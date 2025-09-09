Почему коты так любят лезть в лицо: "звоночек", когда стоит идти к ветеринару

Также ветеринары рассказали, что значит, когда ваш кот лижет вам нос или щеку.

https://glavred.info/dim/pochemu-koty-tak-lyubyat-lezt-v-lico-zvonochek-kogda-stoit-idti-k-veterinaru-10696469.html Ссылка скопирована

Почему кот так любит лезть к хозяину / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как коты показывают любовь к хозяину

Почему коты облизывают хозяев

Коты - настоящие загадочные и удивительные существа. Они независимы по своей природе, но в то же время искренне привязаны к своим хозяевам. Часто можно заметить, как питомец тянется целоваться или касается лапкой лица человека. У этого есть несколько объяснений, и ветеринары помогают их понять, пишет Главред со ссылкой на Catster.

Почему кот лезет в лицо?

Специалисты отмечают, что чаще всего такое случается из-за голода. Особенно утром - это способ пушистика напомнить, что пора просыпаться и кормить его.

видео дня

Однако причины могут быть и другими:

Потребность в личном пространстве. Если после игры кот кладет лапу на лицо, он как бы просит оставить его в покое.

Если после игры кот кладет лапу на лицо, он как бы просит оставить его в покое. Желание ласки. Часто коты лезут в лицо, чтобы их погладили или обняли, особенно перед сном.

Часто коты лезут в лицо, чтобы их погладили или обняли, особенно перед сном. Доверие. Когда кот кладет лапку на рот или щеку, это может быть проявлением доверия и безопасности рядом с вами.

Сколько раз на день кормить кота / Инфографика: Главред

Почему коты лижут лицо?

Облизывание - еще более интимный знак, чем прикосновения. Так животное показывает свою любовь и привязанность, подобно тому, как мама-кошка ухаживает за котятами:

Обозначение территории. Кошка может "заметить" вас своим запахом, указывая, что вы принадлежите ей.

Кошка может "заметить" вас своим запахом, указывая, что вы принадлежите ей. Сигнал о проблемах. Если питомец начал слишком часто вас облизывать или делать это с вещами, стоит обратиться к ветеринару.

А вот в народных приметах такое поведение воспринимают негативно: считается, что если кошка лижет лицо, это может быть предвестником забот или хлопот.

Также недавно было раскрыто, как коты общаются с хозяевами.

Больше интересных новостей:

Об источнике: Catster Catster - это онлайн-ресурс для владельцев кошек и всех, кто увлекается кошачьим миром. Он содержит профессиональные материалы по уходу, поведению, здоровью, питанию, породам, а также lifestyle-контент и подборки продуктов для кошек Catster+1Veterinary Care at Your Fingertips. Контент создается опытными ветеринарами, техниками и специалистами по поведению животных. Каждый материал тщательно проверяется, чтобы быть максимально точным и полезным.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред