Женщина наткнулась на фото кошки в архиве и поразила Сеть: что скрывает снимок

Сеть удивило фото, которое сняла кошка лапками / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Американка нашла в архиве фотографий "селфи" своей 4-летней кошки Ча-Чи

Вероятно, фото было сделано случайно, когда кошка играла с телефоном

Американка по имени Анита во время уборки в собственных фотоархивах за 2022 год неожиданно наткнулась на удивительное изображение. Среди тысячи снимков она нашла фото своей кошки Ча-Ча, которой сейчас 4 года, рассказывает американка в Reddit.

На фотографии четко видно, что кошка смотрит прямо в объектив, и создается впечатление, что животное само сделало селфи. Снимок случайно сохранился в облачном хранилище, а хозяйка увидела его только теперь.

Случайный кадр котика стал сенсацией в интернете / фото: Reddit anita0041205

Пост сразу привлек внимание пользователей и собрал более 18 тысяч реакций. Больше всего всех удивил вопрос: каким образом кошке удалось сделать такое фото?

"Я нашла это фото, когда удаляла снимки, чтобы освободить память на телефоне. Оно было сделано в 2022 году, а я впервые увидела его только сейчас", - поделилась Анита.

Как котики проявляют интерес к технике

Впоследствии в комментарии для Newsweek она призналась, что была поражена увиденным. Женщина предположила, что Ча-Ча случайно коснулась экрана и нажала кнопку.

"Я была довольно шокирована, когда наткнулась на эту фотографию. Скорее всего, это она сама", - сказала владелица.

Журналисты же добавляют, что подобные случаи уже не редкость: коты часто проявляют интерес к гаджетам. По словам доктора Дэвида Сэндса, который более 25 лет изучает поведение животных, секрет кроется не только в тепле электроники.

"Больше всего привлекает знакомый запах хозяина. Коты, для которых мир преимущественно благоухание, а не зрительные образы, естественно тянутся к местам, насыщенным запахом человека, поэтому клавиатура - идеальное место для отдыха", - пояснил исследователь.

Реакция соцсетей

В комментариях пользователи отреагировали забавно, придумывая собственные версии произошедшего. Самые популярные комментарии были такими:

"Это невероятно";

"То есть ты думаешь, что это случайность[?]";

"Эта кошка планирует мировое господство - одно селфи за раз";

"Она такая одаренная".

Другие интересные новости о котах - что известно

Ранее зоологи ответили, умеют ли коты чувствовать нашу грусть. Наше настроение и настроение наших любимцев тесно связаны и влияют друг на друга, что подтверждено исследованиями.

Кроме этого, объяснялось, почему коты так любят лезть в лицо. Назван "звоночек", когда стоит идти к ветеринару.

Кстати, также рассказывалось, что будет, если отказываться играть с котом - ветеринары указали опасный нюанс.

