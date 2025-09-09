Хозяйка уехала, а кот устроил скандал: его реакция рассмешила всех, видео

Видео с котом по имени Плутон стало популярным из-за его эмоциональной реакции.

Кот из Флориды стал вирусным из-за своей реакции на отъезд хозяйки

Подруга пыталась успокоить кота, но он только разозлился

Американка из Флориды отправилась в поездку и оставила своего кота Плутона на подругу. Такая разлука оказалась сложной для пушистого - он буквально, как иногда мы, люди, обиделся на хозяйку! Это видно на опубликованном ролике в YouTube, пишет Главред.

Подруга пыталась успокоить кота, но на видео видно, что он разнервничался: глаза выпученные, уши отведены назад, а громкое мяуканье звучит, словно протест.

"Что случилось, Плутон? Хочешь к маме? Она уехала в Нью-Йорк повидаться с папой. Она скоро вернется", - слышен голос женщины, которая заботилась о котике.

Запись с Ютуб стала настоящим хитом: она собрала более 7,1 миллиона просмотров и 1,8 миллиона лайков.

Пользователи сети активно делятся своими впечатлениями, шутя, что Плутон не просто грустит, а планирует отомстить:

"Он выглядит растерянным, может, напуганным и готовым к нападению. Дай ему несколько лакомств и погладь, чтобы успокоился";

"Плутон готовится сорвать злость на тебе";

"Он не скучает по маме - он злой! Беги, потому что сейчас нападет";

"Лучше убедиться, что есть вода, еда и коту спокойно. Если придет на руки, лучше успокоить и погладить", - пишут пользователи в комментариях.

Сама владелица кота впоследствии "разложила ситуацию на полочки".

"Я уехала на выходные, и мамина подруга ухаживает за Плутоном. Он тяжело это переносит. Но сейчас уже все хорошо", - отметила женщина.

Как правильно гладить кота? Многие кошки любят, когда их гладят или слегка разминают лапы. Мягкое поглаживание подушечек лап кошкам тоже понравится. Сами когти область вокруг них очень чувствительны, поэтому гладить их нужно кончиками пальцев, не надавливая сильно. Поглаживание слева и справа вдоль корпуса, как правило, очень приятно кошкам.

