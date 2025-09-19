Почему коты сталкивают вещи со стола: ученые наконец-то объяснили "хулиганство"

Стоит не забывать, что даже домашние коты остаются хищниками, и их мозг реагирует на движение.

Что объяснили ученые:

Почему ваш любимец бросает вещи на пол

Как правильно реагировать на выходки кота

Если у вас есть кот, вы наверняка сталкивались с типичной ситуацией: сначала он внимательно смотрит на вас, потом медленно сталкивает чашку или телефон со стола и наблюдает за вашей реакцией. По словам wopet.com, такое "хулиганство" вовсе не свидетельствует о плохом поведении, пишет Главред.

Исследование Университета Сассекса (Великобритания) доказывает, что взаимодействие с предметами - это естественный способ познания мира для кошек. Ученые выделяют несколько ключевых причин такого поведения:

Охотничьи инстинкты. Даже ручные кошки остаются охотниками в душе. Они реагируют на малейшее движение: увидев карандаш или крышечку, бросаются лапкой, проверяя, не является ли это "добычей".

Даже ручные кошки остаются охотниками в душе. Они реагируют на малейшее движение: увидев карандаш или крышечку, бросаются лапкой, проверяя, не является ли это "добычей". Скука. Если питомцу не хватает физической или умственной активности, он находит себе развлечения сам. Часто это выливается в сталкивание вещей со стола или исследование шкафов.

Если питомцу не хватает физической или умственной активности, он находит себе развлечения сам. Часто это выливается в сталкивание вещей со стола или исследование шкафов. Желание внимания. Коты прекрасно понимают, что определенные действия вызывают вашу реакцию. Даже если вы сердитесь - это уже внимание, которого они добиваются.

Коты прекрасно понимают, что определенные действия вызывают вашу реакцию. Даже если вы сердитесь - это уже внимание, которого они добиваются. Естественное любопытство. Кошки, не секрет, что настоящие исследователи. Они толкают предметы, чтобы проверить, как те упадут, какой звук издадут, тяжелые ли они. Это как бы "игра с гравитацией", особенно свойственная котятам.

Чтобы уменьшить такие случаи, исследователи советуют прятать хрупкие вещи в безопасные места и обеспечить кота игрушками, на которых он сможет "отрабатывать" свое любопытство.

Специалисты также отмечают: наказывать животное не стоит. Лучше переключить его внимание на безопасные игры, дать больше любви и возможностей для исследования. Это поможет сохранить вещи целыми, а жизнь кота сделает интереснее и счастливее.

Кстати, также недавно зоологи наконец ответили, умеют ли коты чувствовать нашу грусть.

Больше новостей о домашних любимцах:

Об источнике: WOpet WOpet - это международный интернет-магазин товаров для домашних животных, который специализируется на автоматических кормушках, фонтанчиках для воды, игрушках и аксессуарах для кошек и собак, предлагая продукцию с доставкой со складов в США, 30-дневной политикой возврата, гарантией до двух лет и партнерской программой. Также WOpet не только продает товары для домашних животных, но и ведет блог со статьями, где публикует советы по уходу за котами и собаками, рекомендации по кормлению, обзоры собственных устройств (кормушек, фонтанчиков и т.д.), истории клиентов и полезные лайфхаки для владельцев. В этих публикациях часто подчеркивается важность правильного питания, гидратации и активности животных, а также то, как современные гаджеты могут помочь в ежедневном уходе.

