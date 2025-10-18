Часто не увидишь: для чего нужен странный дорожный знак треугольник с точками

Некоторые дорожные знаки могут удивлять украинских водителей.

Новый дорожный знак / коллаж: Главред, фото: скриншот, pixabay

Вы узнаете:

О чем предупреждает дорожный знак с четырьмя точками

В какой стране его можно встретить

Даже опытные водители могут не знать все новые дорожные знаки, которые встречаются на дорогах в разных странах. В частности, иногда можно увидеть треугольник с точками.

Главред решил разобраться, что означает дорожный знак треугольник с точками.

Где устанавливают дорожный знак треугольник с точками

Moto пишет, что треугольный дорожный знак с четырьмя точками можно встретить в индийском городе Бенгалуру.

Сначала пользователи соцсетей предполагали, что это предупреждение о неровной дороге или даже диких животных поблизости.

Однако, как объяснили представители местной дорожной полиции, этот символ предупреждает о возможном присутствии слепых людей на дороге.

Дорожный знак с четырьмя точками / фото: скриншот

Дорожный знак с точкой в Украине

Стоит добавить, в vodiy.ua рассказывают, что в Украине тоже есть похожий дорожный знак, но с одной точкой.

Он имеет номер 1.41 - место (участок) концентрации дорожно-транспортных происшествий.

Данный знак устанавливается перед местом или участком концентрации дорожно-транспортных происшествий, определенных в установленном порядке. Для указания вида опасности вместе со знаком обязательно устанавливают таблички.

Дорожный знак 1.41 / фото: vodiy.ua

