Почему коты сталкивают вещи со стола: ученые наконец-то объяснили "хулиганство"

Даяна Швец
19 сентября 2025, 15:30
26
Стоит не забывать, что даже домашние коты остаются хищниками, и их мозг реагирует на движение.
кот
Почему кот сбрасывает вещи со стола / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Что объяснили ученые:

  • Почему ваш любимец бросает вещи на пол
  • Как правильно реагировать на выходки кота

Если у вас есть кот, вы наверняка сталкивались с типичной ситуацией: сначала он внимательно смотрит на вас, потом медленно сталкивает чашку или телефон со стола и наблюдает за вашей реакцией. По словам wopet.com, такое "хулиганство" вовсе не свидетельствует о плохом поведении, пишет Главред.

Исследование Университета Сассекса (Великобритания) доказывает, что взаимодействие с предметами - это естественный способ познания мира для кошек. Ученые выделяют несколько ключевых причин такого поведения:

видео дня
  • Охотничьи инстинкты. Даже ручные кошки остаются охотниками в душе. Они реагируют на малейшее движение: увидев карандаш или крышечку, бросаются лапкой, проверяя, не является ли это "добычей".
  • Скука. Если питомцу не хватает физической или умственной активности, он находит себе развлечения сам. Часто это выливается в сталкивание вещей со стола или исследование шкафов.
  • Желание внимания. Коты прекрасно понимают, что определенные действия вызывают вашу реакцию. Даже если вы сердитесь - это уже внимание, которого они добиваются.
  • Естественное любопытство. Кошки, не секрет, что настоящие исследователи. Они толкают предметы, чтобы проверить, как те упадут, какой звук издадут, тяжелые ли они. Это как бы "игра с гравитацией", особенно свойственная котятам.

Чтобы уменьшить такие случаи, исследователи советуют прятать хрупкие вещи в безопасные места и обеспечить кота игрушками, на которых он сможет "отрабатывать" свое любопытство.

кот, кошка, сколько раз на день кормить кота, инфографика Главред
Сколько раз кормить кота / Инфографика: Главред

Специалисты также отмечают: наказывать животное не стоит. Лучше переключить его внимание на безопасные игры, дать больше любви и возможностей для исследования. Это поможет сохранить вещи целыми, а жизнь кота сделает интереснее и счастливее.

Кстати, также недавно зоологи наконец ответили, умеют ли коты чувствовать нашу грусть.

Об источнике: WOpet

WOpet - это международный интернет-магазин товаров для домашних животных, который специализируется на автоматических кормушках, фонтанчиках для воды, игрушках и аксессуарах для кошек и собак, предлагая продукцию с доставкой со складов в США, 30-дневной политикой возврата, гарантией до двух лет и партнерской программой.

Также WOpet не только продает товары для домашних животных, но и ведет блог со статьями, где публикует советы по уходу за котами и собаками, рекомендации по кормлению, обзоры собственных устройств (кормушек, фонтанчиков и т.д.), истории клиентов и полезные лайфхаки для владельцев. В этих публикациях часто подчеркивается важность правильного питания, гидратации и активности животных, а также то, как современные гаджеты могут помочь в ежедневном уходе.

11:54

