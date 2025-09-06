ТОП-4 продукта заберут жизнь вашей собаки: что нельзя не давать четвероногим

Главное:
Многие хозяева любят давать своим четвероногим друзьям часть своей еды, но некоторые продукты могут быть для собак смертельно опасными. Ветеринар Амир Амвари в своем TikTok объясняет, какие блюда стоит исключить из рациона животного, отмечает Главред.
Мороженое
Проблема не в холоде, а в компонентах. Даже небольшая доза может вызвать резкое снижение сахара в крови, судороги, печеночную недостаточность и даже смерть.
"Большинство видов мороженого содержат ксилит - распространенный подсластитель, который является невероятно токсичным для собак", - предупреждает эксперт.
Молоко
Как и у некоторых людей, многие собаки не переносят лактозу. Поэтому молоко может вызвать диарею, рвоту и расстройство желудка. Несколько капель обычно не вредят, но целая миска опасна для здоровья животного.
Шоколад
Шоколад содержит теобромин, который негативно влияет на нервную систему собак. Они не способны его эффективно переваривать, поэтому даже небольшое количество может быть вредным. Чем темнее и горьче шоколад, тем сильнее токсический эффект.
Чипсы
Собаки хуже переносят соль, чем люди. Чрезмерное употребление соленых снеков может привести к отравлению натрием, а в некоторых случаях к летальному исходу. Небольшое количество соли необходимо, но чипсы содержат её в избытке.
Печенье
Некоторые виды печенья содержат ксилит и теобромин (особенно шоколадное). Избыток сахара и жира в выпечке может вызвать панкреатит - воспаление поджелудочной железы.
Фастфуд
Бургеры и картофель фри могут содержать чесночный или луковый порошок, который повреждает красные кровяные тельца собак и вызывает анемию. Обработанная пища часто скрывает токсичные для животных ингредиенты.
Вареные кости
Вареные кости становятся хрупкими и легко раскалываются. Если собака проглотит обломок, он может повредить желудочно-кишечный тракт или вызвать внутреннее кровотечение. Никогда не давайте собакам вареные кости. Ни домашние, ни купленные в магазине.
Также эксперты объяснили, почему кот не идет, когда вы его зовете.
