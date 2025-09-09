Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Дом и уют

Почему коты так любят лезть в лицо: "звоночек", когда стоит идти к ветеринару

Даяна Швец
9 сентября 2025, 15:00
37
Также ветеринары рассказали, что значит, когда ваш кот лижет вам нос или щеку.
кот, коты
Почему кот так любит лезть к хозяину / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Как коты показывают любовь к хозяину
  • Почему коты облизывают хозяев

Коты - настоящие загадочные и удивительные существа. Они независимы по своей природе, но в то же время искренне привязаны к своим хозяевам. Часто можно заметить, как питомец тянется целоваться или касается лапкой лица человека. У этого есть несколько объяснений, и ветеринары помогают их понять, пишет Главред со ссылкой на Catster.

Почему кот лезет в лицо?

Специалисты отмечают, что чаще всего такое случается из-за голода. Особенно утром - это способ пушистика напомнить, что пора просыпаться и кормить его.

видео дня

Однако причины могут быть и другими:

  • Потребность в личном пространстве. Если после игры кот кладет лапу на лицо, он как бы просит оставить его в покое.
  • Желание ласки. Часто коты лезут в лицо, чтобы их погладили или обняли, особенно перед сном.
  • Доверие. Когда кот кладет лапку на рот или щеку, это может быть проявлением доверия и безопасности рядом с вами.
кот, кошка, сколько раз на день кормить кота, инфографика Главред
Сколько раз на день кормить кота / Инфографика: Главред

Почему коты лижут лицо?

Облизывание - еще более интимный знак, чем прикосновения. Так животное показывает свою любовь и привязанность, подобно тому, как мама-кошка ухаживает за котятами:

  • Обозначение территории. Кошка может "заметить" вас своим запахом, указывая, что вы принадлежите ей.
  • Сигнал о проблемах. Если питомец начал слишком часто вас облизывать или делать это с вещами, стоит обратиться к ветеринару.

А вот в народных приметах такое поведение воспринимают негативно: считается, что если кошка лижет лицо, это может быть предвестником забот или хлопот.

Также недавно было раскрыто, как коты общаются с хозяевами.

Больше интересных новостей:

Об источнике: Catster

Catster - это онлайн-ресурс для владельцев кошек и всех, кто увлекается кошачьим миром. Он содержит профессиональные материалы по уходу, поведению, здоровью, питанию, породам, а также lifestyle-контент и подборки продуктов для кошек Catster+1Veterinary Care at Your Fingertips.

Контент создается опытными ветеринарами, техниками и специалистами по поведению животных. Каждый материал тщательно проверяется, чтобы быть максимально точным и полезным.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

домашние питомцы домашние животные коты интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Польша закрывает границу - Туск опасается совместного нападения РФ с Беларусью

Польша закрывает границу - Туск опасается совместного нападения РФ с Беларусью

16:36Мир
В Саратовской области взорван магистральный нефтепровод: СМИ об операции ГУР

В Саратовской области взорван магистральный нефтепровод: СМИ об операции ГУР

15:29Мир
Ворвется жара до +28 °C, но не везде: в каких регионах будет необычная температура

Ворвется жара до +28 °C, но не везде: в каких регионах будет необычная температура

14:46Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп на завтра 10 сентября: Близнецам - проблемы, Скорпионам - хорошие новости

Гороскоп на завтра 10 сентября: Близнецам - проблемы, Скорпионам - хорошие новости

Карта Deep State онлайн за 9 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 9 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Резкий скачок евро, гривна обвалилась: новый курс валют на 9 сентября

Резкий скачок евро, гривна обвалилась: новый курс валют на 9 сентября

Перепела Ротару: Сердючка неожиданно исполнила бессмертный хит Мозгового

Перепела Ротару: Сердючка неожиданно исполнила бессмертный хит Мозгового

В ближайшее время может быть ракетный обстрел: прогремели первые взрывы

В ближайшее время может быть ракетный обстрел: прогремели первые взрывы

Последние новости

16:36

Польша закрывает границу - Туск обеспокоен возможной агрессией РФ с Беларусью

16:20

Худший страх Путина: в Reuters узнали, чего боится Кремль после войны

16:15

Порошенко лишь за август обогатился почти на 1 млрд грн: это его заработок за 6 довоенных лет, - СМИ

16:07

Как делают крабовые палочки: правда, о которой знают единицы

16:02

Стиль объятий может многое рассказать о человеке - ученые раскрыли секрет

В российском плену мы привыкли вылизывать тарелки, экономить мыло и ждать – ХилюкВ российском плену мы привыкли вылизывать тарелки, экономить мыло и ждать – Хилюк
15:34

Филиповичи оба: Стоцкая уже не стесняется показывать детей-копий Киркорова

15:29

В Саратовской области взорван магистральный нефтепровод: СМИ об операции ГУР

15:20

Источником новостей были новенькие: журналист рассказал о реалиях плена

15:15

Муж Заворотнюк решился на отчаянный шаг после смерти актрисы

Реклама
15:00

Почему коты так любят лезть в лицо: "звоночек", когда стоит идти к ветеринару

14:53

Украинцам в Польше грозят штрафы более 20 тысяч гривен: в чем причина

14:51

В Украине начали серьезно штрафовать из-за колес: кого могут лишить прав

14:51

Гороскоп Таро на сегодня 10 сентября: Ракам - терпение, Львам - брать инициативу

14:47

Гораздо больше, чем кажется: что на самом деле и сколько помнят котыВидео

14:46

Ворвется жара до +28 °C, но не везде: в каких регионах будет необычная температура

14:40

Новый жених Даши Квитковой раскрыл очень личный факт о ней

14:40

Шесть знаков зодиака, которые откладывают работу до последней минуты

14:37

Азербайджан-Украина: где и когда смотреть важнейший матч в отборе на ЧМ-2026

14:07

Он съедет: как третья беременность Тодоренко рушит ее брак

13:57

Ностальгия накроет после первого укуса: рецепт сказочного печенья Ракушки

Реклама
13:49

"Путин получил то, что хотел": Зеленский раскрыл детали переговоров и судьбу Донбасса

13:45

Цены взлетели до исторического максимума - какой вид мяса рекордно подорожал

13:44

Продажи упали более чем вдвое: Китай массово уходит из РФ, обваливая экономику

13:43

Почему 10 сентября нельзя шить и резать острым ножом: какой церковный праздник

13:30

Презентация iPhone 17 и других новинок Apple: онлайн-трансляция

12:53

Как навсегда избавиться от катышков и ворса на одежде: проверенные способы

12:46

Спустя 10 лет: Тина Кароль расстрогала фотографиями со взрослым сыномФото

12:46

Назван заказчик убийства популярного рэппера Тупака Шакура

12:40

РФ зверски атаковала пенсионеров на Донетчине: погибших и раненых десяткиФото

12:38

Украинским пенсионерам начали приходить штрафы: стала известна странная причина

12:21

"Не надо никуда идти": Зеленский прокомментировал создание буферной зоны в Украине

12:04

Зеленский сделал важное заявление о выводе войск с Донбасса - чего ждать

11:58

Обычный арбуз поможет избавиться от грязи в ковре: необычный, но рабочий лайфхакВидео

11:53

Китайский гороскоп на завтра 10 сентября: Кролики у цели, Тиграм - работа

11:50

Когда друзья любимого человека вас бесят: как с этим жить

11:35

Украине грозит серьезный дефицит ракет для ПВО: СМИ назвали причину

11:31

Он отвечал за это: всплыла неожиданная причина отъезда Галкина и Пугачевой из РФ

11:23

Власти России пытались скрыть: в ГУР раскрыли детали масштабных взрывов в Пензе

10:37

У Зеленского назвали две страны, которые способны заставить Путина закончить войну

10:36

Так называли уважаемых людей: какие фамилии давали "топ-украинцам"

Реклама
10:22

"Гражданская позиция - такое дело": на защиту Каменских встала звездная крестная

10:21

Презентация iPhone 17: все характеристики и где смотреть трансляцию

10:19

Публичное оскорбление: обиженный разводом Пресняков решился на дерзкий поступок

09:47

"Не превентивный удар": названа неожиданная цель массированного удара по Донецку

09:34

Путин не готов к миру: аналитики ISW сказали, что стоит за атаками РФ по Украине

09:33

РФ наращивает производство мощного оружия: аналитики назвали угрозу для Украины

09:21

Что нужно сделать с клубникой осенью: важно успеть до морозов

09:11

У путинистки Симоньян рак: что с ней случилось в больнице

09:00

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 9 сентября (обновляется)

08:21

Карта Deep State онлайн за 9 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять