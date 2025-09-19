Почему коты сталкивают вещи со стола: ученые наконец-то объяснили "хулиганство"

Что объяснили ученые:
- Почему ваш любимец бросает вещи на пол
- Как правильно реагировать на выходки кота
Если у вас есть кот, вы наверняка сталкивались с типичной ситуацией: сначала он внимательно смотрит на вас, потом медленно сталкивает чашку или телефон со стола и наблюдает за вашей реакцией. По словам wopet.com, такое "хулиганство" вовсе не свидетельствует о плохом поведении, пишет Главред.
Исследование Университета Сассекса (Великобритания) доказывает, что взаимодействие с предметами - это естественный способ познания мира для кошек. Ученые выделяют несколько ключевых причин такого поведения:
- Охотничьи инстинкты. Даже ручные кошки остаются охотниками в душе. Они реагируют на малейшее движение: увидев карандаш или крышечку, бросаются лапкой, проверяя, не является ли это "добычей".
- Скука. Если питомцу не хватает физической или умственной активности, он находит себе развлечения сам. Часто это выливается в сталкивание вещей со стола или исследование шкафов.
- Желание внимания. Коты прекрасно понимают, что определенные действия вызывают вашу реакцию. Даже если вы сердитесь - это уже внимание, которого они добиваются.
- Естественное любопытство. Кошки, не секрет, что настоящие исследователи. Они толкают предметы, чтобы проверить, как те упадут, какой звук издадут, тяжелые ли они. Это как бы "игра с гравитацией", особенно свойственная котятам.
Чтобы уменьшить такие случаи, исследователи советуют прятать хрупкие вещи в безопасные места и обеспечить кота игрушками, на которых он сможет "отрабатывать" свое любопытство.
Специалисты также отмечают: наказывать животное не стоит. Лучше переключить его внимание на безопасные игры, дать больше любви и возможностей для исследования. Это поможет сохранить вещи целыми, а жизнь кота сделает интереснее и счастливее.
