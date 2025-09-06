Укр
ТОП-4 продукта заберут жизнь вашей собаки: что нельзя не давать четвероногим

Даяна Швец
6 сентября 2025, 16:54
69
Ветеринар озвучил сверхважные правила безопасного питания для вашего любимца.
Что нельзя давать собакам / коллаж: Главред, фото: unsplash

Главное:

  • Как защитить свою собаку от отравления едой
  • Почему молоко и соленые перекусы вредны для собак

Многие хозяева любят давать своим четвероногим друзьям часть своей еды, но некоторые продукты могут быть для собак смертельно опасными. Ветеринар Амир Амвари в своем TikTok объясняет, какие блюда стоит исключить из рациона животного, отмечает Главред.

Мороженое

Проблема не в холоде, а в компонентах. Даже небольшая доза может вызвать резкое снижение сахара в крови, судороги, печеночную недостаточность и даже смерть.

"Большинство видов мороженого содержат ксилит - распространенный подсластитель, который является невероятно токсичным для собак", - предупреждает эксперт.

Молоко

Как и у некоторых людей, многие собаки не переносят лактозу. Поэтому молоко может вызвать диарею, рвоту и расстройство желудка. Несколько капель обычно не вредят, но целая миска опасна для здоровья животного.

@amirthevet

Читайте! Вот самые распространенные отравления, которые я вижу у собак и вот полная разбивка почему они токсичны ! 1. Шоколад ? "В шоколаде есть теобромин - собаки не могут его расщеплять, как мы. Он может вызвать рвоту, судороги, даже проблемы с сердцем." 2. Виноград и изюм ? "Даже всего несколько штук могут закрыть почки собаки. Страшная часть? Мы не знаем почему, но это супер опасно" 3. Лук и чеснок ? "Они повреждают красные кровяные тельца и могут вызвать анемию. Сырой, вареный, даже в порошке - все токсичны." 4. Ксилитол (без сахара) ? "Найден в жевательной резинке без сахара и арахисовом масле. Он делает инсулин всплеск инсулина, падает их сахар в крови опасно низко, и может повредить печень." 5. Орехи Макадамия ? "Всего лишь горсть может вызвать слабость, тремор и рвоту. Определенно держите их подальше от вашего щенка".

♬ Sugar On My Tongue - Tyler, The Creator

Шоколад

Шоколад содержит теобромин, который негативно влияет на нервную систему собак. Они не способны его эффективно переваривать, поэтому даже небольшое количество может быть вредным. Чем темнее и горьче шоколад, тем сильнее токсический эффект.

Чипсы

Собаки хуже переносят соль, чем люди. Чрезмерное употребление соленых снеков может привести к отравлению натрием, а в некоторых случаях к летальному исходу. Небольшое количество соли необходимо, но чипсы содержат её в избытке.

Печенье

Некоторые виды печенья содержат ксилит и теобромин (особенно шоколадное). Избыток сахара и жира в выпечке может вызвать панкреатит - воспаление поджелудочной железы.

Что нельзя давать собакам инфографика
Что нельзя давать собакам инфографика / Главред

Фастфуд

Бургеры и картофель фри могут содержать чесночный или луковый порошок, который повреждает красные кровяные тельца собак и вызывает анемию. Обработанная пища часто скрывает токсичные для животных ингредиенты.

Вареные кости

Вареные кости становятся хрупкими и легко раскалываются. Если собака проглотит обломок, он может повредить желудочно-кишечный тракт или вызвать внутреннее кровотечение. Никогда не давайте собакам вареные кости. Ни домашние, ни купленные в магазине.

Также эксперты объяснили, почему кот не идет, когда вы его зовете.

О персоне: Амир Анвари

Амир Ан вари - это ветеринар, известный своим аккаунтом в TikTok под никнеймом @amirthevet. Он специализируется на уходе за домашними животными и делится с подписчиками советами по их здоровью, питанию и безопасности. Его видео помогают владельцам животных лучше понимать потребности своих питомцев.

В своих видео он часто рассказывает о питании животных, о том, какие продукты опасны для них, а также дает общие советы по уходу за домашними любимцами.

Россияне в плену пытали нас током, советскими песнями и голодом – Хилюк
Супертест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с баскетболистами за 23 секунды

02:45

Катастрофический сценарий: двум странам грозит уничтожение из-за изменения климата

01:57

В регионе происходят очень странные вещи: эксперт назвал слудующую цель РФ для атаки

