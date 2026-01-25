Когда не будет света в Черкасской области 26 января - появились новые графики

"Черкассыоблэнерго" сообщило о графиках отключений света для населения и ограничениях для промышленности, которые будут действовать 26 января в течение суток.

Отключение света Черкассы - графики для Черкасской области на 26 января / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Облэнерго опубликовало графики отключений света для Черкасской области на 26 января

Ограничения будут действовать в течение суток

Завтра, 26 января, в течение всего дня на территории Черкасской области будут действовать графики отключения света для населения. Об этом сообщило "Черкассыоблэнерго".

Отмечается, что из-за непрерывных атак противника и последствий предыдущих масштабных ракетно-дроновых ударов по Черкасской области 13 января, по распоряжению НЭК "Укрэнерго", введут графики почасовых отключений электроэнергии.

"В соответствии с командой НЭК "Укрэнерго" для промышленности и бизнеса Черкасской области 26 января с 00:00 до 24:00 будут применены графики ограничения мощности (ГОП)", - добавили в "Черкассыоблэнерго".

Графики отключения света в Черкасской области на 26 января / Скриншот

Отключение света 26 января Черкасская область очередь 1.1

1.1 00:00 - 04:00, 06:00 - 10:00, 12:00 - 16:30, 18:00 - 22:00

Отключение света 26 января Черкасская область очередь 1.2

1.2 01:00 - 05:00, 07:00 - 11:30, 13:00 - 17:30, 19:00 - 23:00

Отключение света 26 января Черкасская область очередь 2.1

2.1 00:00 - 00:30, 02:30 - 06:30, 08:30 - 13:00, 14:30 - 19:00, 20:30 - 24:00

Отключение света 26 января Черкасская область очередь 2.2

2.2 00:00 - 02:00, 03:30 - 07:30, 09:30 - 14:00, 15:30 - 20:00, 21:30 - 24:00

Отключение света 26 января Черкасская область очередь 3.1

3.1 00:00 - 02:30, 04:30 - 08:30, 10:30 - 15:00, 16:30 - 20:30, 22:30 - 24:00

Отключение света 26 января Черкасская область очередь 3.2

3.2 00:00 - 01:00, 03:00 - 07:00, 09:00 - 13:30, 15:00 - 19:30, 21:00 - 24:00

Отключение света 26 января Черкасская область очередь 4.1

4.1 02:00 - 06:00, 08:00 - 12:30, 14:00 - 18:30, 20:00 - 24:00

Отключение света 26 января Черкасская область очередь 4.2

4.2 00:00 - 03:00, 05:00 - 09:00, 11:00 - 15:30, 17:00 - 21:00, 23:00 - 24:00

Отключение света 26 января Черкасская область очередь 5.1

5.1 00:00 - 02:00, 04:00 - 08:00, 10:00 - 14:30, 16:00 - 20:00, 22:00 - 24:00

Отключение света 26 января Черкасская область очередь 5.2

5.2 02:00 - 05:30, 07:30 - 12:00, 13:30 - 18:00, 19:30 - 23:30

Отключение света 26 января Черкасская область очередь 6.1

6.1 00:30 - 04:30, 06:30 - 10:30, 12:30 - 17:00, 18:30 - 22:30

Отключение света 26 января Черкасская область очередь 6.2

6.2 00:00 - 03:30, 05:30 - 09:30, 11:30 - 16:00, 17:30 - 21:30, 23:30 - 24:00

Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Как найти свою группу отключения света

Найти свою группу графиков отключения света в Черкасской области можно по ссылке.

Как узнать графики отключения света по адресу

Найти свой график отключения света в Черкасской области можно по ссылке.

Как узнать графики отключения света по личному счету

Найти свой график отключения света по личному счету в Черкасской области можно по ссылке.

Как узнать свою очередь аварийных отключений

Узнать свою очередь аварийных отключений света в Черкасской области можно по ссылке.

Пункты несокрушимости в Черкассах - где найти пункты несокрушимости в Черкасской области

Перечень адресов пунктов несокрушимости в Черкассах и области можно найти по ссылке.

Отключение света в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 26 января по распоряжению НЭК "Укрэнерго" на всей территории Запорожской области введут почасовые отключения электроэнергии для населения, а также ограничения потребления мощности для промышленных объектов. Об этом сообщило "Запорожьеоблэнерго".

В столице утром воскресенья к теплоснабжению подключили еще более 340 жилых домов, сообщил мэр Киева Виталий Кличко. В то же время после вражеской атаки на критическую инфраструктуру 24 января без тепла все еще остаются 1330 многоэтажек.

Также в понедельник, 26 января, по всей Украине будут действовать графики почасовых отключений для населения и ограничения мощности для промышленных потребителей. По данным Укрэнерго, ограничения коснутся всех регионов страны.

О компании: "Укрэнерго" ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена-наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации к распределительным сетям на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

