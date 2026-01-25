Графики становятся более жесткими: как будут отключать свет в Днепре и области 26 января

ДТЭК и ЦЭК опубликовали графики отключений электроэнергии для всех очередей и специальные графики для Павлограда.

Графики могут меняться по решению НЭК "Укрэнерго" / Коллаж: Главред, фото: freepik.com

Кратко:

Во всех регионах Украины 26 января ограничат электроэнергию

ДТЭК и ЦЭК опубликовали графики по очередям

Для Павлограда предусмотрены специальные очереди

В понедельник, 26 января, во всех регионах Украины ограничат потребление электроэнергии из-за сложной ситуации в энергетике после российских обстрелов. В Днепропетровской области, как и по всей стране, заработают почасовые графики отключений.

ДТЭК опубликовал предварительный график плановых отключений на понедельник — ограничения коснутся всех подчерг потребителей.

Графики отключений от ДТЭК для каждой очереди

Вот графики стабилизационных отключений для Днепропетровской области на 26 января, выписанные в вертикальный столбец по вашему формату:

Очередь 1.1:

00:00 – 04:00,

06:00 – 14:30,

18:00 – 24:00

Очередь 1.2:

00:00 – 04:00,

07:30 – 14:30

18:00 – 24:00

Очередь 2.1:

00:00 – 04:00,

07:30 – 14:30,

16:30 – 24:00

Очередь 2.2:

00:00 – 04:00,

07:30 – 16:30

18:00 – 24:00

Очередь 3.1:

00:30 – 07:30,

11:00 – 18:00,

21:30 – 24:00

Очередь 3.2:

00:30 – 07:30,

11:00 – 20:00

21:30 – 24:00

Очередь 4.1:

00:30 – 06:00,

08:00 – 18:00,

21:30 – 24:00

Очередь 4.2:

00:30 – 07:30,

11:00 – 18:00,

20:00 – 24:00

Очередь 5.1:

00:00 – 00:30,

04:00 – 11:00

13:00 – 21:30

Очередь 5.2:

00:00 – 00:30,

04:00 – 11:00,

14:30 – 21:30

Очередь 6.1:

00:00 – 00:30,

04:00 – 13:00,

14:30 – 21:30

Очередь 6.2:

00:00 – 00:30,

04:00 – 11:00

14:30 – 22:00

Чтобы проверить точный график отключений по своему адресу, жители Днепра могут воспользоваться специальной формой на официальном сайте ДТЭК.

Графики отключений от ЦЭК

Как отмечают в диспетчерском центре НЭК "Укрэнерго", для абонентов ЦЭК в течение 26 января с 00:00 до 24:00 будут действовать отключения по определенным очередям.

Очередь 1.1

01:00-07:00

09:00-15:00

17:00-23:00

Очередь 1.2

01:00-05:00

09:00-15:00

17:00-23:00

Очередь 2.1

00:00-01:00

03:00-09:00

11:00-17:00

19:00-24:00

Очередь 2.2

00:00-01:00

03:00-09:00

11:00-17:00

19:00-24:00

Очередь 3.1

00:00-03:00

05:00-11:00

13:00-19:00

21:00-24:00

Очередь 3.2

00:00-03:00

05:00-11:00

13:00-19:00

21:00-24:00

Очередь 4.1

03:00-07:00

09:00-15:00

17:00-23:00

Очередь 4.2

00:00-03:00

05:00-11:00

13:00-19:00

21:00-24:00

Очередь 5.1

00:00-05:00

08:00-13:00

15:00-21:00

Очередь 5.2

03:00-09:00

11:00-17:00

19:00-24:00

Очередь 6.1

00:00-03:00

07:00-13:00

15:00-21:00

23:00-24:00

Очередь 6.2

00:00-05:00

07:00-13:00

15:00-21:00

23:00-24:00

График для Павлограда

Отдельно отмечается, что для потребителей города Павлоград, которые временно отключаются по другому графику, будут применяться специальные очереди.

1 очередь:

00:00 - 05:00

10:00 - 15:00

20:00 - 24:00

2 очередь:

05:00 - 10:00

15:00 - 20:00

В компании предупреждают, что в течение суток график отключений может меняться по решению НЭК "Укрэнерго".

Очереди отключений электроэнергии / Инфографика: Главред

Расположение "Пунктов несокрушимости"

В Днепропетровской области продолжают работу "Пункты несокрушимости", где жители могут получить необходимую помощь и актуальную информацию. Информацию о местоположении и графике работы можно найти на официальном сайте областной военной администрации и на портале nezlamnist.gov.ua.

Пункты работают в помещениях районных военных администраций, старостатов и городских советов в рабочее время.

Отключение света - последние новости по теме

Как ранее сообщал Главред, в понедельник, 26 января, в Украине будут действовать графики почасовых отключений для населения и графики ограничений мощности для промышленных потребителей.

Также 26 января в Ровенской области будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Свет будут отключать в объеме от трех до четырех очередей в течение суток. Об этом сообщают в Ровнооблэнерго.

Кроме того, 26 января по распоряжению НЭК "Укрэнерго" на всей территории Запорожской области введут почасовые отключения электроэнергии для населения, а также ограничения потребления мощности для промышленных объектов. Об этом сообщило "Запорожьеоблэнерго".

ДТЭК (ранее — Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбаська паливно-енергетична компанія) — крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины. Компания производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, добывает уголь и природный газ, осуществляет трейдинг энергопродуктов, распределяет электроэнергию и имеет сеть зарядных станций, пишет Википедия.

