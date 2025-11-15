Десятки взрывов и яркое зарево: дроны атаковали важный завод РФ в Рязани

Рязанский НПЗ - один из стратегических заводов оккупантов.

Взрывы в Рязани / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Рязань атаковали неизвестные беспилотники

Под удар попал нефтеперерабатывающий завод

На НПЗ зафиксирован пожар

В ночь на 15 ноября неизвестные беспилотники массированно атаковали Рязанскую области России. В городе объявляли воздушную тревогу, местные слышали взрывы и видели пожар.

В частности, около 04:00 началась атака на нефтеперерабатывающий завод. Местные жители сообщали о более 10 взрывах.

Позже в сети появились фото и видео НПЗ, охваченного огнем.

Стоит заметить, что Рязанский НПЗ принадлежит "Роснефти". Это один из стратегических заводов оккупантов, который, в частности, производит авиационное топливо для военных самолетов. Он также важен для топливного обеспечения Московского региона и других областей. Годовая мощность переработки составляет 17,1 миллиона тонн нефти.

Взрывы в Рязани - видео:

Удары по российским НПЗ

Военный эксперт, экс-сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак считает, что украинские удары действительно могут если не похоронить российскую нефтяную отрасль, то поставить ее на колени.

Он отметил, что Украине нужно работать в этом направлении, здесь важна системность.

"Мы бьем по таким объектам на территории РФ уже год с лишним, но особенно активными эти удары стали только в последние четыре месяца. Да, возможно, пока больших результатов нет, но нужно продолжать, и рано или поздно точка невозврата (или точка перелома) наступит", - говорит эксперт.

НПЗ / Инфографика: Главред

Взрывы в России - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 13 ноября в 10 областях страны-агрессора России гремели мощные взрывы. Местные жители жаловались не только на громкие "хлопки", но и на огненный дождь в небе.

В ночь на 12 ноября в городе Буденновск Ставропольского края РФ прогремели взрывы. Ударные беспилотники атаковали химическое предприятие "Ставролен".

В ночь на 11 ноября Саратовскую область страны-агрессора РФ массированно атаковали беспилотники. Взрывы прогремели в Саратове и Энгельсе. Местные жители сообщили о пожаре и "прилете" по объекту нефтяной промышленности.

