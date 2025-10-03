Укр
Читать на украинском
Путин в отчаянии из-за войны и идет на беспрецедентный шаг: СМИ узнали детали

Сергей Кущ
3 октября 2025, 23:51
Москва пытается это тщательно скрыть.
Путин в отчаянии из-за войны и идет на беспрецедентный шаг
Путин в отчаянии из-за войны и идет на беспрецедентный шаг / Коллаж Главред

Вы узнаете:

  • Москва намерена увеличить численность армии до 2,4 млн человек
  • В данный момент на территории Украины находятся около 620 тысяч российских военных

В понедельник, 29 сентября, российский диктатор Владимир Путин распорядился провести осенний призыв в армию, в рамках которого до конца 2025 года в России будут мобилизованы 135 тысяч мужчин в возрасте от 18 до 30 лет.

Это станет самым масштабным осенним призывом почти за десятилетие. С учетом весеннего набора в 160 тысяч человек, общее число призванных в 2025 году достигнет рекордных показателей с 2016 года, пишет The Telegraph.

видео дня

Российские власти утверждают, что призывная кампания не связана с войной против Украины. По словам чиновников, призывники проходят службу внутри страны, тогда как в боевых действиях участвуют контрактники. Такой подход объясняют стремлением Кремля избежать массового недовольства среди семей военнослужащих.

Москва намерена увеличить численность армии до 2,4 млн человек, из которых 1,5 млн будут военнослужащими на действительной службе. Это означает рост армии к 2028 году на 180 тысяч человек.

Украинская разведка сообщает, что в данный момент на территории Украины находятся около 620 тысяч российских военных, а в 2025 году планируется привлечь дополнительно 343 тысячи контрактников. Более того, Кремль формирует "стратегический резерв" из 200 тысяч солдат для будущих операций.

По оценкам экспертов, несмотря на численное преимущество, Россия несет большие потери. Украина эффективно компенсирует нехватку живой силы применением дронов и современных технологий.

Бывший офицер морской пехоты США Роб Ли отметил, что Кремль может столкнуться с необходимостью дальнейшего увеличения численности войск.

Мобилизация в России - последние новости

Напомним, Главред писал, что Россия пытается держать под контролем собственные мобилизационные ресурсы. Об этом, в частности, свидетельствует то, что в РФ выросли штрафы за неуведомление местных военных комиссариатов о смене места жительства.

Ранее сообщалось, что риск объявления мобилизации в России существует, однако это один из наименее желательных вариантов для Владимира Путина. У Москвы есть и альтернативные пути усиления своих военных ресурсов.

Накануне стало известно, что глава ГУР Кирилл Буданов заявил о том, что вполне вероятно уже этой осенью россияне могут начать новую волну мобилизации.

Об источнике: The Telegraph

The Daily Telegraph, известная в Интернете и в других местах как The Telegraph, является британской ежедневной консервативной широкоформатной газетой, издаваемой в Лондоне Telegraph Media Group и распространяемой в Великобритании и за рубежом.

В ноябре 2004 года The Telegraph отпраздновала десятую годовщину своего веб-сайта Electronic Telegraph , который теперь переименован в www.telegraph.co.uk. Электронный телеграф был запущен в 1995 году. 8 мая 2006 года состоялся первый этап значительного редизайна веб-сайта с расширением макета страниц и большей популярностью аудио-, видео- и журналистских блогов, пишет Википедия.

