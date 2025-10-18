Часто не увидишь: для чего нужен странный дорожный знак треугольник с точками

Вы узнаете:
Даже опытные водители могут не знать все новые дорожные знаки, которые встречаются на дорогах в разных странах. В частности, иногда можно увидеть треугольник с точками.
Главред решил разобраться, что означает дорожный знак треугольник с точками.
Где устанавливают дорожный знак треугольник с точками
Moto пишет, что треугольный дорожный знак с четырьмя точками можно встретить в индийском городе Бенгалуру.
Сначала пользователи соцсетей предполагали, что это предупреждение о неровной дороге или даже диких животных поблизости.
Однако, как объяснили представители местной дорожной полиции, этот символ предупреждает о возможном присутствии слепых людей на дороге.
Дорожный знак с точкой в Украине
Стоит добавить, в vodiy.ua рассказывают, что в Украине тоже есть похожий дорожный знак, но с одной точкой.
Он имеет номер 1.41 - место (участок) концентрации дорожно-транспортных происшествий.
Данный знак устанавливается перед местом или участком концентрации дорожно-транспортных происшествий, определенных в установленном порядке. Для указания вида опасности вместе со знаком обязательно устанавливают таблички.
