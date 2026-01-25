Графики становятся более жесткими: как будут отключать свет в Днепре и области 26 января

Кратко:
- Во всех регионах Украины 26 января ограничат электроэнергию
- ДТЭК и ЦЭК опубликовали графики по очередям
- Для Павлограда предусмотрены специальные очереди
В понедельник, 26 января, во всех регионах Украины ограничат потребление электроэнергии из-за сложной ситуации в энергетике после российских обстрелов. В Днепропетровской области, как и по всей стране, заработают почасовые графики отключений.
ДТЭК опубликовал предварительный график плановых отключений на понедельник — ограничения коснутся всех подчерг потребителей.
Графики отключений от ДТЭК для каждой очереди
Вот графики стабилизационных отключений для Днепропетровской области на 26 января, выписанные в вертикальный столбец по вашему формату:
Очередь 1.1:
- 00:00 – 04:00,
- 06:00 – 14:30,
- 18:00 – 24:00
Очередь 1.2:
- 00:00 – 04:00,
- 07:30 – 14:30
- 18:00 – 24:00
Очередь 2.1:
- 00:00 – 04:00,
- 07:30 – 14:30,
- 16:30 – 24:00
Очередь 2.2:
- 00:00 – 04:00,
- 07:30 – 16:30
- 18:00 – 24:00
Очередь 3.1:
- 00:30 – 07:30,
- 11:00 – 18:00,
- 21:30 – 24:00
Очередь 3.2:
- 00:30 – 07:30,
- 11:00 – 20:00
- 21:30 – 24:00
Очередь 4.1:
- 00:30 – 06:00,
- 08:00 – 18:00,
- 21:30 – 24:00
Очередь 4.2:
- 00:30 – 07:30,
- 11:00 – 18:00,
- 20:00 – 24:00
Очередь 5.1:
- 00:00 – 00:30,
- 04:00 – 11:00
- 13:00 – 21:30
Очередь 5.2:
- 00:00 – 00:30,
- 04:00 – 11:00,
- 14:30 – 21:30
Очередь 6.1:
- 00:00 – 00:30,
- 04:00 – 13:00,
- 14:30 – 21:30
Очередь 6.2:
- 00:00 – 00:30,
- 04:00 – 11:00
- 14:30 – 22:00
Чтобы проверить точный график отключений по своему адресу, жители Днепра могут воспользоваться специальной формой на официальном сайте ДТЭК.
Графики отключений от ЦЭК
Как отмечают в диспетчерском центре НЭК "Укрэнерго", для абонентов ЦЭК в течение 26 января с 00:00 до 24:00 будут действовать отключения по определенным очередям.
Очередь 1.1
- 01:00-07:00
- 09:00-15:00
- 17:00-23:00
Очередь 1.2
- 01:00-05:00
- 09:00-15:00
- 17:00-23:00
Очередь 2.1
- 00:00-01:00
- 03:00-09:00
- 11:00-17:00
- 19:00-24:00
Очередь 2.2
- 00:00-01:00
- 03:00-09:00
- 11:00-17:00
- 19:00-24:00
Очередь 3.1
- 00:00-03:00
- 05:00-11:00
- 13:00-19:00
- 21:00-24:00
Очередь 3.2
- 00:00-03:00
- 05:00-11:00
- 13:00-19:00
- 21:00-24:00
Очередь 4.1
- 03:00-07:00
- 09:00-15:00
- 17:00-23:00
Очередь 4.2
- 00:00-03:00
- 05:00-11:00
- 13:00-19:00
- 21:00-24:00
Очередь 5.1
- 00:00-05:00
- 08:00-13:00
- 15:00-21:00
Очередь 5.2
- 03:00-09:00
- 11:00-17:00
- 19:00-24:00
Очередь 6.1
- 00:00-03:00
- 07:00-13:00
- 15:00-21:00
- 23:00-24:00
Очередь 6.2
- 00:00-05:00
- 07:00-13:00
- 15:00-21:00
- 23:00-24:00
График для Павлограда
Отдельно отмечается, что для потребителей города Павлоград, которые временно отключаются по другому графику, будут применяться специальные очереди.
1 очередь:
- 00:00 - 05:00
- 10:00 - 15:00
- 20:00 - 24:00
2 очередь:
- 05:00 - 10:00
- 15:00 - 20:00
В компании предупреждают, что в течение суток график отключений может меняться по решению НЭК "Укрэнерго".
Расположение "Пунктов несокрушимости"
В Днепропетровской области продолжают работу "Пункты несокрушимости", где жители могут получить необходимую помощь и актуальную информацию. Информацию о местоположении и графике работы можно найти на официальном сайте областной военной администрации и на портале nezlamnist.gov.ua.
Пункты работают в помещениях районных военных администраций, старостатов и городских советов в рабочее время.
Читайте также:
Об источнике: ДТЭК
ДТЭК (ранее — Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбаська паливно-енергетична компанія) — крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины.
Компания производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, добывает уголь и природный газ, осуществляет трейдинг энергопродуктов, распределяет электроэнергию и имеет сеть зарядных станций, пишет Википедия.
