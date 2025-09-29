Безопасного места в РФ больше нет: Украина пригрозила мощными ударами

Украинское оружие может достать до любого российского военного объекта.

Сибига пригрозил Путину ударами / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Главред

На территории России больше нет безопасного места. Украинское оружие может достать до любого российского военного объекта. Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига в кулуарах Варшавского форума по безопасности, пишет Укринформ.

Украина будет продолжать удары по России в рамках самозащиты и борьбы за собственную независимость.

"Россия должна четко осознавать, что на сегодня и в будущем не будет ни одного безопасного для них места, и что украинское оружие и украинская армия достанет любые военные объекты на их территории. Мы уже доказали, что такое мощь украинского оружия", - сказал Сибига.

Ракеты украинского производства / Инфографика: Главред

Удары по российским НПЗ - мнение эксперта

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко заявил, что украинские военные продолжают атаковать российские нефтеперерабатывающие заводы, и российские власти пытаются скрыть реальные последствия этих ударов.

Из-за этих атак в России растет дефицит бензина, особенно ощутимый на временно оккупированных территориях Украины и в Белгородской области. В то же время Москва и Санкт-Петербург защищены от этих проблем. Российские власти убеждают людей, что все эти трудности являются оправданием для продолжения войны против Украины. Таким образом они пытаются разжечь еще большую агрессию в отношении украинцев.

"Так они увеличивают градус агрессии в отношении Украины. Также там рассказывают, что удары по украинской энергетике - это ответ за НПЗ. Понятно, что это ложь. Они бьют по украинской энергетике еще с 2022 года", - сказал Коваленко.

Удары по российским целям - что известно

Как сообщал Главред, в ночь на 26 сентября в России прогремели взрывы в Краснодарском крае и Ростове-на-Дону, в то же время дроны атаковали Афипский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ).

Российские власти сообщили об атаке беспилотников на территории Чувашии утром 27 сентября. По их словам, удар якобы пришелся на нефтеперекачивающую станцию.

В ночь с 19 на 20 сентября беспилотники-камикадзе совершили атаку на нефтеперерабатывающий завод в Саратове, который расположен более чем в 450 км от украинской границы.

О персоне: Андрей Сибига Андрей Сибига - министр иностранных дел, украинский дипломат, родился 1 января 1975 года в городе Зборов, Тернопольской области. С 2016 по 2021 год Андрей Сибига был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турции, где играл ключевую роль в укреплении украинско-турецких отношений. В 2021 году он был назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины, а с апреля 2024 года - первым заместителем министра иностранных дел Украины, говорится в материале Главреда.

