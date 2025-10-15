Коробка передач будет служить дольше: что нужно сделать водителям в пробке

Вы узнаете:
В современном мире автоматические коробки передач фактически заменяют механические, поскольку они гораздо комфортнее в использовании. Однако, они могут быстро ломаться, а ремонт обходится очень дорого.
Главред решил разобраться, как продлить срок службы автоматической коробки передач.
Почему может сломаться автоматическая коробка передач
Auto Swiat пишет, что автоматические коробки передач больше всего страдают в пробках.
Отмечается, что во время движения на низких скоростях автоматические коробки передач переключают передачи между первой и второй каждые несколько секунд. Это создает значительную нагрузку как на классические автоматические, так и на коробки передач DSG, резко ускоряя износ трансмиссии.
Как уменьшить нагрузку на коробку передач
Эксперты рекомендуют выбирать режим трансмиссии, который предусматривает меньше переключений передач - это S (спортивный режим).
В этом режиме контроллер позволяет двигателю разгоняться выше. Поэтому, во время медленной езды в потоке, трансмиссия не использует первую возможность переключиться на более высокую передачу. Напротив, она сдерживает переключение, чтобы предотвратить остановку двигателя после переключения.
"В режиме S коробка передач и двигатель меньше перегружены", - говорится в сообщении.
