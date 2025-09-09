Почему коты так любят лезть в лицо: "звоночек", когда стоит идти к ветеринару

Вы узнаете:
- Как коты показывают любовь к хозяину
- Почему коты облизывают хозяев
Коты - настоящие загадочные и удивительные существа. Они независимы по своей природе, но в то же время искренне привязаны к своим хозяевам. Часто можно заметить, как питомец тянется целоваться или касается лапкой лица человека. У этого есть несколько объяснений, и ветеринары помогают их понять, пишет Главред со ссылкой на Catster.
Почему кот лезет в лицо?
Специалисты отмечают, что чаще всего такое случается из-за голода. Особенно утром - это способ пушистика напомнить, что пора просыпаться и кормить его.
Однако причины могут быть и другими:
- Потребность в личном пространстве. Если после игры кот кладет лапу на лицо, он как бы просит оставить его в покое.
- Желание ласки. Часто коты лезут в лицо, чтобы их погладили или обняли, особенно перед сном.
- Доверие. Когда кот кладет лапку на рот или щеку, это может быть проявлением доверия и безопасности рядом с вами.
Почему коты лижут лицо?
Облизывание - еще более интимный знак, чем прикосновения. Так животное показывает свою любовь и привязанность, подобно тому, как мама-кошка ухаживает за котятами:
- Обозначение территории. Кошка может "заметить" вас своим запахом, указывая, что вы принадлежите ей.
- Сигнал о проблемах. Если питомец начал слишком часто вас облизывать или делать это с вещами, стоит обратиться к ветеринару.
А вот в народных приметах такое поведение воспринимают негативно: считается, что если кошка лижет лицо, это может быть предвестником забот или хлопот.
Также недавно было раскрыто, как коты общаются с хозяевами.
Об источнике: Catster
Catster - это онлайн-ресурс для владельцев кошек и всех, кто увлекается кошачьим миром. Он содержит профессиональные материалы по уходу, поведению, здоровью, питанию, породам, а также lifestyle-контент и подборки продуктов для кошек Catster+1Veterinary Care at Your Fingertips.
Контент создается опытными ветеринарами, техниками и специалистами по поведению животных. Каждый материал тщательно проверяется, чтобы быть максимально точным и полезным.
