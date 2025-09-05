Почему кот не идет, когда вы его зовете: неожиданный ответ "усатого игнора"

Эксперт объяснил, почему кот, может, и знает, что вы его зовете, но все равно притворяется равнодушным.

Многие хозяева кошек уверены, что прекрасно понимают своих любимцев и даже способны "переводить" их мяуканье. Но иногда кажется, что кошки не спешат отвечать взаимностью и любят нас чуть меньше, чем мы их. Почему домашние любимцы так часто игнорируют, когда их зовут, объяснил специалист по поведению животных Джексон Гелакси.

По его словам, кошки иногда сознательно выбирают уединение. Пушистики могут сидеть у окна, спрятаться в своем уголке и не реагировать на хозяина. И даже если вы несколько раз позовете их по имени, ответом часто будет тишина.

Научное объяснение этому феномену дали еще в 2013 году ученые из Токийского университета. Исследование подтвердило: коты действительно распознают голос своего владельца.

"Но самое интересное другое. Лишь 10% котов, которые узнали голос человека, решили хоть как-то на это отреагировать: шевельнуть хвостом, мяукнуть или иным образом показать свою заинтересованность", - уточнил эксперт.

Что интересно, при этом голос знакомого человека вызывал больше интереса, чем чужой.

Таким образом, коты не только прекрасно слышат, когда вы их зовете, но и сознательно решают не реагировать.

"Если вам когда-то казалось, что кот прекрасно понимает, что это именно вы его зовете, но просто игнорирует - вы были правы", - резюмировал Гелакси.

