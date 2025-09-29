Россияне атакуют центр Киева - в столице раздаются масштабные взрывы

Российские БпЛА атаковали Киев, в КГВА призвали граждан находиться в укрытиях и сообщили о работе сил противовоздушной обороны.

Россия атакует Украину дронами

В Киеве прогремели взрывы, вражеские БпЛА вблизи центра столицы

Российские оккупационные войска запустили ударные БпЛА по территории Украины. В Киеве раздаются взрывы. Об этом сообщает КГВА и мэр Киева Виталий Кличко.

"В столице работают силы ПВО. Вражеские БпЛА вблизи центра города. Находитесь в укрытиях!", - написал Кличко в Telegram. видео дня

Ранее КГВА сообщила об объявлении воздушной тревоги в Киеве из-за угрозы атаки дронов.

"Немедленно воспользуйтесь ближайшими укрытиями и находитесь там до завершения опасности. Не игнорируйте сигналы тревоги! Не игнорируйте сигналы тревоги!", - призвали в КГВА.

Впоследствии в КГВА добавили, что силы ПВО уже работают над нейтрализацией опасности в небе над столицей.

Жителей призвали оставаться в укрытиях до официального объявления об отбое тревоги.

По состоянию на 19:00 в Киеве объявлено об отбое воздушной тревоги.

Удары по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 28 сентября российские оккупационные войска осуществили массированный комбинированный удар по территории Украины, основной целью атаки стал Киев. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Масштабная атака в ночь на 28 сентября продолжалась более 12 часов и была сознательным террором против мирных городов, написал президент Владимир Зеленский. По его данным, враг запустил по Украине почти 500 ударных беспилотников и более 40 ракет, в том числе "Кинжалы".

В то же время, по словам военного эксперта, генерал-лейтенанта Игоря Романенко, Украина готовит адекватный ответ на удары по гражданским и энергетическим объектам накануне зимы, прежде всего усиливая способности наносить удары вглубь территории РФ и совершенствуя характеристики ударных беспилотников.

