Коробка передач будет служить дольше: что нужно сделать водителям в пробке

Существует функция, которая продлевает срок службы автоматической коробки передач.

Что означает режим S на автоматической коробке передач

Когда его стоит включать

В современном мире автоматические коробки передач фактически заменяют механические, поскольку они гораздо комфортнее в использовании. Однако, они могут быстро ломаться, а ремонт обходится очень дорого.

Главред решил разобраться, как продлить срок службы автоматической коробки передач.

Почему может сломаться автоматическая коробка передач

Auto Swiat пишет, что автоматические коробки передач больше всего страдают в пробках.

Отмечается, что во время движения на низких скоростях автоматические коробки передач переключают передачи между первой и второй каждые несколько секунд. Это создает значительную нагрузку как на классические автоматические, так и на коробки передач DSG, резко ускоряя износ трансмиссии.

Как уменьшить нагрузку на коробку передач

Эксперты рекомендуют выбирать режим трансмиссии, который предусматривает меньше переключений передач - это S (спортивный режим).

В этом режиме контроллер позволяет двигателю разгоняться выше. Поэтому, во время медленной езды в потоке, трансмиссия не использует первую возможность переключиться на более высокую передачу. Напротив, она сдерживает переключение, чтобы предотвратить остановку двигателя после переключения.

"В режиме S коробка передач и двигатель меньше перегружены", - говорится в сообщении.

