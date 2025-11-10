Укр
"Мы объединили все государство": Путин "в тупиковой ситуации" - Зеленский

Виталий Кирсанов
10 ноября 2025, 13:13обновлено 10 ноября, 14:08
Атаки на украинскую энергетику – одна из попыток главы Кремля оправдать неудачи РФ на фронте, считает Зеленский.
Что сказал Владимир Зеленский:

  • Ситуация похожа на патовую для Путина
  • Путину нужно показывать, что он доминирует

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин не имеет реальных успехов на поле боя, поэтому пытается создать иллюзию доминирования, в том числе с помощью гибридных атак. Об этом написал Зеленский в своем Телеграм-канале.

"Путин находится в тупиковой ситуации относительно реальных успехов на поле боя. Ситуация более похожа на патовую для него. Почему? Потому что для нас это очень тяжело, но мы у себя дома и защищаем свое. Общество защищает, военные защищают, все тело государства защищается от этого нападения. А у него другая история. Он – первое – информационно радикально настроил свое общество к этому. Второе: он пообещал цели, он их не достиг, и поэтому ему нужно показывать какие-либо достижения", – заявил Зеленский.

Он пояснил, что атаки на украинскую энергетику – одна из попыток главы Кремля оправдать неудачи РФ на фронте и создать напряжение внутри украинского общества.

"И почему опасны все энергетические атаки? Показать: смотри, это такой у меня (у Путина) якобы был план, что мы там жмем оружием, а здесь мы атакуем. И почему эти его атаки переходят в террористические акты, гибнет гражданское население, много раненых, люди остаются без электричества, без воды? Потому что по-другому создать напряжение внутри нашего общества он не может. Он понимает, что мы объединили все государство, объединили всю Европу вокруг нас, и это разорвать очень сложно. Он пытается это сделать", – подчеркнул президент Украины.

Зеленский добавил, что Путину нужно показывать, что он доминирует.

"Он хочет найти какие-то успешные для продажи в его обществе операции. Это дроны, или энергетическая атака на нас, или кибератака на Германию, Великобританию, Францию, или атака на выбор, политический выбор, на протяжении выборов на то или иное государство, где могут прийти очень правые представители, которые, скажем так, близкие по ценностям к сегодняшнему Путину. Это гибридная война. И она именно такая. И это гибридная война в Европе, где платит больше всего Украина. Потому что физическая война – на нашей территории", – резюмировал глава Украинского государства.

Могут ли в РФ избавиться от Путина - мнение эксперта

Социолог и публицист Игорь Эйдман считает, что российская элита может устранить Владимира Путина, если почувствует, что он больше не гарантирует ее безопасности и благополучия.

"Российская верхушка должна почувствовать страх за свою жизнь, только тогда она может свергнуть Путина", - подчеркнул он в колонке на Главреде.

Эйдман убежден, что удары ВСУ по Москве могут существенно повлиять на настроения российских чиновников, особенно если целью станут здания на Рублевке, Лубянка, Минобороны или администрация президента РФ. По его мнению, именно такие действия могут заставить элиты задуматься над тем, чтобы избавиться от диктатора.

"Заставить Путина прекратить войну может только пуля в лоб. Да, он может несколько притормозить, но воевать он будет постоянно. Путин одержим идеей внешней экспансии, и интересует его не только Украина", - добавил Эйдман.

Завершение войны в Украине - новости по теме

Напомним, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил в конце сентября, что если президент Украины Владимир Зеленский готов к переговорам с Владимиром Путиным, то должен "приехать в Москву". Ранее Зеленский сообщал, что Путину предлагали разные места для переговоров, однако тот отверг их все, кроме Москвы.

Также Песков заявил, что между Киевом и Москвой якобы нет доверия, а переговоры сорвались "из-за Украины и провокаций Европы". Он обвинил Киев в нежелании мирного урегулирования и заявил, что ЕС якобы подталкивает Украину к продолжению войны.

Как сообщал Главред, Россия хотела бы как можно быстрее завершить войну, но лишь "после достижения поставленных целей". При этом Москва якобы остается "открытой к политико-дипломатическому пути урегулирования", заявил Дмитрий Песков.

