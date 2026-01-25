Укр
Ограничения на целые сутки - когда не будет света в Запорожской области 26 января

Юрий Берендий
25 января 2026, 19:28
"Запорожьеоблэнерго" опубликовало графики отключений света для Запорожья и Запорожской области на 26 января.
Отключение света в Запорожье - графики для Запорожской области на 26 января / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

  • Графики отключений света в Запорожской области будут действовать в течение всего дня 26 января
  • Для промышленности будут применены ограничения в объеме 5-ти очередей

Завтра, 26 января, по распоряжению НЭК "Укрэнерго" по всей территории Запорожской области будут действовать графики почасовых отключений света для населения и ограничения мощности для объектов промышленности. Об этом сообщило "Запорожьеоблэнерго".

В "Запорожьеоблэнерго" сообщили, что по распоряжению НЭК "Укрэнерго" для стабилизации работы Объединенной энергосистемы 26 января на территории Запорожской области введут графики почасовых отключений электроэнергии.

Временные промежутки обесточивания определены для каждой очереди и подочереди с учетом до 30 минут, необходимых для технологических переключений.

Кроме того, в течение суток с 00:00 до 24:00 в области будут полностью действовать графики ограничения мощности — для всех пяти очередей.

Графики отключений света Запорожская область 26 января / Скриншот

Отключение света 26 января Запорожская область очередь 1.1

1.1: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 - 20:00

Отключение света 26 января Запорожская область очередь 1.2

1.2: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00

Отключение света 26 января Запорожская область очередь 2.1

2.1: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00

Отключение света 26 января Запорожская область очередь 2.2

2.2: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00

Отключение света 26 января Запорожская область очередь 3.1

3.1: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00

Отключение света 26 января Запорожская область очередь 3.2

3.2: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00

Отключение света 26 января Запорожская область очередь 4.1

4.1: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00

Отключение света 26 января Запорожская область очередь 4.2

4.2: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00

Отключение света 26 января Запорожская область очередь 5.1

5.1: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00

Отключение света 26 января Запорожская область очередь 5.2

5.2: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00

Отключение света 26 января Запорожская область очередь 6.1

6.1: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00

Отключение света 26 января Запорожская область очередь 6.2

6.2: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00

Также отмечается, что в случае поступления новых указаний от НЭК "Укрэнерго" графики будут скорректированы, а обо всех изменениях будут сообщать на официальных информационных ресурсах предприятия.

Как найти свою группу отключений Запорожская область

Найти свою группу графиков отключения света в Запорожской области можно по ссылке.

Как найти свою группу отключений город Запорожье

Найти свою группу графиков отключения света в Запорожье можно по ссылке.

Как найти группу отключений Запорожский район

Узнать свою группу отключений в Запорожском районе можно по ссылке.

Почему нет света Запорожье

Узнать причину отсутствия электроснабжения по г. Запорожье можно по ссылке.

Пункты несокрушимости в Запорожье - где найти пункты несокрушимости в Запорожской области

Перечень адресов пунктов несокрушимости в Запорожье и области можно найти по ссылке.

Отключение света - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 26 января по всей Украине будут применяться почасовые отключения электроэнергии для населения и ограничения потребления мощности для промышленности. Как отметили в Укрэнерго, ограничения коснутся всех регионов страны.

В то же время Россия наращивает дальнобойные удары по объектам украинской энергетики, пытаясь искусственно разорвать единую энергосистему на отдельные изолированные части. Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны.

Также отмечается, что полноценно заменить мощности киевских ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 малыми когенерационными установками с технической точки зрения невозможно. Об этом заявил исполнительный директор Ассоциации "Энергоэффективные города Украины" Святослав Павлюк.

О компании: "Укрэнерго"

ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена-наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации к распределительным сетям на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

