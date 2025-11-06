Укр
"Первый приговор в истории Украины": оккупанту дали пожизненное за расстрел пленного

Виталий Кирсанов
6 ноября 2025, 20:48
Гражданин РФ, который отбывал наказание в тюрьме, в ноябре 2023 года подписал контракт с Минобороны РФ в обмен на амнистию.
В Украине впервые дали пожизненное оккупанту за расстрел пленного бойца
В Украине впервые дали пожизненное оккупанту за расстрел пленного бойца / коллаж: Главред, фото: НПУ, t.me/SBUkr

Кратко:

  • Оккупант произвел по украинцу прицельные выстрелы из автомата
  • Оккупант впервые получил такой срок именно за расстрел воина Сил обороны

Российский военный Дмитрий Курашов, который расстрелял украинского военнопленного на Запорожском направлении, получил пожизненный срок заключения. Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

"Это первый приговор в истории Украины, когда оккупант получил такой срок именно за расстрел воина Сил обороны", - сказано в сообщении СБУ.

видео дня

Как установило расследование, 27-летний гражданин РФ Курашов ранее отбывал наказание в российской тюрьме за кражи, а в ноябре 2023 года подписал контракт с Минобороны РФ в обмен на амнистию.

В СБУ отмечают, что в рядах вражеской армии его назначили стрелком штурмового отряда "Шторм-V" 127-й мотострелковой дивизии Восточного военного округа РФ.

Отмечается, что 6 января 2024 года Курашов вместе с другими оккупантами атаковал украинских защитников в районе поселка Приютное.

"Во время штурма россиянин расстрелял в упор воина ВСУ, который в ходе боестолкновения сдался в плен, когда потратил на отражение вражеского наступления весь боекомплект", - сообщили в СБУ.

При этом установлено, что Курашов произвел по украинцу прицельные выстрелы из автомата Калашникова и от полученных ранений военный ВСУ погиб на месте.

В сообщении также сказано, что в этот же день воины Сил обороны выбили оккупантов с занятых позиций, взяли в плен Курашова и четырех его сослуживцев как единственных уцелевших.

На основании доказательств, собранных военной контрразведкой и следователями Службы безопасности, суд признал Курашова виновным по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления).

Что известно о СБУ
Что известно о СБУ / Главред - инфографика ​

Расстрел оккупантами украинских военнопленных - последние новости

Как сообщал Главред, в январе 2025 года стало известно, что оккупанты расстреляли 6-х украинских военнопленных, снимая все на телефон. Военное преступление совершила 155-я бригада ВС РФ, рассказал активист.

Также в феврале сообщалось, что оккупанты в очередной раз казнили украинских пленных. Дмитрий Лубинец отреагировал на очередное преступление армии России.

Кроме этого, в апреле стало известно, что россияне расстреляли четырех украинских военных. СМИ опубликовали кадры расстрела украинских военнослужащих на Запорожском направлении и разоблачили Россию на масштабных манипуляциях.

Читайте также:

Об источнике: СБУ

Служба безопасности Украины (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) — правоохранительный орган специального назначения, обеспечивающий государственную безопасность Украины. Подчинена Президенту Украины, сообщает "Википедия".

война в Украине СБУ расстрел линия фронта новости Донбасса Фронт
Истребители Gripen становятся ближе к Украине - что предложила Швеция

Истребители Gripen становятся ближе к Украине - что предложила Швеция

21:52Мир
У Трампа назвали новые условия окончания войны и заявили о переговорах с Путиным

У Трампа назвали новые условия окончания войны и заявили о переговорах с Путиным

20:35Война
Стартует программа "Деньги ходят за учителем": что это и какие условия для педагогов

Стартует программа "Деньги ходят за учителем": что это и какие условия для педагогов

19:49Украина
