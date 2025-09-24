Женщина наткнулась на фото кошки в архиве и поразила Сеть: что скрывает снимок

Главное:
- Американка нашла в архиве фотографий "селфи" своей 4-летней кошки Ча-Чи
- Вероятно, фото было сделано случайно, когда кошка играла с телефоном
Американка по имени Анита во время уборки в собственных фотоархивах за 2022 год неожиданно наткнулась на удивительное изображение. Среди тысячи снимков она нашла фото своей кошки Ча-Ча, которой сейчас 4 года, рассказывает американка в Reddit.
На фотографии четко видно, что кошка смотрит прямо в объектив, и создается впечатление, что животное само сделало селфи. Снимок случайно сохранился в облачном хранилище, а хозяйка увидела его только теперь.
Пост сразу привлек внимание пользователей и собрал более 18 тысяч реакций. Больше всего всех удивил вопрос: каким образом кошке удалось сделать такое фото?
"Я нашла это фото, когда удаляла снимки, чтобы освободить память на телефоне. Оно было сделано в 2022 году, а я впервые увидела его только сейчас", - поделилась Анита.
Как котики проявляют интерес к технике
Впоследствии в комментарии для Newsweek она призналась, что была поражена увиденным. Женщина предположила, что Ча-Ча случайно коснулась экрана и нажала кнопку.
"Я была довольно шокирована, когда наткнулась на эту фотографию. Скорее всего, это она сама", - сказала владелица.
Журналисты же добавляют, что подобные случаи уже не редкость: коты часто проявляют интерес к гаджетам. По словам доктора Дэвида Сэндса, который более 25 лет изучает поведение животных, секрет кроется не только в тепле электроники.
"Больше всего привлекает знакомый запах хозяина. Коты, для которых мир преимущественно благоухание, а не зрительные образы, естественно тянутся к местам, насыщенным запахом человека, поэтому клавиатура - идеальное место для отдыха", - пояснил исследователь.
Реакция соцсетей
В комментариях пользователи отреагировали забавно, придумывая собственные версии произошедшего. Самые популярные комментарии были такими:
- "Это невероятно";
- "То есть ты думаешь, что это случайность[?]";
- "Эта кошка планирует мировое господство - одно селфи за раз";
- "Она такая одаренная".
Об источнике: Reddit
Reddit - сайт, сочетающий черты социальной сети и форума, на котором зарегистрированные пользователи могут размещать ссылки на любую понравившуюся информацию в Интернете и обсуждать ее. Как и многие другие подобные сайты, Reddit поддерживает систему голосования за понравившиеся сообщения - наиболее популярные из них оказываются на главной странице сайта, пишет Википедия.
