Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Праздники

Почему 18 января нельзя венчаться и крестить детей: какой церковный праздник

Виталий Кирсанов
17 января 2026, 15:13
17
18 января не стоит проводить венчание или праздновать свадьбу, ведь считается, что брак, заключенный в этот день, может быть недолговечным.
Какой 18 января праздник
Какой 18 января праздник / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Какой церковный праздник 18 января
  • Что можно и нельзя делать 18 января
  • Приметы 18 января

В воскресенье, 18 января, в православном календаре день памяти святых Афанасия и Кирилла, архиепископов Александрийских. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Святые Афанасий и Кирилл - выдающиеся архиепископы Александрии, оставившие неизгладимый след в истории христианской церкви и богословской мысли. Их жизнь и деятельность связаны с борьбой за чистоту вероучения, противодействием ересям и укреплением авторитета церкви в сложные времена.

видео дня

Афанасий родился около 296 года в Александрии. Известно, что он получил основательное образование в местных школах и уже в молодости отличался большим умом и благочестием. Его жизнь неразрывно связана с борьбой против арианства - ереси, отрицавшей божественную природу Иисуса Христа.

В 328 году Афанасий был назначен диаконом и стал секретарем св. Александра, архиепископа Александрийского. После смерти Александра 328 Афанасий занял кафедру Александрии, став архиепископом. Его служение пришлось на сложный период борьбы за Никейское учение о Святой Троице, утвержденное на Первом Вселенском соборе 325 года.

Афанасий подвергся многочисленным преследованиям и изгнаниям из-за своей непоколебимой позиции против арианства. Ему пришлось пять раз покидать Александрию, но он всегда возвращался, поддерживая веру и укрепляя духовную жизнь Церкви. Кроме пастырской деятельности, Афанасий был известен как богослов и автор многочисленных трактатов, среди которых "Жизнь Антония" - первая известная христианская биография святого, способствовавшая распространению монашества.

Святитель Афанасий умер в 373 году, оставив после себя глубокое духовное наследие и пример непоколебимой веры в истину Христову. Он почитается как один из Великих Отцов Церкви и символ борьбы за чистоту вероучения.

Кирилл родился около 376 в Александрии в знатной и благочестивой семье. Его духовное формирование происходило под сильным влиянием церкви и традиций Александрийской школы. В 412 году Кирилл был избран архиепископом Александрии. Его служение отличалось мудростью, решительностью и активным участием в политических и церковных делах, ведь Александрия того времени была важным культурным и религиозным центром.

Кирилл запомнился борьбой с ересями, среди которых особое место занимала несторианская ересь, отрицавшая единство человеческой и божественной природы Христа. Он активно выступал за сохранение чистоты догматов и усиливал авторитет Александрийской церкви. Особенно известен его конфликт с патриархом Константинополя Несторием, завершившийся Собором в Эфесе 431 года, где Несторий был осужден, а позиция Кирилла одержала победу.

Кирилл также активно занимался вопросами единства Церкви и распространением христианской учебы. Он известен многочисленными письмами, трактатами и проповедями, в которых подчеркивал божественную природу Иисуса Христа и значение веры для жизни общества. Святитель Кирилл умер в 444 году, оставив после себя имя великого церковного пастыря и мудрого богослова.

Приметы 18 января

  • Если тепло и мокро - тепло продержится еще долго.
  • Снег и метель - хорошая основа для будущего урожая.
  • Если птицы вьются поближе к человеческим жилищам - ждите будущих холодов.

Что нельзя делать 18 января

По народным поверьям, 18 января не стоит проводить венчание или праздновать свадьбу, ведь считается, что брак, заключенный в этот день, может быть недолговечным. Также не рекомендуется крестить детей, хотя Церковь не ставит на это ограничений. День считается неудачным для важных начинаний, поэтому не следует заводить новых дел.

Что можно делать 18 января

В православный праздник в этот день можно обращаться в молитве к святым Афанасию и Кириллу как к нашим духовным покровителям перед Богом. К ним просят прощение грехов, духовное наставление на путь праведный, крепкое здоровье, защиту от болезней и эпидемий, благополучие в семье и жизни, а также смирение и терпение в испытаниях. Святых также просят помощи в решении духовных и религиозных вопросов, поддержки в вере и духовном росте.

Также стоит прочитать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

праздник приметы календарь праздников церковный праздник
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ била по добывающему газ оборудованию "Нафтогаза": детали "прилетов"

РФ била по добывающему газ оборудованию "Нафтогаза": детали "прилетов"

16:20Украина
Россия может нанести удар по подстанциям АЭС Украины - в ГУР озвучили цель врага

Россия может нанести удар по подстанциям АЭС Украины - в ГУР озвучили цель врага

16:20Украина
Добрались до Крыма: украинские военные уничтожили ПВО и склад БпЛА россиян

Добрались до Крыма: украинские военные уничтожили ПВО и склад БпЛА россиян

15:44Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Отключение света 17 января: как будут действовать ограничения в субботу

Отключение света 17 января: как будут действовать ограничения в субботу

Впереди судьбоносные изменения: каким знакам зодиака суждено достичь успеха

Впереди судьбоносные изменения: каким знакам зодиака суждено достичь успеха

"Подарок" Кадырову: назван город Украины, который РФ хочет передать "Ахмату"

"Подарок" Кадырову: назван город Украины, который РФ хочет передать "Ахмату"

Гривня внезапно рекордно обвалилась: новый курс валют на 19 января

Гривня внезапно рекордно обвалилась: новый курс валют на 19 января

Разведка фиксирует опасную концентрацию войск: по какому городу готовит удар РФ

Разведка фиксирует опасную концентрацию войск: по какому городу готовит удар РФ

Последние новости

16:20

РФ била по добывающему газ оборудованию "Нафтогаза": детали "прилетов"

16:20

Россия может нанести удар по подстанциям АЭС Украины - в ГУР озвучили цель врага

16:09

Отступят ли морозы из Полтавы и области: синоптики дали прогноз

15:55

Ослабление комендантского часа: какие документы нужно иметь при себе военнообязанным

15:52

Гороскоп Таро на завтра 18 января: Ракам - благодарить, Весам - шаг вперед

Смена Кадырова в Чечне рискует запустить эффект домино в регионах РФ - КурносоваСмена Кадырова в Чечне рискует запустить эффект домино в регионах РФ - Курносова
15:44

Добрались до Крыма: украинские военные уничтожили ПВО и склад БпЛА россиян

15:28

Заточка или правка: как правильно точить кухонные ножи в домашних условиях

15:13

Почему 18 января нельзя венчаться и крестить детей: какой церковный праздник

15:12

Станут дорогим удовольствием: насколько в Украине подорожают сигареты

Реклама
14:52

Тернопольщину охватит настоящая стужа: когда температура упадет до -20 градусов

14:47

Что устарело в интерьере: 10 деталей, которые мгновенно выдают прошлое десятилетиеВидео

14:38

Харьков под массированным ракетным ударом: в городе раздается серия мощных взрывов

14:14

В РФ ожидается противостояние за Чечню: всплыли новые детали ДТП с сыном Кадырова

13:38

Одного раза мало: водителей призвали запускать двигатель авто дважды зимой

13:12

"До сих пор без отопления": Зеленский дал поручение по теплоснабжению в Киеве

13:01

Украинцы получают тревожные письма о блэкауте: в ЦПД объяснили, что происходит

12:59

Блинчики для похудения: Анита Луценко показала простейший рецептФото

12:45

Сокращение запасов ударило по ценам: какой продукт уже дорожает на глазах

12:37

Попал в плен к десантникам: оккупант раскрыл новый опасный план наступления РФ

12:33

Аквариум по фэн-шуй: как привлечь деньги и богатство в домФото

Реклама
12:27

В 33 года скончалась звезда Nickelodeon: случилось ночью

12:10

Не утром: когда лучше всего включать отопление, чтобы сэкономить деньги

11:49

"Путин готовится к противостоянию с НАТО": экс-глава разведки озвучил прогноз

11:16

В Украине начались аварийные отключения света - где самая сложная ситуация

11:03

В Украине перепишут цены на валюту: банкир сказал, что будет с долларом

10:45

"Подарок" Кадырову: назван город Украины, который РФ хочет передать "Ахмату"

10:28

Когда нужно менять зубную щетку: пять явных признаков

10:03

Мощная магнитная буря обрушилась на Землю: сколько дней будет бушевать шторм

09:45

Россияне нанесли удар по энергообъекту в Одесской области – что известноФото

09:08

Неизвестные дроны добрались до Сочи и Туапсе: россияне жаловались на взрывыВидео

09:07

Почему важно проветривать квартиру зимой: как открыть окна и не замерзнуть

09:00

Гороскоп на 2026 год: какие знаки зодиака станут главными счастливчиками годаВидео

08:56

У Трампа хотят создать "Совет мира" для Украины - названа его главная функция

08:10

"Остров" Приднестровье: как Путин получит проблемы из-за референдума в Молдовемнение

07:59

Перемирие на фронте: Украина и Россия прекратили огонь на одной локации

06:10

Массированный обстрел Киева в ближайшие дни и переговоры о миремнение

06:00

Путинист Киркоров выходкой опозорил собственную дочь — детали

05:30

Финансовый прорыв близко: трем знакам зодиака повезет с деньгами уже вот-вот

05:06

Гороскоп на завтра 18 января: Скорпионам - серьезный поворот, Близнецам - радость

04:41

Кто дольше всех правил украинскими землями: историк назвал настоящего рекордсмена

Реклама
04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке мальчика около паровоза за 29 с

03:43

Можно ли жарить пищу на сливочном масле: неочевидное объяснение

03:22

7 вещей, которые самые счастливые пары делают каждое утро: об этом знают единицы

03:00

Впереди судьбоносные изменения: каким знакам зодиака суждено достичь успеха

02:31

"Фактическое обнуление": что Россия потеряла из-за войны в УкраинеВидео

01:39

Им всегда везёт в любви: астрологи назвали три самых счастливых знака зодиака

00:57

Молитва о хорошей погоде: как попросить Бога о потеплении

16 января, пятница
23:57

Крупные суммы на банковских счетах: что нужно знать, чтобы не потерять деньги

23:56

До 150 тысяч киевлян будут без отопления до весны: эксперт назвал, кто в зоне риска

23:24

Работника ТЦК, который издевался над гражданским, отправили на фронт

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Регионы
Новости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости Черкассы
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп Киркоров
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять