЦЭК опубликовали графики по очередям
  • Для Павлограда предусмотрены специальные очереди

В понедельник, 26 января, во всех регионах Украины ограничат потребление электроэнергии из-за сложной ситуации в энергетике после российских обстрелов. В Днепропетровской области, как и по всей стране, заработают почасовые графики отключений.

ДТЭК опубликовал предварительный график плановых отключений на понедельник — ограничения коснутся всех подчерг потребителей.

видео дня

Графики отключений от ДТЭК для каждой очереди

Вот графики стабилизационных отключений для Днепропетровской области на 26 января, выписанные в вертикальный столбец по вашему формату:

Очередь 1.1:

  • 00:00 – 04:00,
  • 06:00 – 14:30,
  • 18:00 – 24:00

Очередь 1.2:

  • 00:00 – 04:00,
  • 07:30 – 14:30
  • 18:00 – 24:00

Очередь 2.1:

  • 00:00 – 04:00,
  • 07:30 – 14:30,
  • 16:30 – 24:00

Очередь 2.2:

  • 00:00 – 04:00,
  • 07:30 – 16:30
  • 18:00 – 24:00

Очередь 3.1:

  • 00:30 – 07:30,
  • 11:00 – 18:00,
  • 21:30 – 24:00

Очередь 3.2:

  • 00:30 – 07:30,
  • 11:00 – 20:00
  • 21:30 – 24:00

Очередь 4.1:

  • 00:30 – 06:00,
  • 08:00 – 18:00,
  • 21:30 – 24:00

Очередь 4.2:

  • 00:30 – 07:30,
  • 11:00 – 18:00,
  • 20:00 – 24:00

Очередь 5.1:

  • 00:00 – 00:30,
  • 04:00 – 11:00
  • 13:00 – 21:30

Очередь 5.2:

  • 00:00 – 00:30,
  • 04:00 – 11:00,
  • 14:30 – 21:30

Очередь 6.1:

  • 00:00 – 00:30,
  • 04:00 – 13:00,
  • 14:30 – 21:30

Очередь 6.2:

  • 00:00 – 00:30,
  • 04:00 – 11:00
  • 14:30 – 22:00

  • Графики отключений света в Днепропетровской области на 26 января
    Графики отключений света в Днепропетровской области на 26 января Фото: ДТЭК
  • Графики отключений света в Днепропетровской области на 26 января
    Графики отключений света в Днепропетровской области на 26 января Фото: ДТЭК

Чтобы проверить точный график отключений по своему адресу, жители Днепра могут воспользоваться специальной формой на официальном сайте ДТЭК.

Графики отключений от ЦЭК

Как отмечают в диспетчерском центре НЭК "Укрэнерго", для абонентов ЦЭК в течение 26 января с 00:00 до 24:00 будут действовать отключения по определенным очередям.

Очередь 1.1

  • 01:00-07:00
  • 09:00-15:00
  • 17:00-23:00

Очередь 1.2

  • 01:00-05:00
  • 09:00-15:00
  • 17:00-23:00

Очередь 2.1

  • 00:00-01:00
  • 03:00-09:00
  • 11:00-17:00
  • 19:00-24:00

Очередь 2.2

  • 00:00-01:00
  • 03:00-09:00
  • 11:00-17:00
  • 19:00-24:00

Очередь 3.1

  • 00:00-03:00
  • 05:00-11:00
  • 13:00-19:00
  • 21:00-24:00

Очередь 3.2

  • 00:00-03:00
  • 05:00-11:00
  • 13:00-19:00
  • 21:00-24:00

Очередь 4.1

  • 03:00-07:00
  • 09:00-15:00
  • 17:00-23:00

Очередь 4.2

  • 00:00-03:00
  • 05:00-11:00
  • 13:00-19:00
  • 21:00-24:00

Очередь 5.1

  • 00:00-05:00
  • 08:00-13:00
  • 15:00-21:00

Очередь 5.2

  • 03:00-09:00
  • 11:00-17:00
  • 19:00-24:00

Очередь 6.1

  • 00:00-03:00
  • 07:00-13:00
  • 15:00-21:00
  • 23:00-24:00

Очередь 6.2

  • 00:00-05:00
  • 07:00-13:00
  • 15:00-21:00
  • 23:00-24:00

График для Павлограда

Отдельно отмечается, что для потребителей города Павлоград, которые временно отключаются по другому графику, будут применяться специальные очереди.

1 очередь:

  • 00:00 - 05:00
  • 10:00 - 15:00
  • 20:00 - 24:00

2 очередь:

  • 05:00 - 10:00
  • 15:00 - 20:00

В компании предупреждают, что в течение суток график отключений может меняться по решению НЭК "Укрэнерго".

Графики становятся более жесткими: как будут отключать свет в Днепре и области 26 января
Очереди отключений электроэнергии / Инфографика: Главред

Расположение "Пунктов несокрушимости"

В Днепропетровской области продолжают работу "Пункты несокрушимости", где жители могут получить необходимую помощь и актуальную информацию. Информацию о местоположении и графике работы можно найти на официальном сайте областной военной администрации и на портале nezlamnist.gov.ua.

Пункты работают в помещениях районных военных администраций, старостатов и городских советов в рабочее время.

Отключение света - последние новости по теме

Как ранее сообщал Главред, в понедельник, 26 января, в Украине будут действовать графики почасовых отключений для населения и графики ограничений мощности для промышленных потребителей.

Также 26 января в Ровенской области будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Свет будут отключать в объеме от трех до четырех очередей в течение суток. Об этом сообщают в Ровнооблэнерго.

Кроме того, 26 января по распоряжению НЭК "Укрэнерго" на всей территории Запорожской области введут почасовые отключения электроэнергии для населения, а также ограничения потребления мощности для промышленных объектов. Об этом сообщило "Запорожьеоблэнерго".

Читайте также:

Об источнике: ДТЭК

ДТЭК (ранее — Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбаська паливно-енергетична компанія) — крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины.

Компания производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, добывает уголь и природный газ, осуществляет трейдинг энергопродуктов, распределяет электроэнергию и имеет сеть зарядных станций, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Днепра Днепропетровщина отключения света Отключение света Днепропетровская область Отключение света в Днепре
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Враг подготовил самолеты: высокий уровень угрозы массовой атаки в ближайшее время

Враг подготовил самолеты: высокий уровень угрозы массовой атаки в ближайшее время

20:34Война
"Слуга народа" Орест Саламаха погиб в ДТП на Львовщине: что известно

"Слуга народа" Орест Саламаха погиб в ДТП на Львовщине: что известно

20:26Украина
"Они хотят этой цели": Зеленский раскрыл новые детали переговоров с россиянами

"Они хотят этой цели": Зеленский раскрыл новые детали переговоров с россиянами

18:52Война
Реклама

Популярное

Ещё
В Кремле выдвинули новое циничное условие для окончания войны - что хотят от Украины

В Кремле выдвинули новое циничное условие для окончания войны - что хотят от Украины

Альтернативы нет: специалист объяснил, почему ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 невозможно заменить

Альтернативы нет: специалист объяснил, почему ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 невозможно заменить

Один знак зодиака ждет очень мощное событие: гороскоп на февраль 2026

Один знак зодиака ждет очень мощное событие: гороскоп на февраль 2026

Карта Deep State онлайн за 25 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 25 января: что происходит на фронте (обновляется)

Люди, родившиеся в эти месяцы, становятся сильнее с возрастом – кто они

Люди, родившиеся в эти месяцы, становятся сильнее с возрастом – кто они

Последние новости

22:33

Четыре Фламинго попали в цель: детали удара по подрядчику производства МиГ и Су

22:06

Графики становятся более жесткими: как будут отключать свет в Днепре и области 26 январяФото

21:30

Как будут отключать свет в Ровенской области: появились графики на 26 января

21:21

Древняя церковь хранила мрачную тайну: новые хозяева были ошеломлены находкой

20:46

Урожай будет больше: какие плодовые деревья нужно обрезать, пока они "спят"Видео

Путину по всем фронтам летят пощечины: Максакова – о бункерах, детях и страсти хозяина КремляПутину по всем фронтам летят пощечины: Максакова – о бункерах, детях и страсти хозяина Кремля
20:34

Враг подготовил самолеты: высокий уровень угрозы массовой атаки в ближайшее время

20:32

"Летят пощечины и щелбаны": Максакова объяснила, почему Путин стал посмешищемВидео

20:26

"Слуга народа" Орест Саламаха погиб в ДТП на Львовщине: что известно

20:16

Обнародован рейтинг сильнейших армий мира 2026: на каком месте Украина

Реклама
19:51

Когда не будет света в Черкасской области 26 января - появились новые графики

19:28

Ограничения на целые сутки - когда не будет света в Запорожской области 26 января

19:26

Сотни многоэтажек остаются без тепла: Кличко о критической ситуации в Киеве

19:23

После 25 января всё изменится: у трех знаков зодиака начинается светлая полоса

19:02

Россияне впервые атаковали "Шахедами" со Starlink: Флеш раскрыл новую опасность

18:52

"Они хотят этой цели": Зеленский раскрыл новые детали переговоров с россиянами

18:45

Город ждут температурные "качели": какая будет погода в Днепре на этой неделе

18:31

Отключение света 26 января: будут ли действовать графики в понедельник

18:29

Копеечное средство есть на любой кухне: как быстро удалить плесень и конденсат

18:07

"Другого объяснения нет": зачем Путину шаманы и экстрасенсы, раскрыт секретВидео

17:46

Как понять, что вам лгут: неочевидный признак, который большинство игнорирует

Реклама
17:38

Пенсии по-новому, украинцев ждут три новых вида выплат – о чем речь

17:31

Размещение миротворческих сил на Донбассе: СМИ о деталях переговоров в Абу-Даби

17:16

Гороскоп на завтра 26 января: Ракам - расходы, Рыбам - море удовольствия

17:15

Знают даже не все учителя: пять украинских слов, значение которых удивит многихВидео

16:59

Ольга Сумская опубликовала редкое сэлфи с "российской" дочерью

16:43

5 приборов, которые нужно выключать из розетки перед выходом из дома: знают не все

16:37

Зеленский потроллил Лукашенко: у его собаки прав больше, чем у белорусовВидео

16:20

"Один инсульт, затем второй": в каком состоянии Олег Винник

16:10

Английский не из учебника: 10 сокращений, без которых вас не поймут

15:44

Россияне нанесли удар по многоэтажке в Харькове - что известно

15:37

Непогода на подходе: в Тернопольской области объявили штормовое предупреждение

15:34

Кошки понимают язык людей: ученые выяснили слова, на которые они реагируют

15:21

"Украина, я угасаю": беглец Потап представил песню о РодинеВидео

15:14

Выбила вторую россиянку: Свитолина триумфально вышла в 1/4 Australian Open

15:12

Кто оставил Львов без света: ответственность городских властей в цифрах

15:05

Россияне пошли на прорыв границы по трем направлениям - какова сейчас ситуация

14:42

Гораздо меньше, чем кажется водителям: сколько лет реально "живут" зимние шиныВидео

14:09

Тайная жизнь кошек: что они делают, когда остаются одни домаВидео

14:08

Дрова, которые не греют: лесник объяснил, какие из них не подходят для отопления

13:52

"За нами закрывали границу": известный продюссер раскрыл, как выезжал из Украины

Реклама
13:33

Не для магазинов: тайна советской воды в жестяных банках

13:11

В Кремле выдвинули новое циничное условие для окончания войны - что хотят от Украины

13:07

Доллар - не панацея: украинцам посоветовали, во что сейчас лучше вкладывать сбережения

13:03

Морозы готовят реванш: когда температура в Украине снова упадет до -17 градусов

12:26

Финансовый гороскоп на неделю с 26 января по 1 февраля

12:20

Россия готовит новые "катастрофические шаги": Максакова раскрыла смысл угроз КремляВидео

12:14

"Стала ангелом-хранителем": Сеитаблаев назвал актрису, заменившую ему мать

12:05

Судьба Запорожской АЭС: в Politico сказали, на чем настаивает Россия

12:04

РФ не прекращает уничтожать энергетику Украины: в ISW раскрыли главную цель врага

12:01

Китайский гороскоп на завтра 26 января: Драконам - гармония, Змеям - завал

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинЕлена ЗеленскаяНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп Киркоров
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять