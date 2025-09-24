Не замечали более 100 лет: в логотипе Coca-Cola нашли скрытый символ

Несмотря на небольшие изменения дизайна под разные продукты, фирменный стиль всегда оставался узнаваемым.

Вкратце:

Логотип Coca-Cola является одним из самых узнаваемых в мире

Изогнутая форма буквы "С" в логотипе символизирует улыбку

Coca-Cola уже более века остается одним из самых известных брендов мира. Ее красная этикетка с белой изящной надписью давно стала частью поп-культуры. А новые ограниченные серии вкусов лишь подогревают интерес потребителей, пишет Главред со ссылкой на Mirror.

Что означает логотип Coca-Cola?

Специалисты в сфере брендинга отмечают: логотип играет решающую роль в том, как воспринимается компания.

Президент сервиса LOGO.com Ричард Лау объясняет: "Логотип - это связующее звено между компанией и ее клиентами. Именно его люди запоминают больше всего".

По словам эксперта, особое внимание стоит обратить на изогнутую букву "С" в надписи. Она символизирует улыбку, что подсознательно ассоциируется с радостью и положительными эмоциями. Многие этого не замечали, но именно такой скрытый смысл формирует теплые ассоциации с напитком.

Кто создал логотип Coca-Cola?

История бренда берет начало в 1886 году. Фармацевт из Атланты Джон С. Пембертон создал сироп, который смешивали с газированной водой. Напиток быстро завоевал популярность и продавался всего за пять центов за стакан.

Название и характерный стиль написания придумал бухгалтер Фрэнк М. Робинсон. Он предложил модный в XIX веке спенсерианский шрифт и подчеркнул, что двойная "С" будет эффектно смотреться в рекламе. Как и в случае с культовым логотипом Chanel, эта идея стала ключевой в узнаваемости бренда.

В 1969 году компания представила дизайн Arden Square: красный фон, белая надпись и динамичная лента. С небольшими изменениями именно этот вариант используется и сегодня.

Недавно на Reddit снова подняли тему скрытого смысла логотипа. Одни пользователи отмечали его "вневременную эстетику", другие признались, что теперь всегда будут видеть "улыбку" в букве "С".

"С тех пор, как мне сказали о лице на логотипе, я не могу видеть его иначе", - написал один из фанатов.

А для тех, кто хочет использовать напиток не стандартно, существует уникальный рецепт приготовления куриных крылышек в круге на сковороде.

