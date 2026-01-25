Ограничения на целые сутки - когда не будет света в Запорожской области 26 января

О чем идет речь в материале:
- Графики отключений света в Запорожской области будут действовать в течение всего дня 26 января
- Для промышленности будут применены ограничения в объеме 5-ти очередей
Завтра, 26 января, по распоряжению НЭК "Укрэнерго" по всей территории Запорожской области будут действовать графики почасовых отключений света для населения и ограничения мощности для объектов промышленности. Об этом сообщило "Запорожьеоблэнерго".
В "Запорожьеоблэнерго" сообщили, что по распоряжению НЭК "Укрэнерго" для стабилизации работы Объединенной энергосистемы 26 января на территории Запорожской области введут графики почасовых отключений электроэнергии.
Временные промежутки обесточивания определены для каждой очереди и подочереди с учетом до 30 минут, необходимых для технологических переключений.
Кроме того, в течение суток с 00:00 до 24:00 в области будут полностью действовать графики ограничения мощности — для всех пяти очередей.
Отключение света 26 января Запорожская область очередь 1.1
1.1: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 - 20:00
Отключение света 26 января Запорожская область очередь 1.2
1.2: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00
Отключение света 26 января Запорожская область очередь 2.1
2.1: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00
Отключение света 26 января Запорожская область очередь 2.2
2.2: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00
Отключение света 26 января Запорожская область очередь 3.1
3.1: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00
Отключение света 26 января Запорожская область очередь 3.2
3.2: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00
Отключение света 26 января Запорожская область очередь 4.1
4.1: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00
Отключение света 26 января Запорожская область очередь 4.2
4.2: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00
Отключение света 26 января Запорожская область очередь 5.1
5.1: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00
Отключение света 26 января Запорожская область очередь 5.2
5.2: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00
Отключение света 26 января Запорожская область очередь 6.1
6.1: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00
Отключение света 26 января Запорожская область очередь 6.2
6.2: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00
Также отмечается, что в случае поступления новых указаний от НЭК "Укрэнерго" графики будут скорректированы, а обо всех изменениях будут сообщать на официальных информационных ресурсах предприятия.
Как найти свою группу отключений Запорожская область
Найти свою группу графиков отключения света в Запорожской области можно по ссылке.
Как найти свою группу отключений город Запорожье
Найти свою группу графиков отключения света в Запорожье можно по ссылке.
Как найти группу отключений Запорожский район
Узнать свою группу отключений в Запорожском районе можно по ссылке.
Почему нет света Запорожье
Узнать причину отсутствия электроснабжения по г. Запорожье можно по ссылке.
Пункты несокрушимости в Запорожье - где найти пункты несокрушимости в Запорожской области
Перечень адресов пунктов несокрушимости в Запорожье и области можно найти по ссылке.
Отключение света - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, 26 января по всей Украине будут применяться почасовые отключения электроэнергии для населения и ограничения потребления мощности для промышленности. Как отметили в Укрэнерго, ограничения коснутся всех регионов страны.
В то же время Россия наращивает дальнобойные удары по объектам украинской энергетики, пытаясь искусственно разорвать единую энергосистему на отдельные изолированные части. Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны.
Также отмечается, что полноценно заменить мощности киевских ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 малыми когенерационными установками с технической точки зрения невозможно. Об этом заявил исполнительный директор Ассоциации "Энергоэффективные города Украины" Святослав Павлюк.
Другие новости:
- "Они хотят этой цели": Зеленский раскрыл новые детали переговоров с россиянами
- Россияне впервые атаковали "Шахедами" на Starlink: Флеш раскрыл новую опасность
- Сотни многоэтажек остаются без тепла: Кличко о критической ситуации в Киеве
О компании: "Укрэнерго"
ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена-наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации к распределительным сетям на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред