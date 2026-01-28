Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Отношения

Токсичное материнство: фразы, которые запрещают детям быть счастливыми

Марина Иваненко
28 января 2026, 12:09
40
Психологи объясняют, как привычные "воспитательные" фразы разрушают самооценку, формируют чувство вины и мешают строить счастливую взрослую жизнь.
Как мать разрушает самооценку ребенка?
Как мать разрушает самооценку ребенка? / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Как мать может разрушить жизнь своему ребенку
  • Как разорвать токсичные отношения с матерью

Воспитание ребенка — это не только забота о его физическом комфорте, но и ежедневное формирование внутреннего мира через слово. Однако иногда именно слова самых близких людей становятся источником глубочайших психологических травм.

Психологи называют пять типичных фраз, которые годами подрывают самооценку, формируют чувство вины и мешают человеку реализовать себя во взрослой жизни. Главред расскажет более подробно.

видео дня

Психолог Юлия Латуненко подчеркивает , что родительская поддержка должна быть фундаментом, а не клеткой. В токсичных семьях слова часто превращаются в механизм контроля и подавления.

"Я пожертвовала всем ради тебя"

Фраза, замаскированная под жертвенность, является одним из самых мощных инструментов эмоциональной манипуляции.

Психологический эффект: ребенку навязывают вину просто за то, что он существует. Он начинает чувствовать ответственность за выбор и неудачи матери.

Последствия: во взрослой жизни такой человек бессознательно запрещает себе быть счастливым или более успешным, чем родители. Он живет с фоновым чувством вины и страхом радости.

"Куда ты без меня? Ты такая слабая"

Такие слова блокируют процесс взросления и самостоятельности.

Психологический эффект: ребенка удерживают в состоянии зависимости, лишают веры в собственные силы.

Последствия: формируется инфантильность, созависимость в отношениях, боязнь ответственности и отсутствие карьерных амбиций.

"Ты эгоист(ка)"

Фраза-ярлык, которую часто слышит ребенок, когда отстаивает собственные границы.

Психологический эффект: мать проецирует собственный эгоизм на ребенка, убеждая, что иметь свое "Я" — это стыдно.

Последствия: формируется синдром "удобного человека" — постоянная готовность угождать другим, избегание конфликтов, накопление злости, что в конечном итоге приводит к психосоматическим проблемам.

Видео о том, какие фразы матери могут разрушить жизнь взрослого ребенка, можно посмотреть здесь:

"Это все из-за тебя"

Одна из самых жестких форм эмоционального насилия: ребенка заставляют нести вину за жизнь взрослого.

Психологический эффект: человек начинает считать себя "ошибкой".

Последствия: глубокое чувство стыда, страх иметь собственную семью, избегание близких отношений из-за подсознательного страха "испортить жизнь" другим.

"Я твоя мать — и точка"

Фраза, которая завершает любую дискуссию, становится универсальным оправданием контроля, давления и даже насилия.

Психологический эффект: ребенок усваивает, что власть сильнейшего не имеет границ, а его права на самозащиту — не существуют.

Последствия: во взрослом возрасте такой человек часто становится жертвой абьюзивных отношений и не умеет отстаивать границы.

Как вырваться из круга токсичности

Осознание того, что эти фразы не о любви, а о контроле — первый шаг к исцелению.

Психологи подчеркивают: ребенок никогда не виноват в решениях взрослых. Работа над самооценкой и терапия помогают отделить собственную идентичность от навязанных сценариев, вернуть достоинство, внутреннюю свободу и право быть счастливой без чувства вины.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Юлия Латуненко

Юлия Латуненко — практикующий психолог и психотерапевт с многолетним опытом. Она специализируется на темах эмоциональной зависимости, сепарации и построения личных границ.

Через свой YouTube-канал и онлайн-проекты Юлия помогает людям разбираться с деструктивными сценариями, мешающими жить полноценной жизнью. Ее подход основан на глубоком анализе детско-родительских отношений, выявлении манипулятивных схем и развитии самодостаточности. Юлия Латуненко является автором терапевтических групп, где участники учатся отстаивать свое право на собственную жизнь и выходить из токсичных связей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

психолог психология интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Россия готовит атаку по ряду городов Украины: названы сроки массированного удара

Россия готовит атаку по ряду городов Украины: названы сроки массированного удара

12:49Украина
Поражен склад дронов и нефтебаза: Силы обороны прицельно ударили по врагу

Поражен склад дронов и нефтебаза: Силы обороны прицельно ударили по врагу

12:49Фронт
Отмена графиков отключений: эксперт сказал, когда украинцы смогут выдохнуть

Отмена графиков отключений: эксперт сказал, когда украинцы смогут выдохнуть

11:50Энергетика
Реклама

Популярное

Ещё
Доллар резко подешевел, а евро установил новый рекорд: курс валют на 28 января

Доллар резко подешевел, а евро установил новый рекорд: курс валют на 28 января

В жизни трех знаков зодиака начинается "белая полоса": кто эти счастливчики

В жизни трех знаков зодиака начинается "белая полоса": кто эти счастливчики

Карта Deep State онлайн за 28 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 28 января: что происходит на фронте (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 28 января (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 28 января (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 28 января (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 28 января (обновляется)

Последние новости

12:49

Россия готовит атаку по ряду городов Украины: названы сроки массированного удара

12:49

Поражен склад дронов и нефтебаза: Силы обороны прицельно ударили по врагу

12:09

Ценники неожиданно изменили: в супермаркетах подешевели два базовых продукта

12:09

Токсичное материнство: фразы, которые запрещают детям быть счастливыми

11:50

Отмена графиков отключений: эксперт сказал, когда украинцы смогут выдохнуть

Отключения света станут более продолжительными в феврале: Рябцев – о том, к чему готовиться УкраинеОтключения света станут более продолжительными в феврале: Рябцев – о том, к чему готовиться Украине
11:35

Там холодно, шумно и неудобно: стюардесса назвала самые неудачные места в самолёте

11:24

4-летняя девочка потеряла маму и чуть не сгорела: последствия удара по КиевщинеФото

11:00

После поджога пропал свет: партизаны провели успешную диверсию в Удмуртии

10:58

Донбасс – лишь первый шаг: в ISW назвали истинные стратегические цели Кремля

Реклама
10:34

Пенсия в 50 лет и доплата в 1000 гривен: кто из украинцев получит "бонус"

10:26

Китайский гороскоп на завтра 29 января: Быкам - завал, Тиграм нужен отдых

10:10

Баклажка - неправильно: как 5-литровую бутылку называть на украинском

09:52

Не вывод войск из Донбасса: СМИ узнали, чего от Украины требуют США

09:49

Не только территории: более широкий контекст переговоров в Абу-Дабимнение

09:34

"Прилет" в 17-этажку, разбитые авто и жертвы: последствия ночной атаки на Киев и областьФото

09:18

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 28 января (обновляется)

09:05

Испытания позади: у трех знаков зодиака жизнь пойдёт в гору к концу февраля 2026

09:01

Теряет людей быстрее, чем любая армия за 80 лет: во что обходится РФ война в Украине

08:47

Отключение света в Украине — графики на 28 января (обновляется)

08:43

В небе взрывы и вспышки, ПВО врага промахнулась: РФ атаковали две волны дронов

Реклама
08:36

Мини-Хардкисс: Юлия Санина показала, как теперь выглядит ее 10-летний сын

08:17

Карта Deep State онлайн за 28 января: что происходит на фронте (обновляется)

08:07

В некоторых областях Украины перестали действовать графики отключений - причина

07:46

Новая болезнь после госпитализации: Елена Мозговая рассказала о своем состоянии

07:37

Вторая ночь под ударами: РФ атаковала жилые дома и монастырь в Одессе, есть пострадавшие

06:48

РФ атаковала Запорожье, Киевщину, Кривой Рог: есть разрушения, жертвы и раненыеФото

06:10

Почему в Китае начались массовые чистки армейской верхушкимнение

05:47

Гороскоп на завтра 29 января: Тельцам - новое знакомство, Козерогам - отдых

05:13

Как понять, что отношениям пришел конец: 6 тревожных звоночков

04:30

Удача берет курс на них: три знака зодиака вступают в эру феерического изобилия

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке девочки с сумками за 71 секунду

03:31

Как сделать уютный дом без больших денег: ошибки, которые выдают дешевый ремонтВидео

03:02

Семья взяла ретривера щенком, но через 7 месяцев он поразил своим весом

02:35

В жизни трех знаков зодиака начинается "белая полоса": кто эти счастливчики

02:05

Неожиданный признак деменции: что большинство людей ошибочно игнорирует

01:20

В Киеве и Одессе мощные взрывы после атаки дронов: названы места "прилетов"

01:04

"На меня кричал: "Ты не понимаешь": невеста Кулебы рассказала о его эмоциональном звонке

00:28

"Лучшее, что может быть в жизни": победительница "Холостяка" раскрыла пол ребенка

00:26

Более миллиона уничтоженных и раненых: раскрыты катастрофические потери РФ

27 января, вторник
23:40

Без подписи ЕС и войск США: Сибига о мирном плане по завершению войны

Реклама
23:19

Когда могут перестать отключать свет: названы сроки улучшения ситуации

22:34

Почти никто не знает: скрытая функция обычного прибора на кухне меняет все

22:05

Когда и где в Черкасской области будут отключать свет - графики на 28 января

22:03

Света не будет до 9,5 часов: графики отключений для Львова и области на 28 января

21:34

Вагон выгорел дотла: РФ ударила по поезду с людьми, есть жертвы и раненыеФотоВидео

21:29

Ученые перевели Часы Судного дня: человечество ближе к "катастрофе"

21:27

Когда не будет света в Запорожье и области 28 января - обновленные графики отключений

21:26

Кий, Щек и Хорив никогда не существовали - кто и когда на самом деле основал РусьВидео

20:30

РФ провела разведку и готовит массированный удар: названы вероятные цели и сроки

20:27

Свет будут отключать по всей стране: украинцев предупредили о графиках на 28 января

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинЕлена ЗеленскаяНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп Киркоров
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять